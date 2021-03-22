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Для получения «детских» выплат надо будет пройти имущественный ценз

22 марта 2021, 09:30  •  110 • Аналитика
Минтруд предложил скорректировать в сторону ужесточения программу господдержки семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. По мнению чиновников, сегодня детские выплаты зачастую достаются «подозрительно» бедным семьям, то есть тем, которые и бедными-то вовсе не являются, но могут в официальных документах показать низкие «белые» доходы.
Определять степень бедности чиновники предлагают посредством введения имущественного ценза. По-прежнему претендовать на госпомощь смогут семьи с одной или несколькими квартирами, где на каждого члена семьи приходится не более 24 квадратных метров. В случае если семья владеет домом, метраж увеличивается до 40 квадратных метров. Также бедным разрешено иметь совокупно одну дачу, один гараж, земельный участок площадью до 0,25 гектара, одно нежилое помещение, мотоцикл, автомобиль, единицу сельхозтехники, катер или моторную лодку. Разрешены и небольшие накопления в банке, но только в том случае, если годовой доход от процентов по вкладу не превышает величину прожиточного минимума, то есть речь идёт о вкладе в районе 250 тыс. рублей.
Претендовать на пособия также не смогут и неработающие бедные. Среди уважительных причин для «тунеядства» лишь уход за детьми или за родителями, уход за ребёнком до 3 лет, срочная служба в армии и т.п.
Формально чиновники из Минтруда не так уж и не правы – выплаты из госбюджета на детей сегодня и правда зачастую получают не только те, кто действительно в них нуждается, но и те, кто смог предоставить «правильные» документы. Ещё в 2017 году Всемирный банк и Научно-исследовательский финансовый институт в своём совместном докладе указывали: 63–79% от всех госвыплат нуждающимся семьям с детьми в России достаются вовсе не самым бедным. Есть даже официальные данные Росстата за 2019 год, согласно которым из 153,6 млрд руб­лей, выделенных регионами на поддержку семей с детьми, лишь 28% достались действительно нуждающимся.
При этом эксперты отмечают, что по-настоящему бедные семьи в основном получают нематериальную помощь, как то: путёвки в санаторий, продукты, бесплатное питание и другие льготы. Когда же дело доходит до выплат «живыми» деньгами, то здесь неимущих теснят юридически подкованные.
Проблема, однако, заключается в том, что предложенные Минтрудом меры не только не исправят ситуацию, но могут её даже усугубить. На интернет-форумах уже начали появляться сообщения жителей, переживающих, что их могут лишить пособия по формальным основаниям. Взять хотя бы ограничительное требование к размеру банковского вклада. Многие семьи сегодня годами копят на первый взнос по ипотеке, так что размер их вклада вполне может превышать 250 тыс. рублей. При этом назвать богатой семью, где три поколения ютятся в однокомнатной квартире, не смогли бы, наверное, даже в Минтруде.
Весьма неоднозначно выглядит и требование к размеру земельного участка. В российской глубинке зачастую землю раздают чуть ли не даром. Можно ли не считать бедными людей, которые кормятся с личного приусадебного участка, площадь которого, скажем, составит не установленные 25 соток, а 30?
Но и без того абсурдную ситуацию с выплатой «детских» пособий, похоже, окончательно решено превратить в фарс. В дополнение к предложениям Минтруда предложено запустить пилотный проект, который будет определять нуждающиеся семьи на основе данных государственных информационных систем. Вот только запускаемый проект может работать, что называется, и в обратную сторону – вычислять станут тех, у кого поддержку следовало бы отобрать. Если за основу этих вычислений будут браться критерии по типу предложенных Минтрудом, то рассчитывать на справедливое распределение госпомощи, очевидно, не приходится.
Сергей Кутузов, экономист
– Люди, которые привыкли получать помощь от государства и при этом неплохо зарабатывать, из ситуации выкрутятся. Большинство просто получают львиную долю зарплаты в конверте и в банк деньги не несут – новыми правилами их на чистую воду не выведешь.
Никто же не будет действительно адресно разбираться в конкретной ситуации каждой семьи – оценку продолжат проводить по формальным признакам. Сказано, например, участок должен быть не более 25 соток, значит, семья с 24 сотками на Рублёвке на выплаты сможет претендовать, а фермеры из глубинки, где земля раздаётся практически бесплатно, с 26 «квадратами» – уже нет.

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