«Для подпитки национализма»: в Киеве намерены переименовать улицу в честь «Кубанской Украины»

С карты Киева исчезнет улица Маршала Жукова. Соответствующее решение приняла профильная комиссия городского совета. Магистраль, носившую имя выдающегося советского военачальника, переименуют в Кубанскую Украину. По словам экспертов, меняя название, местные власти намерены увековечить исторический фейк. О заслугах Жукова перед Киевом и об «украинской Кубани» — в материале RT.

Освободитель Украины

Украинский народ относится к числу тех, кто сильнее всего пострадал от гитлеровской агрессии и оккупации в годы Великой Отечественной войны. По самым скромным подсчётам, война унесла жизни примерно каждого пятого жителя УССР, причём основная масса потерь приходится на мирное население.

Атака нацистов и украинских коллаборационистов на находящийся в оккупации городок Корюковка в Черниговской области, в ходе которой погибли около 7 тыс. человек, стала самым массовым единовременным убийством гитлеровцами мирного населения за всё время Второй мировой войны.

Одним из тех, кто внёс огромный вклад в дело освобождения Украины, стал Георгий Жуков.

Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция «Румянцев»

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«Роль Жукова в освобождении Украины велика. И именно на Украине она даже больше, чем на других направлениях», — рассказал в интервью RT кандидат исторических наук, автор книг по истории Великой Отечественной войны Алексей Исаев.

Как отметил эксперт, летом 1943 года Жуков был одним из инициаторов Белгородско-Харьковской стратегической наступательной операции «Румянцев», а затем — представителем Ставки в ходе зимней кампании, по итогам которой была освобождена значительная часть Украины.

По словам Исаева, разработанные при участии Жукова планы операций позволили советским войскам действовать настолько быстро, что немцы даже не успевали ремонтировать свою бронетехнику.

Высокий темп наступления Красной армии ограничивал возможности нацистов по применению тактики выжженной земли, что спасло множество людей и немало жизненно важных инфраструктурных объектов.

После тяжёлого ранения под Ровно боевиками УПА* генерала Николая Ватутина Иосиф Сталин приказал Георгию Жукову лично возглавить 1-й Украинский фронт. Именно под командованием Жукова войска фронта приняли участие в одной из самых крупных операций Великой Отечественной войны — Проскуровско-Черновицкой, в ходе которой Красная армия освободила 57 городов в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Маршал Георгий Жуков

globallookpress.com

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Впрочем, этим связь Жукова с Украиной не ограничивается. Ещё до войны он командовал Киевским военными округом и руководил в 1940 году освобождением аннексированных Румынией Северной Буковины и Бессарабии.

Во многом именно благодаря Жукову Черновцы и Измаил являются сегодня украинскими городами.

Принимая во внимание заслуги великого полководца перед украинским народом, переименование названной в честь Жукова улицы станет незаслуженным попранием его памяти, считает Исаев.

«Кубанская Украина»

Постоянная комиссия киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики предложила переименовать улицу Маршала Жукова в Деснянском районе украинской столицы в улицу Кубанской Украины.

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что, по его мнению, Крымский мост «соединит украинский Крым и украинскую Кубань».

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«Высказывания украинских политиков об украинской Кубани прямо противоречат исторической науке», — рассказал RT доктор исторических и доктор социологических наук, профессор Кубанского государственного университета Валерий Касьянов. По словам эксперта, подобные заявления являются всего лишь политизированными формулировками, не имеющими ничего общего с настоящей историей Кубани.

«Часть казаков Кубани — это действительно потомки запорожских казаков, проделавших перед этим долгий путь», — пояснил эксперт. Но после ликвидации Запорожского войска они успели побывать в составе Черноморского, а после того, как Северное Причерноморье утратило своё пограничное значение, были переведены в Тамань.

Однако помимо черноморцев в формировании Кубанского казачества приняли участие донские и волжские казаки. Кроме того, на Кубань переселилось немало крестьян из коренного русского населения европейской части России.

«Достаточно быстро процент бывших черноморцев растворился в остальном населении края», — отметил Касьянов.

В ходе революционных событий 1917 года на Кубани были созданы органы военного казацкого самоуправления, видную роль в деятельности которых играл потомок казаков-черноморцев Николай Рябовол. В феврале 1918 года была даже провозглашена Кубанская народная республика (КНР). Однако многие казаки, вернувшиеся с фронта, поддерживали большевиков, и Советам всего за несколько недель удалось установить на Кубани свою власть.

Сторонники же КНР объединились с Антоном Деникиным и Лавром Корниловым. Николай Рябовол проводил переговоры о сотрудничестве с руководителями немецких войск, занявших Украину, и со сторонниками Украинской народной республики, но никаких политических последствий эти переговоры не имели. Немцы только оказали антибольшевистским силам на Кубани военно-техническую поддержку, позволившую Добровольческой армии на время вытеснить из региона большевиков. 14 июня 1919 года Рябовол был убит неизвестными двумя выстрелами из револьвера.

После разгрома Белого движения Кубань стала частью РСФСР. Никакого отношения к Украине или каким-либо существовавшим на украинских территориях политическим объединениям она никогда не имела.

«На Украине культурные связи с Кубанью используют для подпитки национализма — голого и оголтелого. И самое печальное заключается в том, что там таким образом зомбируют молодёжь», — подчеркнул Валерий Касьянов.

В ходе переписи населения, проводимой в Российской империи в 1897 году, кубанский русско-украинский диалект — балачку — отнесли к малороссийскому языку. Это позволило некоторым украинским политикам говорить об «украинском населении» Кубани. Однако согласно переписи 2010 года, больше 88% населения Краснодарского края назвали себя этническими русскими, и лишь 1,6% — украинцами.

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«Кубань не одинока в украинских претензиях. В Киеве в последнее время заявляют, что Украиной также являются Ростов, Белгород, Воронеж и Брянск. Это, конечно, несерьёзно. А вот сам факт того, что российские власти давали выходцам из Малороссии земли для переселения и ведения хозяйства, — повод задуматься над тем, как относились в России к предкам современных украинцев. И земли же давали богатые! Не зря на юге России издавна говорят: «На Кубани стыдно быть бедным». Тут такая земля, что в неё воткнёшь палку — а скоро уже яблоня растёт», — пояснил эксперт.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).