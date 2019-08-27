Для Рады нового созыва разработали специального бота в Telegram

Для депутатов Верховной рады нового созыва разработали специального бота в Telegram, который будет помогать им в работе.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на эксперта по вопросам искусственного интеллекта Украинского института будущего (УИБ) Антона Семёнова.

«Данный бот создан для того, чтобы помогать народному депутату, чтобы сокращать время, которое он тратит на поиск тех или иных документов, чтобы он мог отвечать на массу вопросов, которые содержатся в специализированных базах данных Рады, различных справочниках, различной нормативной документации, электронных системах», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент бот уже в состоянии подсказать условия оформления помощников депутата, например, какие документы для этого нужны и куда с ними нужно обратиться.

«Бот может показать народному депутату, какие залы доступны для заседаний, какие залы к каким комитетам относятся, для того чтобы народный депутат мог очень быстро и оперативно сориентироваться», — добавил Семёнов.

Ранее сообщалось, что партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов украинского парламента.