Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жестоко"

Новый министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала Европу ввести новые санкции против русских властей. Особенно строго она предложила наказать Владимира Путина и его окружение, например, запретив летать в Париж за покупками. "Жестоко", - оценили идею в России.

За свою "агрессию" в отношении Украины власти России должны быть наказаны - так считает недавно назначенная на пост министра обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, которую русские уже успели окрестить "бабушкой".

Ламбрехт в беседе с Bild заявила, что против непосредственных руководителей России следует ввести персональные санкции. Владимира Путина и его окружение она назвала "ответственными за агрессию", подчеркнув, что "люди в Кремле" должны "прочувствовать личные последствия". "Например то, что они больше не могут ездить на Елисейские поля в Париж за покупками", - заявила министр.

"Понятно, что агрессор - Россия", - безапелляционно высказалась Ламбрехт, отметив, что Запад должен использовать все возможности, чтобы остановить эскалацию ситуации вокруг Украины.

Русские не сдержали смеха, услышав угрозы немецкого министра. Twitter-аккаунт "Радио Стыдоба" прокомментировал призыв лишить Путина шопинга в Париже одном словом: "Жестоко". "Лютые они всё-таки", - соглашаются фолловеры.

"Вот несчастье! - подумал Путин - А я-то собирался посмотреть Елисейские поля!" - шутят комментаторы.

"Кто куда, а мы в Донецк Ростовской области за покупками", - иронизирует один из пользователей Twitter.