Для поиска пропавших без вести: в Минцифры предложили вывести данные о геолокации из-под тайны связи

В Минцифры предложили исключить сведения о геолокации мобильного телефона из-под действия законодательной статьи о тайне связи. По словам замминистра Олега Иванова, такая мера поможет в оперативном поиске пропавших без вести. При этом в пресс-службе ведомства подчеркнули, что в поправках к закону речь идёт лишь о технической информации, передавать содержание переговоров или сообщений без согласия абонентов или судебного решения будет запрещено.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложили исключить данные о местоположении мобильного телефона абонента из-под тайны связи. В ведомстве уже подготовили проект соответствующих поправок в закон «О связи».

По словам замминистра Олега Иванова, поправки не нарушают закон о персональных данных и разработаны по поручению президента в целях доработки законодательства для оперативного поиска пропавших без вести.

Согласно действующему законодательству, подпадающие под тайну связи сведения могут выдаваться третьим лицам на основании решения суда.

Иванов подчеркнул, что ежегодно в России теряются десятки тысяч людей, для их поиска задействуют не только ресурсы федеральных органов, но и привлекают поисковые общественные организации и операторов связи. Его слова приводит РИА Новости.

«Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан. Однако в настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать. Координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью. А иногда счёт идёт на часы», — сказал Иванов.

В пресс-службе Минцифры также сообщили, что инициатива ведомства является доработанным законопроектом, который был принят Госдумой в первом чтении 25 сентября 2019 года. Документ предусматривал возможность получения сведений о геолокации мобильных устройств без судебного решения по мотивированному запросу правоохранительных органов.

В обновлённой версии законопроекта говорится о запрете на передачу содержания переговоров или сообщений, передаваемых с использованием мобильных устройств, без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения.

«Также исключены полномочия правительства РФ по установлению порядка предоставления данных о геолокации. При этом для ранее включённой в текст законопроекта нормы, предусматривающей возможность получения по запросу правоохранительных органов сведений о геолокации мобильных устройств, введено уточнение, что данные сведения могут предоставляться только с оборудования операторов связи», — сообщили в пресс-службе Минцифры.

Законопроект направлен на согласование в федеральные ведомства, уточнили в ведомстве.

Напомним, что в сентябре 2020 года на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам встречи с членами Общественной палаты, состоявшейся 25 июня. В частности было поручено разработать «меры, направленные на повышение точности определения местоположения оконечного оборудования абонентов в сети подвижной радиоэлектронной связи в целях оперативного осуществления поисково-спасательных работ в условиях природной среды».

Как считает координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, законодательная инициатива позволит эффективнее искать пропавших без вести.

«Законопроектом местоположение оконечного пользовательского оборудования выводится из категории «сведения об абонентах» и переводится в категорию сведений об услугах связи, соответственно, эти данные в случае пропажи человека могут оперативно передаваться в органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность. Безусловно, это нам поможет», — цитирует его РИА Новости.

Он также привёл статистику, согласно которой за 2020 год зафиксирована гибель 976 пропавших, при которых были включённые мобильные телефоны. Однако эта цифра не конечная, поскольку в «Лиза Алерт» поступают данные примерно о 15—18% от общего числа всех пропавших по стране.

«Соответственно, в целом это порядка 5,5 тыс. жизней в год по стране — это очень много», — сказал он. — Поэтому эти изменения в закон «О связи» действительно помогут спасти очень много человек».

«Для поиска пропавших надо использовать все возможные способы»

Как заявил директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков, предложенные Минцифры поправки важны с точки зрения поиска пропавших людей.

«По той причине, что, действительно, компании, которые занимаются поисковыми операциями, не могли получить вовремя данные, и это уменьшало процент людей, которые могли бы быть найдены», — сказал эксперт в беседе с RT.

При этом он заметил, что при возможности получения информации о местонахождении людей третьими лицами необходимо сделать некий фильтр: «Когда человек, который запрашивает данные, должен быть чётко отмечен в этой базе, и в случае возникновения какой-то ситуации должен объяснить причину своего интереса к тому или иному лицу».

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов считает, что в законодательной инициативе должны быть прописаны ограничения относительно ситуаций использования сведений о местонахождении.

«В целом для поиска наших граждан, безусловно, надо использовать все возможные способы. Но полное и свободное использование данных геолокации мобильных устройств я считаю недопустимым. Это можно использовать только правоохранительными органами, специальными службами, для проведения оперативно-разыскной деятельности», — пояснил он.