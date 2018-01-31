Для российских военных создадут неуязвимый для хакеров компьютер

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Персональный компьютер с отечественной "начинкой" разрабатывают сотрудники концерна "Алмаз-Антей".

В России создадут компьютер для военных с отечественной "начинкой". Об этом говорится в сообщении концерна "Алмаз-Антей". Как сообщили на предприятии, работы по созданию такого ПК уже завершаются.

Как заявил гендиректор концерна Ян Новиков, отечественная "начинка" полностью исключает возможность постороннего влияния на компьютер извне.

"В изделии применяется только отечественная компонентная база - от корпуса до микросхем. Это полностью исключит любое теоретически возможное постороннее влияние на работу компьютера", - заявил он.

На предприятии заявляют, что разработка будет интересна Минобороны и МЧС России.

В "Алмаз-Антее" допускают, что для создания новой вычислительной техники может быть запущена отдельная линия производства.

Как сообщает РИА Новости, российский концерн находится на лидирующих позициях рейтинга Defense News 100 крупнейших компаний мирового ОПК. Отметим, что продукция концерна находится на вооружении более чем в 50 странах мира.