Для "сдерживания России": Германия направит в три раза больше солдат на учения НАТО

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Немецкие СМИ сообщили об увеличении количества военных ФРГ на предстоящих учениях Североатлантического альянса.

В этом году ФРГ направит на военные маневры НАТО 12 тысяч военных, что в три раза больше прошлогоднего контингента, сообщила газета Focus.

Учения Saber Strike ("Удар сабли"), Flaming Thunder ("Огненный гром") и Iron Wolf ("Железный волк") пройдут на территории восточных и северных стран-членов Североатлантического альянса. На их проведение Германия направит 90 миллионов евро, отмечает издание.

Маневры направлены на "сдерживание России". Якобы из-за "агрессивной политики" Москвы военные НАТО "вынуждены" активизироваться. Агрессия РФ проявилась в воссоединении с Крымом, под страхом аннексии живут страны Прибалтики и Польша, указывает газета со ссылкой на немецкие власти.

Учения должны направить Москве "четкий сигнал" о том, что вмешательство в дела стран НАТО чреваты "серьезными последствиями".