«Для прибывающих любым видом транспорта»: Роспотребнадзор обязал всех въезжающих в РФ россиян сдавать тест на COVID-19

Все российские граждане, въезжающие в страну, с 15 апреля будут обязаны в течение трёх дней сдать тест на коронавирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, напомнив, что ранее подобное требование распространялось только на прибывающих на территорию РФ самолётом.

Все российские граждане, въезжающие в страну любым видом транспорта, теперь будут обязаны в течение трёх дней сдать тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее подобное требование распространялось только на прибывающих на территорию РФ самолётом.

Соответствующее правило вступает в силу с 15 апреля.

Согласно нововведениям, все въезжающие в страну россияне должны заполнить анкету прибывающего на Едином портале государственных и муниципальных услуг, после чего в течение трёх календарных дней пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР.

Информацию о результате теста также необходимо разместить на портале госуслуг.

В Роспотребнадзоре уточнили, что граждане государств-членов Евразийского экономического союза, въезжающие на российскую территорию из Армении, Белоруссии и Киргизии через воздушные пункты пропуска через госграницу, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19».

РИА Новости

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Между тем в Российском фонде прямых инвестиций сообщили о начале производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Сербии совместно с институтом вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».

«Сербия стала первым европейским государством, которое приступило к производству российской вакцины. С начала текущего года препарат активно применяется для вакцинации населения, а благодаря налаживанию локального производства масштабы вакцинации смогут быть существенно увеличены», — отметил глава фонда Кирилл Дмитриев.

В фонде добавили, что в дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона.

«На сегодняшний день вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 млрд человек», — напомнили в РФПИ.

Ранее посол Сербии в Москве Мирослав Лазански в разговоре с РИА Новости уточнил, что производство компонентов российской вакцины планируется запустить в мае.

«Первые партии компонентов вакцины сербского производства будут тестироваться в России, насколько они хорошо сделаны. Когда их качество будет одобрено Институтом Гамалеи, тогда мы начнем массовое производство», — пояснил дипломат.

Вместе с тем министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила о достигнутой договорённости о приобретении 1 млн доз «Спутник V». В ходе выступления в парламенте она отметила, что с учётом других договорённостей власти республики считают возможным до конца года привить до 20% населения.

Напомним, в конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российские вакцины, в частности «Спутник V», пользуются большим спросом за рубежом, так как во многих стран препаратов для вакцинации от коронавируса не хватает.

«По мере того, как будет наращиваться производство, разумеется, будет в большей степени удовлетворяться спрос и на зарубежных потребителей», — отметил Песков.

РИА Новости

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При этом он подчеркнул, что «абсолютнейшим приоритетом» является удовлетворение потребностей россиян в вакцине.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. Прививочные пункты организованы как на базе городских поликлиник, так и в общественных местах, где работают выездные бригады.

В гражданский оборот в стране уже вышли две вакцины — «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи, который является первым в мире зарегистрированным препаратом от COVID-19, и «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». В ближайшее время к ним присоединится вакцина «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

Кроме того, в конце марта Минздрав приступил к регистрации вакцины от SARS-CoV-2 под названием «Спутник Лайт». Препарат представляет собой однокомпонентную версию «Спутник V».

Как пояснял директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, использование такой вакцины вдвое снижает риск заболевания коронавирусной инфекцией. Он также отмечал, что «Спутник Лайт» планируется поставлять в страны, которые не могут сами создать вакцину или приобрести необходимое количество доз двухкомпонентных препаратов — данная вакцина позволит снизить число летальных исходов в государствах с очень высокой смертностью от вируса.

Кроме того 14 апреля в центре Гамалеи выпустили заявление, в котором сообщили, что «высочайшее качество и безопасность вакцины «Cпутник V» в том числе обеспечивается тем, что при производстве «Спутника V», в отличие от других вакцин используется технология четырёхстадийной очистки, включающей две стадии хроматографической очистки и две стадии тангенциальной фильтрации».

«Такая технология позволяет получать высокоочищенный препарат, который проходит обязательный контроль на содержание остаточной ДНК», — говорится в заявлении.

В центре добавили, что готовы поделиться «своими технологиями очистки с другими производителями вакцин для минимизации побочных эффектов при их применении».