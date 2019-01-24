«Для показа электорату»: как в Киеве проходил суд над Виктором Януковичем

Оболонский районный суд Киева заочно приговорил к 13 годам тюремного заключения бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене. При этом его оправдали по статье о попытке изменения государственной границы. Адвокаты политика назвали приговор политически мотивированным и заявили, что намерены обжаловать его, обратившись не только в украинские, но и в международные инстанции. Сторона защиты собирается представить доказательства причастности представителей действующих властей к событиям на «майдане». Эксперты отмечают, что у Януковича не было возможности полноценно участвовать в заседании и защищать себя.

24 января Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене.

«Суд, выслушав свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы стороны защиты и обвинения, считает, что вина обвиняемого в совершении преступлений… доказана надлежащими и допустимыми доказательствами», — приводит РИА Новости слова судьи.

При этом экс-президент был оправдан по статье о попытке изменения государственной границы. По мнению суда, представленных обвинением доказательств недостаточно.

«Представленные стороной обвинения и исследованные судом доказательства доказывают вину обвиняемого Януковича только в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 (госизмена. — RT), частью 5 статьи 27 (пособничество. — RT), частью 2 статьи 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий. — RT) УК Украины», — добавил судья.

Таким образом, суд заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы, его имущество по-прежнему арестовано. Также он обязан покрыть издержки суда в размере $3,5 тыс. Поначалу обвинение требовало пожизненное, затем — 15 лет лишения свободы.

Сам Янукович свою вину категорически отрицает. Его защита заявила, что вынесенный Оболонским судом приговор будет обжалован.

«Апелляционная жалоба будет подана стороной защиты однозначно, поскольку нас не устраивает тот приговор, который был вынесен», — сказал адвокат Януковича Александр Байдик.

По украинскому законодательству апелляцию можно подать в течение 30 дней после вынесения решения суда, пока оно не вступило в силу.

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«Приговор политически мотивирован»

По мнению защиты, приговор суда был политически мотивированным. Об этом заявил другой адвокат Януковича Александр Горошинский.

«Данный приговор политически мотивирован по ряду причин. Во-первых, Оболонский суд был исключительно под контролем руководителей Украины и они фактически формировали доказательную базу стороны обвинения. То есть все их свидетели — политические оппоненты Виктора Януковича», — сказал он RT.

В связи с этим сторона защиты будет обращаться в международные организации, добавил Горошинский.

«Кроме того, мы уже обращались и будем обращаться в международные организации. В частности, в посольство США и европейские институции с тем, чтобы они нам дали соответствующую оценку», — добавил он.

Третий адвокат Януковича Виталий Сердюк считает, что основной задачей прошедшего в Киеве судебного процесса стало освобождение от ответственности виновников трагедии на «майдане» в 2014 году, которые сейчас находятся во власти Украины.

«Реальные виновники находятся при власти и, осознавая свою ответственность и возможное наказание, инициировали этот процесс, чтобы переписать официальную историю 2014 года и переложить ответственность со своих плеч на плечи президента Виктора Януковича», — сказал он в беседе с RT.

При этом Сердюк заявил, что в скором времени защита Януковича опубликует доказательства причастности этих лиц к событиям на «майдане» в 2014 году.

«Защитой было собрано, опубликовано и будет опубликовано множество доказательств причастности целого ряда должностных лиц Украины к данным событиям. Данные материалы будут в ближайшее время опубликованы вместе с обоснованным заявлением о совершённом ими преступлении и даже вместе с проектом обвинительного акта данным лицам», — подчеркнул Сердюк.

Адвокат добавил, что эти материалы будут переданы в международные организации и в компетентные органы стран — партнёров Украины.

«Суд находится под полным контролем власти»

В России также считают, что Оболонский суд Киева в своём решении подчинялся действующему руководству Украины. Так, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что украинским властям выгодно накануне выборов юридически оформить Януковича как врага.

«Во всех странах суд является высшей инстанцией, которая определяет виновность человека. Но в данном случае речь идёт о киевском суде, который находится под полным контролем нынешней киевской власти. Поэтому принято решение, которое выгодно правящей верхушке. А ей необходимо в преддверии выборов окончательно сделать Януковича врагом народа», — сказал он RT.

Более того, вынесенный Януковичу приговор выгоден конкретно президенту Украины Петру Порошенко, который стремится поднять свой политический рейтинг, указал в беседе с RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«Могут дать любой срок, препятствий не будет. Могут даже выделить камеру с пустыми нарами, мол, рано или поздно он туда попадёт. Всё это лишь для показа электорату, будто при власти Порошенко всё по-честному, все преступники осуждены, голосуйте за Петра Алексеевича — и не прогадаете», — сказал депутат.

Стоит также учитывать, что Янукович из-за угрозы преследования не мог присутствовать в зале суда, а потому полноценно участвовать в процессе и защищать себя, напомнил член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Учитывая, что суды сильно зависят от действующего президента Порошенко, а сам Янукович не мог полноценно участвовать в процессе и защищаться, необходимо узнать все детали — и тогда с полной уверенностью сказать, что все основания являются ничтожными», — подчеркнул эксперт.