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Для Путина - Золотой зал: Что известно о саммите "нормандской четвёрки" на этот час

09 декабря 2019, 13:24  •  230 • Политика
Стали известны некоторые новые подробности того, где будет проходить саммит "нормандской четвёрки" и где лидеры России, Украины, Германии и Франции проведут свои двусторонние встречи. К слову, для встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона планируется выделить Золотой зал. О том, что уже известно к этому часу о саммите в Париже и его подготовке, а также о жёсткой позиции России по Донбассу, - в публикации Царьграда.
9 декабря, в понедельник, в Париже состоится саммит лидеров "нормандской четвёрки" - президентов России, Украины и Франции - Владимира Путина, Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель. Во время встречи стороны обсудят урегулирование ситуации в Донбассе и разрешение военного конфликта в регионе.
Рассказываем о том, как проходит подготовка и чего можно ждать от саммита "нормандской четвёрки".

График Путина

Ранее Елисейский дворец уже обнародовал практически поминутный график встреч Владимира Путина в Париже. В то время как Макрон будет беседовать с Зеленским, у российского лидера будет полчаса на общение с Меркель.
Как уточняется, эта встреча начнётся в 17:00 по мск. Следом за канцлером Германии, в 17:30, с Путиным побеседует Макрон. Меркель же будет разговаривать в это же самое время с Зеленским.
Как отмечает у себя в телеграм-канале "Пул 3" корреспондент Кремлёвского пула, спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов, "после этого они все вчетвером соберутся на общую встречу. Не уточняется, будет ли в графике прописана отдельная встреча Путина и Зеленского".
То есть о беседе президентов России и Украины - молчок. Зря, получается, ранее предшественник Зеленского Пётр Порошенко давал ему свои советы по Путину и отговаривал от встречи с ним тет-а-тет?
К слову, судя по графику, у российского лидера и минуты на украинского коллегу не будет: Путин уделит Макрону столько же времени, сколько и Меркель - полчаса, поскольку общая встреча лидеров запланирована уже на 18:00. По её итогам ожидается пресс-конференция. Но когда именно она начнётся, также пока не ясно.
Информацию о том, что переговоры продлятся до 21:00, пока не подтверждают, не исключая, что встреча лидеров может затянуться.
У российской стороны по этому поводу есть ясные ожидания, сообщил в ходе брифинга в пятницу, 6 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это урегулирование кризиса на Украине, сохранение безальтернативности Минских соглашений. В данном случае позиция России остаётся неизменной.
Кроме того, Дмитрий Песков добавил: президент России Владимир Путин намерен провести отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Путин едет на саммит "нормандской четвёрки" с серьёзным настроем и намерением осуществить важные двухсторонние встречи", - отметили в Кремле.

Золотой зал для Путина

Сам саммит "нормандской четвёрки" пройдёт, как ожидается, в зале "Мюрат" Елисейского дворца. Здесь, к слову, происходят обычно заседания Совета министров Французской Республики.
Называют и залы, предварительно зарезервированные для двусторонних встреч участников в рамках саммита. Так, ожидается, что встреча Путина и Меркель пройдёт в Зале послов, а с Макроном - в Золотом зале.
Итоговая пресс-конференция же ожидаемо пройдет в зале для пресс-конференций Елисейского дворца.

Жесткая позиция Москвы

Источник "Коммерсанта" в российских госструктурах, участвующий в переговорах с Украиной по урегулированию конфликта в Донбассе и занимавшийся подготовкой к саммиту, сказал, что позиция Москвы по поводу последовательности выполнения Минских соглашений - жёсткая.
"Для них (украинской стороны. - Ред.) эта встреча политический акт, а для нас — рабочая, - отмечает собеседник издания. - Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать".
Ранее, напомним, украинские власти заявили, что готовы обсудить особый статус для Донбасса. Власти страны согласны на конституционную реформу, которую должны были провести по Минским соглашениям. Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заметил, что особый статус не будет означать автономии или федерации.
Речь идёт о дополнительных полномочиях для местного руководства. При этом Ермак подчеркнул, что окончательно судьба Донбасса решится именно после встречи "нормандской четвёрки" в Париже. Тогда президент Украины сможет вынести этот вопрос в Верховную раду. Во многом решение теперь зависит от встречи в "нормандском формате", пояснил его помощник.
Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что во многом развитие событий будет зависеть от Украины. А первый президент Украины Леонид Кравчук дал наставления Зеленскому, как вести себя с Путиным. Кравчук посоветовал ему сохранять "мужество, волю и смелость заявить об интересах" украинского народа.
Сам же Зеленский сравнил предстоящий диалог с Россией с бегом. Если не обсудить ситуацию в Донбассе с русскими, то получится "бег по беговой дорожке": движение без продвижения вперёд.

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