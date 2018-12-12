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«Для предотвращения опасных инцидентов»: военные России и Израиля обсудили координацию действий в Сирии

12 декабря 2018, 22:10  •  64 • В мире
Высокопоставленные представители министерств обороны России и Израиля в ходе переговоров в Москве обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Сирии. В частности, поднимались вопросы работы прямого канала связи между авиабазой Хмеймим и командным центром ВВС Израиля для предотвращения опасных инцидентов в САР. Также израильская делегация проинформировала коллег о подробностях проводимой на границе с Ливаном операции по обнаружению и нейтрализации тоннелей, созданных группировкой «Хезболла». Стороны условились продолжать контакты по линии оборонных ведомств.
 
© idf.il
 

Во вторник, 12 декабря, в Москве прошли переговоры высокопоставленных представителей военных ведомств России и Израиля. Во время встречи стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, а также меры по предотвращению опасных инцидентов в Сирии, в том числе особенности работы прямого канала связи между авиабазой Хмеймим и израильским комцентром.

«В ходе переговоров обсуждены актуальные проблемы безопасности Ближневосточного региона, обстановка в Сирийской Арабской Республике, а также вопросы функционирования прямого канала связи между российской авиабазой Хмеймим и командным центром ВВС Израиля для предотвращения опасных инцидентов, несущих угрозу жизни российским и израильским военнослужащим», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что представители оборонных ведомств достигли договорённости о продолжении контактов. Израильскую делегацию на переговорах возглавлял начальник оперативного управления израильского Генштаба генерал-майор Аарон Халива, а российскую сторону — замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Василий Трушин.

В свою очередь, в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что переговоры прошли в хорошей, деловой и профессиональной атмосфере. В ходе встречи офицеры израильской армии также сообщили российским коллегам подробности о проводимой на границе с Ливаном операции «Северный щит».

Встреча двух военных делегаций прошла после того, как президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры. Они состоялись 8 декабря по инициативе израильской стороны.

Тогда Путин, комментируя информацию об операции ЦАХАЛ на севере Израиля, подчеркнул важность обеспечения стабильности в этом районе при координирующей роли Временных сил ООН в Ливане.

Напомним, 4 декабря Тель-Авив объявил о начале операции «Северный щит» на севере страны. В её рамках военные должны выявить и нейтрализовать сеть трансграничных тоннелей, которую создали члены ливанской группировки «Хезболла». Отметим, что с момента начала операции в ЦАХАЛ сообщили об обнаружении трёх таких сооружений, каждое из которых было впоследствии заминировано израильскими военными.

Operation #NorthernShield UPDATE: IDF soldiers exposed ANOTHER attack tunnel built by Hezbollah from Lebanon into Israel. 3rd tunnel exposed in a week. Hezbollah terrorists seek to kill innocent Israelis. We will stop them. pic.twitter.com/OsdJGvmKr0

— Israel Defense Forces (@IDF) December 11, 2018

«Если «Хезболла» совершит большую ошибку и решит напасть на нас или помешать проводимым здесь работам, то она получит настолько сильный удар, что даже не может себе представить», — заявил Нетаньяху в ходе поездки на ливано-израильскую границу.

Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) подтвердили наличие тоннеля рядом с признанной границей двух стран — «голубой линией». При этом в пресс-службе ливанской армии сообщили о готовности к любой ситуации на границе с Израилем. Армейские подразделения в координации с ЮНИФИЛ усиленно патрулируют приграничный район и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности на «голубой линии».

«Цепь трагических случайностей»

«Педагогический аспект»: к чему может привести отказ ЕС пересматривать условия брексита

Механизм координации между российскими и израильскими военными, призванный предупредить возможные столкновения сторон на сирийском направлении, действует с осени 2015 года. Однако в середине сентября 2018 года действия группы истребителей F-16 ВВС Израиля в небе над Сирией привели к катастрофе российского разведывательного самолёта Ил-20, выполнявшего полёт в идлибской зоне деэскалации.

После нанесения ракетно-бомбового удара по объектам в районе Латакии израильский истребитель перекрестил траекторию с заходившим на посадку Ил-20 и подставили его под огонь средств ПВО Сирии. Российский самолёт был сбит ракетой комплекса С-200, все 15 членов экипажа погибли.

В Минобороны РФ возложили ответственность за крушение на Тель-Авив и указали на допущенные нарушения договорённостей 2015 года. В частности, Израиль уведомил российских военных о проводимой операции всего за минуту до нанесения удара. Кроме того, офицер ЦАХАЛ ввёл в заблуждение российскую сторону относительно районов операции, что не позволило вывести Ил-20 в безопасный район.

На следующий день после катастрофы президент России назвал крушение Ил-20 «цепью трагических случайностей» и заявил о намерении усилить меры обеспечения безопасности своих военных в САР. В середине октября сирийским военным были переданы три дивизиона модернизированных ЗРК С-300ПМ-2. Сейчас идёт процесс обучения личного состава армии арабской республики.

После крушения Ил-20 лидеры России и Израиля лично встречались только в Париже 11 ноября на мероприятиях в ознаменование 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны, однако речь не шла о полноценных переговорах. При этом о намерении проработать все необходимые вопросы для проведения личной встречи Путин и Нетаньяху договорились в ходе телефонного разговора 8 декабря.

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