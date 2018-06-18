«Для Пентагона это осваивание денег»: США планируют разработать сетевую структуру для Сил спецопераций Украины

Пентагон намерен привлечь подрядчиков к разработке сетевой структуры для Сил специальных операций Украины, которая будет совместима с информационной системой НАТО. В документе Министерства обороны США, опубликованном на сайте госзакупок, отмечается, что центр управления будет создан в городе Бровары Киевской области. При этом дополнительные инфраструктурные объекты планируется разместить в Бердичеве, Кропивницком и Хмельницком. Как отмечают опрошенные RT эксперты, проект для украинского спецназа может стать «очередными потёмкинскими деревнями» — и по факту деньги, выделенные на эти цели, будут потрачены впустую.

Согласно документу, опубликованному Пентагоном в июне, США подыскивают подрядчика, который сможет создать новую информационную сеть для украинского спецназа. Пока о подписании контракта речи не идёт, однако Вашингтон изучит возможные альтернативы.

Привязать к НАТО

В качестве основных задач для потенциальных подрядчиков Министерство обороны США называет создание сетевой информационной системы, которую будут использовать украинские Силы специальных операций, и её привязку к системе НАТО.

«Создать интегрированную и совместимую с системами НАТО сетевую архитектуру для Сил специальных операций Украины (ССО)», — говорится в документе.

В рамках проекта США планируют выделить деньги на создание Центра управления и контроля спецназа Украины в городе Бровары, при этом основной узел связи будет находиться в Киеве. Как предполагается, в Броварах подрядчик установит оборудование, которое будет связано с общей сетевой инфраструктурой. Обязательным условием проекта является соответствие стандартам Североатлантического альянса.

«Сетевая инфраструктура должна соответствовать стандартам и требованиям НАТО либо их превосходить», — сообщается в документе.

Отмечается, что в случае заключения контракта подрядчик Пентагона установит оборудование не только для обычной связи, но и для секретной.

«Подрядчик должен обеспечить подключение к глобальной вычислительной сети (WAN) интегрированной архитектуры ССО Украины, в том числе объекта, на котором установлена демаркационная точка между системами нового здания Главного управления связи и информационных систем Генштаба ВСУ и центральным узлом сети, расположенным в объекте Генштаба ВСУ по обработке данных, находящемся в городе Киеве, Украина», — говорится в проекте.

Помимо центра в Броварах инфраструктурные объекты системы планируется установить в Бердичеве, Кропивницком и Хмельницком. Подрядчик должен предоставить системные инженерные и технические услуги в рамках проектирования сети.

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Отдельно оговаривается, что сеть должна обладать возможностями для дальнейшего расширения, поэтому от подрядчика будут ожидать комплексных решений для модернизации системы.

Основным языком интерфейса назван украинский, также должна быть предусмотрена возможность работы на английском. Согласно документу, проект реализуется в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности.

«Данный документ представляет собой непрямой заказ на предоставление услуг и оснащения в целях выполнения задач по управлению, контролю, связи, сбору и компьютерной обработке информации, наблюдению и разведке в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ)», — отмечается в документе.

Также в проекте перечислены обязательства, которые должна взять на себя Украина, среди них — предоставить все необходимые документы для реализации программы и оказывать поддержку подрядчику США в вопросах доставки и таможенного оформления оборудования. Контракт на создание информационной инфраструктуры на Украине планируется реализовать за 23 месяца.

Потёмкинские деревни

В 2015 году США и Украина договорились перейти от кризисного реагирования к «стратегическому партнёрству», разработана концепция взаимодействия Киева и Вашингтона до 2020 года. Согласно документу, приоритетными направлениями взаимодействия двух стран стали вопросы эффективного командования, контроля, обучения и образования для военных.

Профессор Академии военных наук Сергей Судаков назвал проект Пентагона «потёмкинскими деревнями».

«Для Пентагона это по большому счёту осваивание денег. А для Украины — шанс проявить лояльность. Думаю, там поставят несколько компьютеров, привезут две-три камеры, всё отснимут, скажут, что это самый передовой центр. Нам покажут картинку, и на этом всё закончится. А деньги будут однозначно освоены. Эффекта, который ожидается от этого проекта сейчас, конечно же, не будет. Это очередные потёмкинские деревни на камеру», — подчеркнул Судаков.

Reuters

Мечты об альянсе

11 июня президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «мечтает о вступлении» Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.

«Ключевое, о чём я мечтаю, — две вещи. Я очень хочу, чтобы до 2030 года Украина стала членом Европейского союза. И я очень хочу, чтобы Украина до 2030 года стала членом Североатлантического альянса», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

По его словам, после того как Россия «осуществила незаконную аннексию Крыма, разрушив всю мировую глобальную систему безопасности», единственным эффективным механизмом осталось НАТО.

Напомним, в конце декабря 2014 года Украина приняла решение об отказе от внеблокового статуса и возобновлении курса на вступление в НАТО. Тогда Пётр Порошенко заявил, что внеблоковый статус не смог гарантировать стране безопасность и от него нужно отказаться. При этом президент подчёркивал, что решение о вступлении в Североатлантический альянс будет принимать украинский народ в ходе референдума, когда страна будет к этому готова.

В феврале 2018 года генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отмечал, что вопрос членства Украины в НАТО будет рассмотрен в зависимости от тех успехов, которых Украина добьётся в оборонной и других реформах. В частности, к 2020 году Киев должен обеспечить полную совместимость своих вооружённых сил с войсками альянса. А в марте 2018-го Украина получила статус «страны-аспиранта» в НАТО.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что Порошенко лукавит, говоря о вступлении в Североатлантический альянс из-за пятого пункта устава НАТО (о коллективной самообороне), конфликта в Донбассе и позиции Украины по Крыму.

«Это может быть в режиме, который США применяют к другим странам, имеющим территориальные проблемы, например к Южной Корее и Японии. Заключить двустороннее соглашение, на основании которого американцы устанавливают свои базы на Украине, и никаких гарантий восстановления территориальной целостности Украине не дадут. Если Украина хочет (вступить в НАТО. — RT) в таком режиме, для нас это будет серьёзной проблемой, но для них — ещё большей», — считает Жарихин.

Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны России генерал-лейтенант Евгений Бужинский выразил мнение, что новая система связи не будет представлять большой угрозы для России.

«У США и у стран НАТО было решение о достижении оперативной совместимости с Украиной. С этим и связано создание нового центра. Но большой угрозы я не вижу», — заявил Бужинский.