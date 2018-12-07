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Для "экспресса Порошенко" купили б/у поезда без гарантии - источник

07 декабря 2018, 22:09  •  111 • Политика
На Украине для запущенного президентом Петром Порошенко экспресса из Киева в аэропорт Борисполь закупили поезда без гарантии. Именно поэтому "экспресс Порошенко" сломался на следующий же день после запуска, рассказал источник.
Для открытого президентом Украины Петром Порошенко экспресса из Киева в аэропорт Борисполь купили бывшие в употреблении поезда без гарантии. Такой информацией поделился польский источник, не понаслышке знакомый с ситуацией.
За 7 дней эксплуатации так называемый экспресс успел уже дважды сломаться на середине пути. Пассажиры были вынуждены бежать с чемоданами по снегу, чтобы не опоздать на свой авиарейс. Кроме того, вместо заявленных 20 минут до аэропорта экспресс доезжает в лучшем случае за 35 минут.
Причина этого оказалась до банального проста. Для экспресса были закуплены бывшие в употреблении польские электропоезда. Их цена намного ниже, чем у новых, однако они требуют постоянного технического обслуживания.
"Украинскому покупателю были поставлены поезда, бывшие в употреблении. Оттого и цена была в разы ниже новых", - поясняет источник.
Он добавляет, что всех проблем, с которыми столкнулся "экспресс Порошенко", можно было бы избежать, если бы был заключен дополнительный контракт на гарантийное обслуживание. Однако это требует денег, поэтому гарантии у поездов тоже нет.
"Можно подписать дополнительный контракт на ремонт, обслуживание, но это требует денег. Покупатель сам вправе выбирать для себя варианты сделки", - заявил РИА Новости представитель польской стороны, знакомый с ситуацией.

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