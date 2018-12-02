«Для предотвращения саботажа»: РФ и Турция согласовали дальнейшие шаги по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган согласовали дальнейшие действия по созданию демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также отметил, что два государства будут принимать меры, которые не позволят экстремистам саботировать процесс урегулирования ситуации в регионе. Кроме того, глава российского МИД считает, что США стремятся разыграть «курдскую карту» в САР и пытаются сформировать «квазигосударственные структуры» на восточном берегу Евфрата. Ранее Владимир Путин сообщил, что обсудил идлибский вопрос с турецким коллегой на полях саммита G20, а также подчеркнул, что ведётся работа по формированию конституционного комитета Сирии. В свою очередь, Эрдоган выступил за проведение нового раунда переговоров по Идлибу.

В ходе встречи на полях саммита G20, прошедшего в аргентинском Буэнос-Айресе, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган согласовали дальнейшие шаги двух стран по созданию демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что требованию освободить 20-километровую демилитаризованную полосу подчинились не все представители экстремистских группировок.

«Согласовали дальнейшие шаги, направленные на то, чтобы уважать договорённость по созданию такой демилитаризованной полосы, но одновременно принимать меры, чтобы экстремисты не пытались саботировать эту важнейшую договорённость, которую все приветствовали», — сказал Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер на встрече с турецким коллегой говорил о необходимости принятия более энергичных мер по выполнению договорённостей, чтобы не допускать обстрелов, таких, как в Алеппо 24 ноября.

При этом на итоговой пресс-конференции после саммита «Большой двадцатки» Путин указал на обеспокоенность обеих стран из-за ситуации в Идлибе, но выразил надежду на скорое разрешение этой проблемы.

«Любую возможность мы используем для того, чтобы увидеться и поговорить. В том числе и для урегулирования ситуации в Сирии. Имеется в виду формирование конституционного комитета. Работа очень тонкая, требующая большого терпения. И мы действительно реализуем, у нас получается, очень аккуратно двигаемся», — добавил президент РФ.

В свою очередь, Эрдоган отметил, что Турция в сотрудничестве с РФ контролирует ситуацию в регионе и продолжит делать всё необходимое для урегулирования конфликта. Кроме того, в Анкаре выступили за проведение ещё одного саммита по Идлибу.

Напомним, что 17 сентября по итогам переговоров президентов РФ и Турции министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибе и достигли договорённости по созданию демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооружённой оппозиции и правительственных войск в этой сирийской провинции.

Ситуация в Идлибе по-прежнему остаётся достаточно сложной, но у России и Турции есть полное понимание того, что необходимо сделать. Об этом в беседе с RT заявил директор Института стратегического планирования Александр Гусев. По его словам, обе страны заинтересованы в том, чтобы покончить раз и навсегда с террористическими группировками «Исламское государство»* и «Джабхат ан-Нусра»**.

«Но мы видим, что коалиция, возглавляемая США, делает всё, чтобы растянуть боевиков, опять их вывести из-под огня России, Турции и сирийских правительственных войск. Эти боевики американцам нужны, чтобы опять создавать очаги конфронтации в регионе», — сказал Гусев.

Он отметил, что Турция играет очень важную роль в урегулировании сирийского конфликта, но Соединённые Штаты пытаются давить на Анкару, чтобы та не помогала России урегулировать ситуацию в регионе.

«Если говорить об Идлибе, то необходимо провести фильтрацию всех находящихся там бандитских формирований, чтобы они не смогли перебраться в другие части Сирии. Но есть опасность, что американцы могут попытаться их вывести. Однако полагаю, что совместные действия РФ, Турции и Ирана не позволят этому произойти», — заметил эксперт.

«Курдская карта» США и «неприемлемые вещи»

Кроме того, Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты разыгрывают «курдскую карту» на восточном берегу Евфрата и в других районах Сирии. По словам дипломата, это «очень опасная игра».

«То, что происходит на восточном берегу Евфрата, явно нарушает объявленную всеми и подтверждённую в резолюции СБ ООН приверженность территориальной целостности Сирии, по-моему, это уже для всех очевидно. Хотя США на словах пытаются представить свои действия как временные», — заметил Лавров.

Он добавил, что США творят в этих районах «неприемлемые вещи», пытаясь сформировать квазигосударственные структуры. Наряду с этим Вашингтон отказывается помогать восстановлению инфраструктуры на территориях, подконтрольных Дамаску.

При этом министр иностранных дел России отметил, что у западные страны не могут предложить алтернативу тем решениям, которые предлагаются в рамках астанинского формата для урегулирования ситуации в САР.

«Не знаю, насколько удаётся подвигнуть их ближе к нашей позиции. Но то, что у них нет особой альтернативной стратегии, да и, по большому счёту, тактики, становится всё более очевидным», — заметил глава МИД РФ.

На прошлой неделе в Пентагоне сообщили о намерении установить несколько наблюдательных пунктов на сирийско-турецкой границе якобы для передачи Анкаре разведданых о террористах. В ответ министр обороны Турции Хулуси Акар указал, что подобная инициатива окажет «очень негативное воздействие» на ситуацию в регионе.

Напомним, что американская сторона оказывает поддержку курдским Отрядам народной самообороны (YPG), которых в Турции считают пособниками запрещённых в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и Сирийских демократических сил (СДС).

По мнению директора Института стратегического планирования Александра Гусева, бомбардировки и нападения на мирных граждан, в частности последние атаки на Дейр эз-Зор, в этом регионе происходят с попустительства США.

«Для всех уже очевидно, и для американцев тоже, что никаких боевиков в районе берегов Евфрата уже давно нет и в помине. Но они действуют методом устрашения, то есть проводят точечные, не сплошные, бомбардировки, в результате которых под обстрелы попадают мирные кварталы, больницы, школы, где гибнут мирные люди», — пояснил аналитик.

При этом эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин заметил, что Вашингтон уже длительное время поддерживает вооружённые формирования Сирийских демократических сил, в которые входят курдские отряды. По его словам, фактически американцы в районе Евфрата делают всё возможное для отделения этого региона от Сирии.

«Недавно США объявили, что они создают так называемые наблюдательные пункты на северо-востоке Сирии, что вызвало крайне негативную реакцию турецких властей, которые считают совместное патрулирование курдов и американцев абсолютно неприемлемым, поскольку они считают отряды народной самообороны фактически филиалом Рабочей партии Курдистана, которую они считают террористической», — добавил Фитин.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.