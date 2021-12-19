Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалить...
В НАТО поставили России двойной ультиматум
«Такую деградацию государства сложно представить»: Глава украинской разведки и с...
Главная / Политика

Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жестоко"

19 декабря 2021, 17:25  •  84 • Политика
Новый министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала Европу ввести новые санкции против русских властей. Особенно строго она предложила наказать Владимира Путина и его окружение, например, запретив летать в Париж за покупками. "Жестоко", - оценили идею в России.
За свою "агрессию" в отношении Украины власти России должны быть наказаны - так считает недавно назначенная на пост министра обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, которую русские уже успели окрестить "бабушкой".
Ламбрехт в беседе с Bild заявила, что против непосредственных руководителей России следует ввести персональные санкции. Владимира Путина и его окружение она назвала "ответственными за агрессию", подчеркнув, что "люди в Кремле" должны "прочувствовать личные последствия". "Например то, что они больше не могут ездить на Елисейские поля в Париж за покупками", - заявила министр.
"Понятно, что агрессор - Россия", - безапелляционно высказалась Ламбрехт, отметив, что Запад должен использовать все возможности, чтобы остановить эскалацию ситуации вокруг Украины.
Русские не сдержали смеха, услышав угрозы немецкого министра. Twitter-аккаунт "Радио Стыдоба" прокомментировал призыв лишить Путина шопинга в Париже одном словом: "Жестоко". "Лютые они всё-таки", - соглашаются фолловеры.
"Вот несчастье! - подумал Путин - А я-то собирался посмотреть Елисейские поля!" - шутят комментаторы.
"Кто куда, а мы в Донецк Ростовской области за покупками", - иронизирует один из пользователей Twitter.
Министр обороны ФРГ рассказала, как Европа будет защищать Украину.

"Люди (в Кремле), ответственные за агрессию, должны ощущать личные последствия. Например то, что они больше не могут ездить на Елисейские поля в Париж за покупками", — заявила Кристине Ламбрехт.

Жестоко.
— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) December 19, 2021

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



84
Источник
Похожие новости
19 декабря 2021, 09:50
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
19 декабря 2021, 02:15
Кулеба потребовал жёстких санкций против России: "Если я увижу, что США что-то удерживают…"
19 декабря 2021, 09:50
Британский министр обезоружил Киев очевидным фактом: "Не должны обманывать"
19 декабря 2021, 07:30
"Кого душат?!" Голиковой пришлось отбиваться от депутатов. Володину – защищать
19 декабря 2021, 11:35
Наступает момент истины: Россия выдала США последнее предупреждение
19 декабря 2021, 11:35
Посвятивший себя уничтожению России сотрудник ЦРУ покаялся и призвал "понять Путина"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 декабря 2021, 16:10
В Кремле подтвердили: Байден угрожал Путину
15 декабря 2021, 06:40
Экс-нардеп переплюнул Зеленского и Порошенко в оценке мощи ВСУ
17 декабря 2021, 00:40
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалиться"
13 декабря 2021, 16:40
Путин не принял правила игры и привёл Байдена в бешенство
18 декабря 2021, 09:20
«Для Зеленского всё может закончиться госпитализацией»: психиатры рассказали о состоянии президента Украины
15 декабря 2021, 12:30
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
16 декабря 2021, 03:40
"Выродки": депутат Госдумы России Матвеев возмутился демонтажом памятников героев Крымской войны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.