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«Для предотвращения саботажа»: РФ и Турция согласовали дальнейшие шаги по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе
02 декабря 2018, 21:39 • 61 • В мире
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган согласовали дальнейшие действия по созданию демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также отметил, что два государства будут принимать меры, которые не позволят экстремистам саботировать процесс урегулирования ситуации в регионе. Кроме того, глава российского МИД считает, что США стремятся разыграть «курдскую карту» в САР и пытаются сформировать «квазигосударственные структуры» на восточном берегу Евфрата. Ранее Владимир Путин сообщил, что обсудил идлибский вопрос с турецким коллегой на полях саммита G20, а также подчеркнул, что ведётся работа по формированию конституционного комитета Сирии. В свою очередь, Эрдоган выступил за проведение нового раунда переговоров по Идлибу.
kremlin.ru
В ходе встречи на полях саммита G20, прошедшего в аргентинском Буэнос-Айресе, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган согласовали дальнейшие шаги двух стран по созданию демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что требованию освободить 20-километровую демилитаризованную полосу подчинились не все представители экстремистских группировок.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер на встрече с турецким коллегой говорил о необходимости принятия более энергичных мер по выполнению договорённостей, чтобы не допускать обстрелов, таких, как в Алеппо 24 ноября.
При этом на итоговой пресс-конференции после саммита «Большой двадцатки» Путин указал на обеспокоенность обеих стран из-за ситуации в Идлибе, но выразил надежду на скорое разрешение этой проблемы.
«Любую возможность мы используем для того, чтобы увидеться и поговорить. В том числе и для урегулирования ситуации в Сирии. Имеется в виду формирование конституционного комитета. Работа очень тонкая, требующая большого терпения. И мы действительно реализуем, у нас получается, очень аккуратно двигаемся», — добавил президент РФ.
В свою очередь, Эрдоган отметил, что Турция в сотрудничестве с РФ контролирует ситуацию в регионе и продолжит делать всё необходимое для урегулирования конфликта. Кроме того, в Анкаре выступили за проведение ещё одного саммита по Идлибу.
Напомним, что 17 сентября по итогам переговоров президентов РФ и Турции министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибе и достигли договорённости по созданию демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооружённой оппозиции и правительственных войск в этой сирийской провинции.
Ситуация в Идлибе по-прежнему остаётся достаточно сложной, но у России и Турции есть полное понимание того, что необходимо сделать. Об этом в беседе с RT заявил директор Института стратегического планирования Александр Гусев. По его словам, обе страны заинтересованы в том, чтобы покончить раз и навсегда с террористическими группировками «Исламское государство»* и «Джабхат ан-Нусра»**.
«Но мы видим, что коалиция, возглавляемая США, делает всё, чтобы растянуть боевиков, опять их вывести из-под огня России, Турции и сирийских правительственных войск. Эти боевики американцам нужны, чтобы опять создавать очаги конфронтации в регионе», — сказал Гусев.
Он отметил, что Турция играет очень важную роль в урегулировании сирийского конфликта, но Соединённые Штаты пытаются давить на Анкару, чтобы та не помогала России урегулировать ситуацию в регионе.
«Если говорить об Идлибе, то необходимо провести фильтрацию всех находящихся там бандитских формирований, чтобы они не смогли перебраться в другие части Сирии. Но есть опасность, что американцы могут попытаться их вывести. Однако полагаю, что совместные действия РФ, Турции и Ирана не позволят этому произойти», — заметил эксперт.
«Курдская карта» США и «неприемлемые вещи»
Кроме того, Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты разыгрывают «курдскую карту» на восточном берегу Евфрата и в других районах Сирии. По словам дипломата, это «очень опасная игра».
«То, что происходит на восточном берегу Евфрата, явно нарушает объявленную всеми и подтверждённую в резолюции СБ ООН приверженность территориальной целостности Сирии, по-моему, это уже для всех очевидно. Хотя США на словах пытаются представить свои действия как временные», — заметил Лавров.
Он добавил, что США творят в этих районах «неприемлемые вещи», пытаясь сформировать квазигосударственные структуры. Наряду с этим Вашингтон отказывается помогать восстановлению инфраструктуры на территориях, подконтрольных Дамаску.
При этом министр иностранных дел России отметил, что у западные страны не могут предложить алтернативу тем решениям, которые предлагаются в рамках астанинского формата для урегулирования ситуации в САР.
«Не знаю, насколько удаётся подвигнуть их ближе к нашей позиции. Но то, что у них нет особой альтернативной стратегии, да и, по большому счёту, тактики, становится всё более очевидным», — заметил глава МИД РФ.
На прошлой неделе в Пентагоне сообщили о намерении установить несколько наблюдательных пунктов на сирийско-турецкой границе якобы для передачи Анкаре разведданых о террористах. В ответ министр обороны Турции Хулуси Акар указал, что подобная инициатива окажет «очень негативное воздействие» на ситуацию в регионе.
Напомним, что американская сторона оказывает поддержку курдским Отрядам народной самообороны (YPG), которых в Турции считают пособниками запрещённых в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и Сирийских демократических сил (СДС).
По мнению директора Института стратегического планирования Александра Гусева, бомбардировки и нападения на мирных граждан, в частности последние атаки на Дейр эз-Зор, в этом регионе происходят с попустительства США.
«Для всех уже очевидно, и для американцев тоже, что никаких боевиков в районе берегов Евфрата уже давно нет и в помине. Но они действуют методом устрашения, то есть проводят точечные, не сплошные, бомбардировки, в результате которых под обстрелы попадают мирные кварталы, больницы, школы, где гибнут мирные люди», — пояснил аналитик.
При этом эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин заметил, что Вашингтон уже длительное время поддерживает вооружённые формирования Сирийских демократических сил, в которые входят курдские отряды. По его словам, фактически американцы в районе Евфрата делают всё возможное для отделения этого региона от Сирии.
«Недавно США объявили, что они создают так называемые наблюдательные пункты на северо-востоке Сирии, что вызвало крайне негативную реакцию турецких властей, которые считают совместное патрулирование курдов и американцев абсолютно неприемлемым, поскольку они считают отряды народной самообороны фактически филиалом Рабочей партии Курдистана, которую они считают террористической», — добавил Фитин.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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