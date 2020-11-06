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Для полной победы Байдену не хватает лишь одного - Fox News

06 ноября 2020, 19:30  •  157 • В мире
Данных от штата Невада по голосованию хватит для представителя Демпартии Джо Байдена, чтобы победить на выборах. Таким прогнозом поделился телеканал Fox News. В частности, в Неваде, где нет данных по шести выборщикам, пока процесс подсчёта голосов продолжается.
Победа в Неваде гарантированно обеспечит победу Джо Байдена на выборах, полагает телеканал Fox News. Пока в штате ведётся процесс подсчёта голосов, обработано 75 процентов. Всего шесть голосов выборщиков от Невады дадут Байдену оставшиеся голоса для победы.
Но сторонники Трампа не согласны. В частности, в четверг представители действующего лидера США намерены подать иск в Неваде и потребовать подсчёта только "легитимных" голосов.
Отмечается, что сомнения в достоверности подсчёта возникли после того, как в Неваде обнаружилось порядка 10 тысяч бюллетеней от людей, более не проживающих в штате.
Впрочем, это не единственный случай фальсификации на американских выборах.
Ранее обнаружились бюллетени от "мёртвых душ", а также в колеблющемся Мичигане внезапно Байдену приплюсовали 130 тысяч голосов, что среди "трампистов" вызвало предположения о вбросе.

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