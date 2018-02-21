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Для "сдерживания России": Германия направит в три раза больше солдат на учения НАТО

21 февраля 2018, 08:54  •  101 • Политика
Немецкие СМИ сообщили об увеличении количества военных ФРГ на предстоящих учениях Североатлантического альянса.
В этом году ФРГ направит на военные маневры НАТО 12 тысяч военных, что в три раза больше прошлогоднего контингента, сообщила газета Focus.
Учения Saber Strike ("Удар сабли"), Flaming Thunder ("Огненный гром") и Iron Wolf ("Железный волк") пройдут на территории восточных и северных стран-членов Североатлантического альянса. На их проведение Германия направит 90 миллионов евро, отмечает издание.
Маневры направлены на "сдерживание России". Якобы из-за "агрессивной политики" Москвы военные НАТО "вынуждены" активизироваться. Агрессия РФ проявилась в воссоединении с Крымом, под страхом аннексии живут страны Прибалтики и Польша, указывает газета со ссылкой на немецкие власти.
Учения должны направить Москве "четкий сигнал" о том, что вмешательство в дела стран НАТО чреваты "серьезными последствиями".

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