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«Для полноценного отдыха»: Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
07 мая 2019, 23:24 • 52 • В России
Минтруд подготовил проект постановления о переносе праздничных дней с новогодних праздников на майские. Документ касается выходных, которые выпадают на 4 и 5 января. Аналогичным образом праздники переносили в 2019 году. Главная задача этой инициативы, как отметили в министерстве, — создать условия для «полноценного отдыха и организации досуга».
© Агентство городских новостей «Москва»
Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год. Так, согласно документу, выпадающие на выходные дни 4 и 5 января переносятся на 4 и 5 мая — понедельник и вторник соответственно.
Таким образом, будут созданы условия «для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне-летний период», подчеркнули в министерстве. В случае принятия этого постановления правительством в 2020 году нерабочими днями будут: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.
Каких-либо финансовых расходов принятие постановления не повлечёт, подчеркнули в Минтруде.
Выходные в 2019 году
Отметим, что в 2019 году производственный календарь несколько отличается от планируемого. Так, с предложенным планом совпадают новогодние праздники — и в 2019, и в 2020 году они продолжаются до 8 января. При этом в 2019 году 5 и 6 января (суббота и воскресенье) были перенесены на 2 и 3 мая — четверг и пятницу.
Однако День защитника Отечества в 2019 выпал на субботу, в связи с чем россияне не получили дополнительного дня отдыха. Он был перенесён на пятницу, 10 мая. Зато в следующем месяце праздничный день 8 марта выпал на пятницу, в связи с чем на работу россияне вышли только 11 числа.
Майские же праздники в 2019 году во много схожи с предлагаемым графиком на 2020 год. Однако, согласно плану на следующий год, вторые майские праздники закончатся 11-го числа.
Следующий праздничный день — 12 июня. В 2019 году он выпадает на среду и остаётся единственным выходным. А осенью единственным нерабочим будним днём будет 4 ноября — День народного единства. Однако 2 и 3 ноября — это суббота и воскресенье, а потому общая продолжительность выходных составит три дня.
20 апреля Роструд предупредил россиян, что после завершения майских праздников, связанных с празднованием Дня Победы, выходные более двух дней будут только в День народного единства.
«В начале мая выходные в связи с переносами продлятся с 1 по 5 мая благодаря празднованию Дня весны и труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днём Победы. Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября», — приводит РИА новости текст заявления ведомства.
Всего в 2019 году из 365 дней 247 будут рабочими, а 118 — выходными. Самыми нагруженными месяцами будут июль и октябрь — на них выпадут 23 рабочих дня. Наименее загруженные месяцы — январь и май. На них пришлось 17 и 18 рабочих дней соответственно.
Инициативы по переносу праздников
При этом в России неоднократно предлагали реформировать систему праздничных дней. Так, в 2017 году депутаты Госдумы от КПРФ предложили оставить нерабочими только 31 декабря, 1, 2 и 3 января.
В то же время КПРФ предлагала сделать нерабочим 18 марта — День воссоединения Крыма с Россией.
Парламентарии от ЛДПР, в свою очередь, предлагали оставить только три праздничных нерабочих дня — 1 января, 9 мая и 12 июня, а остальные 10 дней добавить к оплачиваемому отпуску.
Схожую идею в начале 2019 года предложил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышёв. Он также считает, что россиянам необходимо дать возможность выбрать, как именно они распорядятся новогодними праздниками.
В Совфеде не исключили, что система может быть пересмотрена с учётом предложений нижней палаты парламента. Об этом заявил глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский. Однако сенатор указал, что при подходе, схожем с планом Чернышёва, будет проблематично организовать «слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства».
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