Для пациентов с тяжёлой формой COVID-19 британцы обнаружили спасительный стероид

В распространённом заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о первых результатах клинических испытаний кортикостероида дексаметазона, которые проводились британскими учёными.

В частности, исследователи пришли к выводу, что этот стероид может спасти жизнь пациентов с тяжёлой формой COVID-19 и даже тех, кто находится в критическом состоянии.

"Было показано, что для пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ, смертность снижается примерно на одну треть, а для пациентов, которым требуется только кислород, смертность снижается примерно на одну пятую, согласно предварительным данным, предоставленным ВОЗ", - говорится в сообщении организации.

Там же отмечается и тот факт, что препарат помогает именно заражённым с тяжёлой формой коронавирусной инфекции. У тех, кто переносит COVID-19 в лёгкой форме, таких показателей учёные не наблюдали.

"Это первое лечение, которое, как было показано, снижает смертность у пациентов с COVID-19, нуждающимся в кислородной или искусственной вентиляции лёгких", - заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Полученные британцам результаты исследования препарата он расценил как "научный прорыв".

Отмечается также, что дексаметазон - "это стероид, который используется с 1960-х годов для уменьшения воспаления в ряде состояний, включая воспалительные заболевания и некоторые виды рака".