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«Для предупреждения нарушения границы»: в Минобороны РФ рассказали об инциденте с фрегатом ВМС Нидерландов в Чёрном море

30 июня 2021, 02:10  •  127 • В России
В Минобороны РФ заявили, что самолёты, поднимавшиеся в воздух из-за перемещения фрегата Evertsen ВМС Нидерландов в сторону российской границы в Чёрном море, действовали в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Таким образом в ведомстве прокомментировали заявления нидерландской стороны о якобы опасных действиях российских военных. Отметим, что инцидент с судном Evertsen произошёл на следующий день после того, как ЧФ и пограничная служба ФСБ остановили нарушение госграницы британским эсминцем Defender.
 
Фрегат Evertsen ВМС Нидерландов © CC BY-SA 2.5 / wikipedia.org
 

Минобороны РФ сообщило об обстоятельствах инцидента с нидерландским кораблём Evertsen в Чёрном море, неподалёку от Крыма.

«24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Чёрном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для предупреждения нарушения границы территориальных вод в воздух были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые пролетели вблизи корабля на безопасном расстоянии.

В ведомстве подчеркнули, что пролёты российской авиации выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Фрегат сразу изменил курс от российской границы и продолжил следование по прежнему маршруту.

Нидерланды, в свою очередь, ранее заявили, что действия российской стороны были «агрессивными». Исполняющая обязанности министра обороны страны Анк Бейлевельд-Схаутен сказала, что Амстердам намерен обсудить с Москвой ситуацию с кораблём Evertsen и российскими истребителями. По мнению нидерландского министра, корабль имел полное право находиться в месте, где произошёл инцидент.

«Нет никаких оправданий для таких агрессивных действий, которые без необходимости увеличивают риск инцидентов. Нидерланды обсудят это с Россией», — цитирует Бейлевельд-Схаутен ТАСС.

Нидерландская сторона полагает, что самолёты были оснащены бомбами и ракетами класса «воздух — поверхность», пролетали в опасной близости над фрегатом и имитировали атаку. После этого на Evertsen якобы произошёл сбой в работе электронного оборудования.

Отметим, что инцидент с нидерландским судном произошёл на следующий день после того, как ЧФ и пограничная служба ФСБ отреагировали на нарушение российской госграницы британским эсминцем Defender. Корабль, не отвечая на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.

Позднее ФСБ России опубликовала видео с предупредительной стрельбой по курсу британского эсминца. На записи слышно, как сотрудники погранслужбы предупреждают экипаж корабля о недопустимости нарушения границы и требуют изменить курс, после чего открывают предупредительную стрельбу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с британским судном «сознательной и подготовленной» провокацией.

«Мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная. Мы, безусловно, обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и не соответствующими международному праву», — сказал Песков.

Вместе с тем он призвал «не делать концептуальных выводов» относительно будущих отношений Москвы и Лондона.

«Мы действительно сожалеем, что такой инцидент имел место, и мы сожалеем, что он, очевидно, был именно подготовленным. Но нам не хотелось бы выводить из этого тенденции, нам не хотелось бы даже предполагать, что подобные провокационные действия могут войти в систему», — указал официальный представитель Кремля.

В МИД также прокомментировали произошедшее. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, «по таким наглым заходам и абсолютно бесцеремонным провокациям» российская сторона будет давать комплексный ответ.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «фиаско» с эсминцем Defender в Чёрном море останется пятном на репутации британского флота.

«Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Чёрном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется «ароматным» пятном на репутации королевских военно-морских сил», — заявил он.

Конашенков призвал Пентагон и командование Военно-морских сил Великобритании «руководствоваться рассудком» при направлении своих кораблей в Черноморский регион.

Кроме того, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что российская сторона обязательно поднимет тему инцидента с британским авианосцем в нескольких форматах на площадке организации.

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