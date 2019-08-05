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Для "Фейсбука" бен Ладен и Гитлер - это хорошо, а Гиви и Моторола - террористы: Экс-сотрудник соцсети о том, как банят Русский мир
05 августа 2019, 15:24 • 88 • Политика
Экс-сотрудник американской соцсети рассказал о том, как их ориентируют банить за нетерпимость к европейским ценностям и пророссийские высказывания.
Русский сегмент Facebook сотрудники соцсети называют "русским бараком", а заведуют им в основном украинцы, рассказал бывший сотрудник "Фейсбука" в интервью Life на условиях анонимности.
По его словам, соцсеть ведёт войну с "тоталитаризмом", с сотрудниками проводят уроки "политинформации", разъясняя, как следует относиться к тем или иным фактам из российской истории и современности. Сотрудников, отвечающих за модерацию контента, ориентируют банить за нетерпимость к европейским ценностям и пророссийские высказывания. Эта политика распространяется не только на российскую территорию, но и на весь Русский мир. В то же время критикам России позволяется нарушать как законы, так и внутренние правила самого сообщества.
"Нам открыто сказали: не трогать украинских пользователей и всех русскоязычных, нелояльных к режиму Путина", - говорит бывший модератор.
По его словам, двойные стандарты для Facebook не редкость: "Нам объяснили, что бен Ладен и Гитлер для многих ассоциируются со злом и служат предупреждением миру. А Моторола и Гиви — это террористы, которых пытаются героизировать русские. Поэтому за их фото сразу блокируют".
Перед сотрудниками компании Марка Цукерберга стоит задача побудить русскоязычных пользователей "размещать их котиков, рецепты и читать те политические новости, которые выгодны Западу".
Американская соцсеть, признал собеседник издания, относится к русским как к врагам и при этом хорошо на них зарабатывает.
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