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«Для пересечения границ»: Путин поручил изучить вопрос о выдаче сертификатов вакцинированным от коронавируса

04 января 2021, 20:35  •  17 • В России
Правительству РФ поручено рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов лицам, привитым от коронавируса российскими вакцинами, говорится в перечне поручений президента страны. Владимир Путин также распорядился изучить возможность международного признания этих документов, что позволит совершать зарубежные поездки и въезжать в Россию. Доклад на этот счёт должен быть представлен до 20 января.
 
РИА Новости © Сергей Пивоваров
 

Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов лицам, привитым от коронавируса российскими вакцинами, и международном признании этих документов. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам большой пресс-конференции.

«Рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в РФ и пересечения ими государственных границ иностранных государств», — поручил президент.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 20 января.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что на портале госуслуг заработал сервис, с помощью которого граждане, привитые от коронавируса, могут получить сертификат о вакцинации.

«На сайте госуслуг в личном кабинете человек, который прошёл вакцинацию, может получить дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Это уже в автоматическом порядке с 1 января начало работать», — рассказал министр.

Система государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Наряду с этим стало известно, что в России усовершенствуют систему санэпиднадзора. Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, дорожную карту, предусматривающую конкретные шаги в этом направлении, подписал Михаил Мишустин.

«Система государственного санитарно-эпидемиологического надзора будет усовершенствована с учётом опыта борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В рамках этой деятельности будет сформирован аналитический центр, который займётся мониторингом и составлением эпидемиологических прогнозов. Наряду с этим будут тестироваться новые модели оценки эпидемиологических рисков.

  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Профильные организации планируется оснастить современным оборудованием, в том числе мобильными лабораториями экспресс-диагностики и аппаратурой для обнаружения патогенов в окружающей среде.

Кроме того, планируется создать национальный каталог биологических агентов и биотоксинов, а также банк биоматериалов, который будет использован при разработке и тестировании новых средств диагностики и лечения.

«Реализация дорожной карты укрепит единую систему санэпиднадзора. Это, в свою очередь, поможет защитить граждан от угроз эпидемиологического характера и минимизировать экономические потери от распространения инфекционных заболеваний», — подчеркнули в правительстве.

Новые данные о заболеваемости

За минувшие сутки в России выявлен 23 351 случай коронавируса (в предшествовавшие этому два дня — 24 150 и 26 301). С начала эпидемии диагноз COVID-19 в стране был подтверждён у 3 260 138 человек.

За всё время выздоровело 2 640 036 пациентов, в том числе 21 154 — за последние сутки. 58 988 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями. Число летальных исходов за сутки выросло на 482.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 91,8 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 193 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 652 тыс. человек.

Впервые с начала эпидемии в России наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировано не в Москве. В столице диагноз был подтверждён у 3591 человека, а в Санкт-Петербурге — у 3657. Более 400 новых эпизодов также выявлено в Подмосковье (1250) и Нижегородской области (482).

Эксперты считают, что статистические колебания выявленных случаев заболевания коронавирусом в РФ по-прежнему возможны, поскольку у большей части россиян нет иммунитета к болезни. Такую точку зрения высказал заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Я думаю, что снижение заболеваемости коронавирусом сейчас связано с праздниками, с тем, что люди меньше обследуются. Колебания заболеваемости COVID-19 в России ещё возможны. Мы не приблизились пока к заветной черте, когда большая часть людей имеет иммунитет», — приводит его слова РИА Новости.

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