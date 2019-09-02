Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вопрос не закрыт: Польша винит Москву в отсутствии репараций от ФРГ
В США пожаловались на низкое качество чубатых туземных воинов (Руслан Осташко)
Грязная вода в водопроводе Владимира возмутила представителей ЛДПР в регионе
Путин - иркутским чиновникам: Это явное проявление некомпетентности!
Главная / В России

«Для проведения исследований»: турецкие врачи признали изъятие органов у погибшей 16-летней россиянки

02 сентября 2019, 22:24  •  35 • В России
Родители 16-летней Софьи Ланшаковой, погибшей в июле от перитонита в Турции, не стали комментировать заявление управления здравоохранения Антальи, которое признало, что из тела девушки были изъяты матка и яичники. По утверждениям турецкой стороны, это необходимо для установления точной причины смерти. В беседе с RT отец Софьи отметил, что необходимо дождаться результатов экспертизы, проводимой Следственным комитетом РФ. Ранее родители погибшей обвинили турецких врачей в бездействии и предположили, что их дочь не лечили намеренно, чтобы затем изъять органы.
 
Вячеслав Ланшаков с дочерью © Facebook; сервис Google Карты
 

Опасения родителей 16-летней Софьи Ланшаковой, погибшей в июле во время отдыха в Турции, подтвердились. Местные власти признали, что после гибели девушки от перитонита у неё были изъяты некоторые внутренние органы, но, по их словам, сделано это было исключительно для установления полной картины трагедии.

В частности, как гласит ответ на запрос телекомпании «ТВК Красноярск» в адрес управления здравоохранения Антальи, медики заметили у Софьи большое скопление жидкости в животе, поэтому для проведения судмедэкспертизы из её тела изъяли матку и яичники, после чего отправили в Красноярск для захоронения.

«Тело было передано жандармерии под контролем прокурора для вскрытия под подпись и протокол судебного разбирательства. При вскрытии матка и яичники были взяты полностью для токсикологических и гистопатологических исследований. Как видно из результатов обследования, проведённого областным управлением здравоохранения, о краже органов пациента не может быть и речи», — говорится в ответе за подписью директора по здравоохранению региона Унала Хюлюра.

Он пояснил, что взятые на экспертизу органы и ткани хранятся в течение года в соответствии с действующим положением закона об учреждении судебной медицины.

«Образцы тканей, взятые во время вскрытия, хранятся в соответствии с правилами и доставляются семье по запросу», — отметил он.

Кроме того, Хюлюр раскритиковал обвинения в изъятии органов в адрес турецких врачей.

«Подобные новости являются большой несправедливостью по отношению к нашим медицинским работникам, которые преданно оказывают качественную медицинскую помощь», — говорится в ответе на запрос.

Очевидно, речь идёт о появившихся в СМИ заявлениях родителей Софьи, которые обвинили местных медиков в убийстве дочери ради её органов.

Ранее в беседе с корреспондентом RT мать Софьи Татьяна Ланшакова рассказала о том, как у неё появились подозрения в изъятии органов.

По её словам, когда Софья скончалась, родные сразу же вошли в реанимационную палату и увидели небольшое свежее пятнышко крови на простыне, которой было укрыто тело дочери. Оно находилось примерно чуть ниже живота.

«Я сейчас не знаю, как жить с тем, что тогда не заглянула под простынку. Откуда там это пятно? Ей же просто сердце заводили, не вскрывали ничего. Я думаю, они изъяли матку и зашили всё  как смогли», — заявляла она.

Также Ланшаковы ранее обвинили российских дипломатов в бездействии, а местных медиков — в постановке ошибочного диагноза и неправильном лечении, что в итоге и привело к смертельному исходу.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что в ситуации с Софьей дипломаты в рамках своей компетенции сделали всё что могли. При этом в заявлении российского посольства в Анкаре подчёркивается, что местные власти имели право на изъятие образцов некоторых органов.

«В соответствии с местным законодательством результаты судебно-медицинской экспертизы будут представлены следственным органам после проведения дополнительных исследований в специализированных лабораториях. Для этого, кстати, в полном соответствии с местным законодательством изымаются образцы отдельных органов для проведения углублённого токсикологического и гистопатологического анализа», — заявили в посольстве.

В двух турецких клиниках, где перед гибелью успела побывать Ланшакова, в ответ на обвинения её родителей указали, что девушка была доставлена к ним слишком поздно и что медики сделали всё возможное, чтобы спасти её жизнь.

В понедельник семья девочки комментировать новое заявление турецкой стороны об изъятии матки и яичников отказалась.

«Сейчас началась уже какая-то возня с этой темой. Давайте дождёмся итогов экспертизы. Нам говорят, что она будет готова к середине сентября», — заявил RT отец Софьи Вячеслав Ланшаков.

В Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю RT не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с экспертизой, проводимой в рамках доследственной проверки по факту гибели Ланшаковой. В ведомстве попросили прислать письменный запрос.

Софья Ланшакова умерла 13 июля. Вместе с семьёй она отправилась на машине из Красноярска на турецкое побережье. На девятый день путешествия у девушки сильно заболел живот. По версии местных врачей, которые ссылались на слова матери, живот болел несколько дней, и только потом семья всё-таки обратилась за помощью.

По версии родителей, они отвезли Софью в клинику в тот же день, когда у неё заболел живот, и были готовы оплатить любую медпомощь, в том числе санавиацию. Тем не менее в медицинской транспортировке по воздуху в более оснащённую клинику местные чиновники отказали. Вскоре девушка умерла, по предварительным данным, от перитонита, возникшего на фоне аппендицита.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
02 сентября 2019, 17:39
Жители затопленного горда - Владимиру Путину: Вы подняли Грозный, вернули Крым. Что вам стоит восстановить и Тулун?
02 сентября 2019, 22:24
«Для проведения исследований»: турецкие врачи признали изъятие органов у погибшей 16-летней россиянки
01 сентября 2019, 18:54
Финал МАКС-2019: новая фигура «пропеллер» и загадочный Су-47 «Беркут»
02 сентября 2019, 20:54
Путин - иркутским чиновникам: Это явное проявление некомпетентности!
02 сентября 2019, 20:54
Сергей Шойгу представил шедевр в Санкт-Петербурге
02 сентября 2019, 09:24
«Самый мощный в мире»: какими характеристиками будет обладать новый российский ракетный двигатель РД-171МВ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 августа 2019, 07:24
"У Зеленского есть в запасе супер-ход": Эксперт подсказал Украине короткий путь в ЕС и НА
31 августа 2019, 02:24
"Что Су-57 вытворяет...": Российский истребитель снова удивил публику
30 августа 2019, 03:39
"Балтийские тигры хоть будут?": Вслед за Лукашенко от визита в Польшу отказался Трамп
31 августа 2019, 02:24
"Вся эта грязь хлынула в Киев": Китай ответил на обвинения советника президента США Болтона
28 августа 2019, 18:54
«Преднизолона нет абсолютно нигде»: почему из российских аптек исчезло жизненно важное лекарство
30 августа 2019, 03:39
"Принципиальный вопрос": Ещё одна страна отказала Польше из солидарности с Россией
29 августа 2019, 11:24
"Звезда" Дня независимости Украины попалась на поездке в Крым и Москву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.