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Для Путина сыграла первая скрипка Бразилии

14 ноября 2019, 16:54  •  113 • В России

Глядя музыкантов струнного оркестра, выступавшего на праздничном концерте для участников саммита БРИКС в Бразилиа, трудно было отделаться от ощущения, что это какая-то переодетая футбольная команда. Бразильцев с такими лицами в Европе привыкли видеть с мячом на зеленом поле, а тут молодые ребята вполне академично исполняли попурри из мировой классики, иногда срываясь на латиноамериканские мелодии, среди которых русскому уху сложно было различить что-то знакомое, кроме разве что мексиканской «Кукарачи».

Владимир Путин, сидя между Нарендрой Моди и Си Цзинпинем, в общении с которыми и провел первый день саммита, аплодировал, хотя в Москве в это время была уже глубокая ночь. И всей российской делегации больше всего хотелось уже лечь спать. Хитом вечера стало сольное выступление первой скрипки Бразилии. Музыкант вышел прямо к лидерам и играл для них с дистанции в пару метров, вызвав овации.

Но перед тем, как программа БРИКС перешла в неофициальную часть — концерт и ужин, президент России принял участие в закрытии Делового форума БРИКС. И это была рекламно-программная речь для иностранных инвесторов.

- Мы знаем, что ситуация в глобальной экономике остаётся сложной: с начала 2018 года темпы её роста непрерывно снижаются и, по прогнозам МВФ, в этом году упадут до самого низкого показателя за прошедшие десять лет, - начал с плохих новостей Путин. - Несомненно, сказалось на экономике то, что в мировой торговле всё шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм. В таких условиях странам БРИКС приходится предпринимать серьёзные усилия, чтобы обеспечить развитие своих экономик, не допустить ухудшения социальной обстановки и снижения уровня жизни, благосостояния граждан наших стран.

Хорошая новость заключалась в том, что России несмотря на общемировые трудности удается держаться на высоком уровне.

- Мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики, - перечислял сделанное Путин. - Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии. Конечно, мы не считаем, что текущие темпы прироста ВВП достаточны, поэтому стараемся создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений.

Среди областей, в которых Россия уже успешно работает с партнерами по БРИКС, глава государства перечислил авиацию и ракетостроение, в медицину, фармацевтику, информатику и телекоммуникации.

- Российская сторона предлагает государствам БРИКС присмотреться и к нашим новым разработкам, - предложил Путин расширить этот список. - Речь идёт о технологиях электронного документооборота, поисковых системах, антивирусных программах, отвечающих самым высоким передовым требованиям к информационной безопасности. Можем предоставить их для внедрения в странах объединения. Россия выступила с инициативой запуска в рамках БРИКС сети обмена данными для малого и среднего бизнеса.

Говоря проще, Россия уже готова поставлять не только энергоносители и полезные ископаемые, но и такие вроде бы неожиданные «товары», как например, электронный товарооборот. Та самая работа МФЦ, к которым многие давно привыкли, для других стран невиданная невидаль, и может внедряться не хуже, чем атомная энергетика.

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