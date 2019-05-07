«Для полноценного отдыха»: Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд подготовил проект постановления о переносе праздничных дней с новогодних праздников на майские. Документ касается выходных, которые выпадают на 4 и 5 января. Аналогичным образом праздники переносили в 2019 году. Главная задача этой инициативы, как отметили в министерстве, — создать условия для «полноценного отдыха и организации досуга».

Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год. Так, согласно документу, выпадающие на выходные дни 4 и 5 января переносятся на 4 и 5 мая — понедельник и вторник соответственно.

«Предлагаемые переносы дней отдыха позволят соблюсти норму статьи 110 (Трудового. — RT) кодекса о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха», — говорится в пояснительной заметке.

Таким образом, будут созданы условия «для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне-летний период», подчеркнули в министерстве. В случае принятия этого постановления правительством в 2020 году нерабочими днями будут: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.

Каких-либо финансовых расходов принятие постановления не повлечёт, подчеркнули в Минтруде.

Выходные в 2019 году

Отметим, что в 2019 году производственный календарь несколько отличается от планируемого. Так, с предложенным планом совпадают новогодние праздники — и в 2019, и в 2020 году они продолжаются до 8 января. При этом в 2019 году 5 и 6 января (суббота и воскресенье) были перенесены на 2 и 3 мая — четверг и пятницу.

Однако День защитника Отечества в 2019 выпал на субботу, в связи с чем россияне не получили дополнительного дня отдыха. Он был перенесён на пятницу, 10 мая. Зато в следующем месяце праздничный день 8 марта выпал на пятницу, в связи с чем на работу россияне вышли только 11 числа.

© Pixabay

Майские же праздники в 2019 году во много схожи с предлагаемым графиком на 2020 год. Однако, согласно плану на следующий год, вторые майские праздники закончатся 11-го числа.

Следующий праздничный день — 12 июня. В 2019 году он выпадает на среду и остаётся единственным выходным. А осенью единственным нерабочим будним днём будет 4 ноября — День народного единства. Однако 2 и 3 ноября — это суббота и воскресенье, а потому общая продолжительность выходных составит три дня.

20 апреля Роструд предупредил россиян, что после завершения майских праздников, связанных с празднованием Дня Победы, выходные более двух дней будут только в День народного единства.

«В начале мая выходные в связи с переносами продлятся с 1 по 5 мая благодаря празднованию Дня весны и труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днём Победы. Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября», — приводит РИА новости текст заявления ведомства.

Всего в 2019 году из 365 дней 247 будут рабочими, а 118 — выходными. Самыми нагруженными месяцами будут июль и октябрь — на них выпадут 23 рабочих дня. Наименее загруженные месяцы — январь и май. На них пришлось 17 и 18 рабочих дней соответственно.

Инициативы по переносу праздников

При этом в России неоднократно предлагали реформировать систему праздничных дней. Так, в 2017 году депутаты Госдумы от КПРФ предложили оставить нерабочими только 31 декабря, 1, 2 и 3 января.

В то же время КПРФ предлагала сделать нерабочим 18 марта — День воссоединения Крыма с Россией.

Парламентарии от ЛДПР, в свою очередь, предлагали оставить только три праздничных нерабочих дня — 1 января, 9 мая и 12 июня, а остальные 10 дней добавить к оплачиваемому отпуску.

Схожую идею в начале 2019 года предложил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышёв. Он также считает, что россиянам необходимо дать возможность выбрать, как именно они распорядятся новогодними праздниками.

«Сделать свободные выходные, когда человек мог бы свободно добавить определённое количество дней по своему усмотрению к отпуску или взять их без каких-либо потерь в любой день», — приводит его слова агентство «Москва».

В Совфеде не исключили, что система может быть пересмотрена с учётом предложений нижней палаты парламента. Об этом заявил глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский. Однако сенатор указал, что при подходе, схожем с планом Чернышёва, будет проблематично организовать «слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства».