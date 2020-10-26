Для «противодействия российскому влиянию»: Госдеп ищет советника для осуществления судебной реформы в Черногории

Госдепартамент США объявил о поиске специалиста на должность старшего советника в посольство в Черногории. Ему предстоит помочь балканскому государству осуществить судебные реформы, необходимые для вступления в Евросоюз. В вакансии, с которой ознакомился RT, также сообщается, что одна из задач кандидата — противодействовать «агрессивному влиянию России». В Госдепе утверждают, что Москва якобы препятствует установлению верховенства права в Черногории. По мнению политологов, Вашингтон в очередной раз под предлогом мнимого «российского вмешательства» рассчитывает реализовать в Черногории свои интересы.

Бюро по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков Госдепартамента США (INL) планирует нанять советника по вопросам правосудия для американского посольства в Подгорице. Как следует из документа ведомства, с которым ознакомился RT, специалист должен способствовать продвижению судебной реформы, чтобы помочь Черногории ускорить процесс вступления в Евросоюз.

«(Советник. — RT) будет играть центральную роль в разработке и реализации программ INL, направленных на поддержку судебных реформ в Черногории и других инициатив в области верховенства права, которые будут способствовать дальнейшему продвижению Черногории к членству в Европейском союзе», — говорится в описании должности.

Программа Госдепа, в рамках которой идёт поиск кандидата, предполагает наставничество и обучение прокуроров, судей, ключевых должностных лиц регулирующих органов и гражданского общества.

При этом в документе поясняется, что будущему советнику предстоит работать над укреплением принципа верховенства закона в Черногории, а также противодействовать «агрессивному вредоносному влиянию со стороны России».

Как утверждают в американском ведомстве, Москва якобы стремится воспользоваться недостатками институциональных структур в Черногории, чтобы посеять конфликт и воспрепятствовать демократической консолидации в стране. Конкретных примеров в подтверждение тому в документе не приводится.

Действия России в Черногории, по мнению специалистов Госдепартамента, являются одной из причин, препятствующих установлению верховенства права в балканском государстве. Подгорица на протяжении 14 лет со времён приобретения независимости пытается реформировать судебный сектор, чтобы приблизить его к евроатлантическим стандартам, указывают они.

Стоит отметить, что обвинения в адрес России по поводу «вмешательства» во внутриполитические процессы Черногории звучат не впервые. Так, в 2016 году Москву обвинили в подготовке госпереворота в день парламентских выборов. Черногорские официальные лица обнаружили «российский след» в деле, однако доказательств привести не смогли.

Спекуляции на тему «российского влияния» возобновились в сентябре этого года в связи с очередными выборами в законодательный орган страны. В МИД России подобные обвинения отвергли.

«Разумеется, не собираемся вмешиваться в чужие внутренние дела, ожидаем аналогичного поведения от всех, кому важна стабильность на Балканах», — заявили российские дипломаты.

Как считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, Соединённые Штаты с помощью нового советника намерены продвигать в Черногории собственные интересы. Для этой цели Вашингтон решил прибегнуть к проверенной схеме — указать на «угрожающую всему миру Россию», которая якобы препятствует построению демократии.

«Советник будет эту модель реализовывать и защищать Черногорию от симуляции «российской угрозы». При этом, естественно, забывается, что именно Штаты и их союзники по НАТО уничтожили Югославию, спровоцировали гражданскую войну и межклановые противоречия. Ничего этого нет, но зато есть «опасная Россия». Такое сдерживание Москвы — это попытка объединить вокруг себя страны бывшей Югославии под видом защиты от «российской угрозы», — рассказал он RT.

Почта заметил, что распад югославской республики привёл к созданию нескольких небольших государств, которыми стало легче управлять извне.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, США заинтересованы в том, чтобы у стран, входивших ранее в состав Югославии, не осталось серьёзных связей с Россией. Запад обеспокоен, что новое правительство Черногории решит изменить сложившийся за последние годы политический курс.

Напомним, по результатам сентябрьских выборов в черногорский парламент Демократическая партия социалистов (ДПС), которую возглавляет президент страны Мило Джуканович, впервые за 30 лет не смогла набрать достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать кабмин.

«У власти оказались новые политические силы с несколько иным подходом. Хотя, на мой взгляд, они не отойдут от западного вектора. Тем не менее это руководство ищет контактов с Сербией и с Россией, о чём оно и заявляло после выборов. Такая ситуация заставляет США придавать большее значение происходящему и следить, чтобы Подгорица не сблизилась с Москвой», — сказал Брутер.

Мило Джуканович

Reuters

© Marko Djurica

«Ради эгоистических желаний США»

Как утверждают в Госдепартаменте США, помощь и поддержка Вашингтона «крайне важны» для успешной интеграции Черногории в евроатлантические институты. В документе ведомства также подчёркивается, что ключевая цель американской программы заключается в достижении «мира и стабильности» в регионе.

«Программа советников — часть более широких усилий, направленных на достижение основной цели США в области национальной безопасности: мира и стабильности на Западных Балканах на основе принципов надлежащего демократического управления», — пишут в Госдепе.

Черногория получила статус страны — кандидата на вступление в Евросоюз в 2010 году. Ранее в Еврокомиссии предположили, что у государства есть шансы войти в состав ЕС до 2025 года.

Кроме того, в октябре 2015 года парламент Черногории проголосовал за присоединение к блоку НАТО. Однако далеко не все граждане поддержали это решение. В стране прошли массовые протесты против членства в Североатлантическом альянсе.

В прошлом году процесс вступления Черногории в НАТО официально завершился. Власти страны подписали соответствующую декларацию. Примечательно, что уже через несколько месяцев США договорились с Подгорицей о поставках американской военной техники на $36 млн.

«Соединённые Штаты рассчитывают на поставку лёгких тактических транспортных средств на сумму $36 млн нашему союзнику по НАТО», — заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По словам Владимира Брутера, заявленная «поддержка» американской стороны вовсе не способствует безопасности в регионе.

«Расширение НАТО в целом не способствует безопасности. Если страны записываются в коллективные враги России, то ставят себя под некоторую угрозу. Россия, безусловно, не собирается ни на кого нападать, однако альянс рассматривает РФ как потенциального противника, что вынуждает Москву воспринимать блок так же. На самом деле безопасности от вступления в НАТО становится только меньше», — сказал эксперт.

Юрий Почта, в свою очередь, подчеркнул, что политика США на Балканах не учитывает мнение населения.

«Интересы народов, которые попадают под американскую «защиту», — дело десятое. На первом месте эгоистические желания США, а народы становятся разменными пешками в большой игре», — считает политолог.

Выступления против членства Черногории в НАТО, 28 апреля 2017 года

Reuters

© Stevo Vasiljevic

Североатлантический альянс расширил свой состав не только за счёт Черногории. В марте к блоку окончательно присоединилось ещё одно балканское государство — Северная Македония.

Ради членства в НАТО стране пришлось изменить название. В 2018 году состоялся референдум по вопросу вступления в НАТО. И хотя явка на него составила менее 37%, Скопье признало плебисцит успешным.

Как заметил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Запад «засасывает» балканские страны в НАТО. По его словам, расширение НАТО в регионе ведёт к дестабилизации архитектуры безопасности в Европе и росту напряжённости.

«Запад проводит бесцеремонную линию на засасывание этого региона в НАТО, не считаясь ни с волей народов соответствующих стран, ни с уроками истории, ни с элементарными дипломатическими приличиями», — заявил министр.