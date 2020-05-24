Для "мира" на Ближнем Востоке: Эрдоган сговорился с Трампом ради военного партнёрства

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба турецкого лидера.

В рамках диалога главы государств обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию в Сирии и Ливии, где ведутся боевые действия. Более того, Анкара и Вашингтон договорились сохранить политическое и военное сотрудничество, направленное на "сохранение мира" на Ближнем Востоке.

Отметим, что турецкие военные активно действуют в Сирии и Ливии. Более того, Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Дамаску последствиями, если продолжатся нападения в районе сирийской провинции Идлиб.

Подобное поведение создаёт напряжённость в отношениях Анкары с Москвой. Последняя продолжает оказывать поддержку сирийским властям.