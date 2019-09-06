Для Путина и Трампа в США готовят особый закон-блокиратор: эксперт о противостоянии вокруг "семерки"

В резолюции, внесенной членом Демократической партии США Альбио Сайресом в Конгресс, содержится предложение об исключении всякой возможности участия России в формате G7. Напомним, ранее о перспективе такого участия говорил президент США Дональд Трамп, а президент России Владимир Путин отмечал, что это не самоцель, но Москва готова к любым форматам для диалога.

Сайрес настаивает, против возвращения России должны выступить все члены "семерки". Вопрос возвращения может быть рассмотрен после того, как Москва "прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым". Кроме того, Сайрес говорит о российских "атаках на демократию во всем мире". Словом, все, что обычно тиражируется в США при демонизации России содержится в обозначенной резолюции.

Отдельная претензия предъявлена президенту США Дональду Трампу, который, в понимании Сайреса "игнорирует условия, установленнные международным сообществом в вопросе присоединения России к формату G7". А также якобы идет против "принятых в США законов и консенсуса международного сообщества". Словом, идет против всего, считает автор резолюции.

В беседе с RT беспокойство когрессменов объяснил декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. Он напомнил, что в следующем году именно США будут хозяевами саммита, а значит Трамп получит реальную возможность пригласить Россию.

"Не факт, что Путин согласится и поедет на этот саммит, - добавил эксперт. - Все возможные переговоры по продлению России в G7 и превращению G7 в G8 хотят заблокировать на уровне закона".