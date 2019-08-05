Для "Фейсбука" бен Ладен и Гитлер - это хорошо, а Гиви и Моторола - террористы: Экс-сотрудник соцсети о том, как банят Русский мир

Русский сегмент Facebook сотрудники соцсети называют "русским бараком", а заведуют им в основном украинцы, рассказал бывший сотрудник "Фейсбука" в интервью Life на условиях анонимности.

По его словам, соцсеть ведёт войну с "тоталитаризмом", с сотрудниками проводят уроки "политинформации", разъясняя, как следует относиться к тем или иным фактам из российской истории и современности. Сотрудников, отвечающих за модерацию контента, ориентируют банить за нетерпимость к европейским ценностям и пророссийские высказывания. Эта политика распространяется не только на российскую территорию, но и на весь Русский мир. В то же время критикам России позволяется нарушать как законы, так и внутренние правила самого сообщества.

"Нам открыто сказали: не трогать украинских пользователей и всех русскоязычных, нелояльных к режиму Путина", - говорит бывший модератор.

По его словам, двойные стандарты для Facebook не редкость: "Нам объяснили, что бен Ладен и Гитлер для многих ассоциируются со злом и служат предупреждением миру. А Моторола и Гиви — это террористы, которых пытаются героизировать русские. Поэтому за их фото сразу блокируют".

Перед сотрудниками компании Марка Цукерберга стоит задача побудить русскоязычных пользователей "размещать их котиков, рецепты и читать те политические новости, которые выгодны Западу".

Американская соцсеть, признал собеседник издания, относится к русским как к врагам и при этом хорошо на них зарабатывает.