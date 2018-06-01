Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Спецслужбы не владели информацией: США сняли санкции с подозреваемого в связях с...
Песков назвал «развесистой клюквой» ситуацию вокруг «убийства» Бабченко
В Россию за карьерой: приток иностранных высококвалифицированных специалистов вы...
Командир ССА перешел на сторону Асада и позирует с российским флагом
Главная / Украина

Для получения гражданства Украины введут обязательный экзамен по украинскому языку

01 июня 2018, 17:09  •  64 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, согласно которому желающим получить гражданство страны придётся сдавать экзамен по украинскому языку. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.
 
Reuters
 

Документ предполагает, что в течение двух месяцев правительство Украины должно будет утвердить десятилетнюю государственную программу по укреплению статуса государственного языка.

Планируется «улучшить качество преподавания украинского языка в учебных заведениях», обеспечить «содействие изучению украинского языка иностранцами, разработку дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка».

Также предусмотрено «ввести в установленном порядке сертификационный экзамен по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины».

Как отмечает телеканал «112 Украина», в настоящее время для получения гражданства иностранцам нужно предоставить справку о знании украинского языка, выданную в учебном заведении.

Ранее Порошенко заявил, что намерен подписать указ о провозглашении десятилетия украинского языка.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

64
Источник
Похожие новости
01 июня 2018, 10:39
МИД Украины сообщил об отзыве двух дипломатов из состава уставных органов СНГ
31 мая 2018, 23:09
Суд арестовал подозреваемого в покушении на Аркадия Бабченко
01 июня 2018, 12:09
"Рускон" не имеет СП на Украине, якобы возглавляемое причастным к покушению на Бабченко

31 мая 2018, 21:39
В ОБСЕ подтвердили случаи обстрелов в районе нахождения СММ в Донбассе
01 июня 2018, 10:39
Луценко заявил об отсутствии результатов в расследовании дела об убийстве Шеремета
31 мая 2018, 19:54
Подозреваемым в "покушении" на Бабченко оказался директор украинско-немецкого СП
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
28 мая 2018, 12:09
«Почувствовал себя изгоем»: Украинец ругает себя за поездку в Крым
27 мая 2018, 00:39
«Оценка в боевой обстановке»: на что способны крылатые ракеты истребителя Су-57
27 мая 2018, 10:39
На «Военном обозрении» раскрыт заговор
29 мая 2018, 20:54
Единый вектор: что означает признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии
30 мая 2018, 03:39
«Этих самолетов недостаточно»
29 мая 2018, 03:28
Украинская "оппозиция" - выщелкивать по одному
29 мая 2018, 14:39
Россия очень дорого заплатит за Сирию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.