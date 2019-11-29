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Для руководителей правительства Сахалинской области утвердили показатели эффективности
29 ноября 2019, 07:39 • 75 • Политика
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в пятницу утвердил ключевые показатели эффективности (KPI), которые будут влиять на заработную плату островных чиновников. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства региона.
Как сообщили в пресс-службе, до конца этого года ключевые показатели эффективности утвердят для всех сахалинских руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления.
"Введение KPI, или ключевых показателей эффективности, - это очень важный шаг по совершенствованию работы областного правительства. Это не просто какие-то абстрактные цифры, а реальные цели, к которым чиновники теперь обязаны стремиться. А отвечать за выполнение своих задач руководители будут рублем. Причем мы будем оценивать их работу ежеквартально и раз в год, это позволит держать все показатели на контроле", - привели в пресс-службе слова главы региона.
KPI ввели для областных министров социальной защиты, образования, спорта, экономического развития, имущественных и земельных отношений, сельского хозяйства и торговли, а также для заместителя председателя регионального правительства. Теперь их заработная плата будет зависеть от результатов проделанной работы.
Ранее власти региона сообщали о решении ввести в структуру островного правительства должность первого заместителя губернатора. Кроме того, планируется сократить должность руководителя аппарата главы и правительства региона, а также переименовать структуру. Как рассказали ТАСС в сахалинском правительстве, изменение структуры поможет быстрее и с лучшим результатом решать многие вопросы в области.
Такие решения стали необходимы в связи с появлением новых функций. К примеру, недавно в правительстве появился отдел по работе с социальными сетями. Кроме того, в регионе в ходе реализации национальных проектов увеличился спектр предоставляемых населению услуг в вопросах здравоохранения, ликвидации аварийного жилья, социальной поддержки, в области культуры и спорта.
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