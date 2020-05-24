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Для "мира" на Ближнем Востоке: Эрдоган сговорился с Трампом ради военного партнёрства
24 мая 2020, 15:55 • 113 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сговорился с главой США Дональдом Трампом ради военного партнёрства - для "мира" на Ближнем Востоке.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба турецкого лидера.
В рамках диалога главы государств обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию в Сирии и Ливии, где ведутся боевые действия. Более того, Анкара и Вашингтон договорились сохранить политическое и военное сотрудничество, направленное на "сохранение мира" на Ближнем Востоке.
Отметим, что турецкие военные активно действуют в Сирии и Ливии. Более того, Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Дамаску последствиями, если продолжатся нападения в районе сирийской провинции Идлиб.
Подобное поведение создаёт напряжённость в отношениях Анкары с Москвой. Последняя продолжает оказывать поддержку сирийским властям.
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