Для получения гражданства Украины введут обязательный экзамен по украинскому языку

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, согласно которому желающим получить гражданство страны придётся сдавать экзамен по украинскому языку. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

Документ предполагает, что в течение двух месяцев правительство Украины должно будет утвердить десятилетнюю государственную программу по укреплению статуса государственного языка.

Планируется «улучшить качество преподавания украинского языка в учебных заведениях», обеспечить «содействие изучению украинского языка иностранцами, разработку дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка».

Также предусмотрено «ввести в установленном порядке сертификационный экзамен по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины».

Как отмечает телеканал «112 Украина», в настоящее время для получения гражданства иностранцам нужно предоставить справку о знании украинского языка, выданную в учебном заведении.

Ранее Порошенко заявил, что намерен подписать указ о провозглашении десятилетия украинского языка.