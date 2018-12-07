|
Для "экспресса Порошенко" купили б/у поезда без гарантии - источник
07 декабря 2018, 22:09 • 111 • Политика
На Украине для запущенного президентом Петром Порошенко экспресса из Киева в аэропорт Борисполь закупили поезда без гарантии. Именно поэтому "экспресс Порошенко" сломался на следующий же день после запуска, рассказал источник.
Для открытого президентом Украины Петром Порошенко экспресса из Киева в аэропорт Борисполь купили бывшие в употреблении поезда без гарантии. Такой информацией поделился польский источник, не понаслышке знакомый с ситуацией.
За 7 дней эксплуатации так называемый экспресс успел уже дважды сломаться на середине пути. Пассажиры были вынуждены бежать с чемоданами по снегу, чтобы не опоздать на свой авиарейс. Кроме того, вместо заявленных 20 минут до аэропорта экспресс доезжает в лучшем случае за 35 минут.
Причина этого оказалась до банального проста. Для экспресса были закуплены бывшие в употреблении польские электропоезда. Их цена намного ниже, чем у новых, однако они требуют постоянного технического обслуживания.
Он добавляет, что всех проблем, с которыми столкнулся "экспресс Порошенко", можно было бы избежать, если бы был заключен дополнительный контракт на гарантийное обслуживание. Однако это требует денег, поэтому гарантии у поездов тоже нет.
Подпишитесь на нас
111
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
06 декабря 2018, 16:54
|
04 декабря 2018, 03:09
|
01 декабря 2018, 03:39
|
06 декабря 2018, 03:54
|
05 декабря 2018, 01:54
|
02 декабря 2018, 20:09
|
05 декабря 2018, 18:09