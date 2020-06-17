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Для пациентов с тяжёлой формой COVID-19 британцы обнаружили спасительный стероид

17 июня 2020, 17:00  •  20 • В мире
В ВОЗ сообщили о том, что британские учёные, проведя исследования кортикостероида дексаметазона, пришли к выводу, что этот стероид может спасти жизнь пациентов с тяжёлой формой COVID-19. То есть тех, кто находится на ИВЛ.
В распространённом заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о первых результатах клинических испытаний кортикостероида дексаметазона, которые проводились британскими учёными.
В частности, исследователи пришли к выводу, что этот стероид может спасти жизнь пациентов с тяжёлой формой COVID-19 и даже тех, кто находится в критическом состоянии.
"Было показано, что для пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ, смертность снижается примерно на одну треть, а для пациентов, которым требуется только кислород, смертность снижается примерно на одну пятую, согласно предварительным данным, предоставленным ВОЗ", - говорится в сообщении организации.
Там же отмечается и тот факт, что препарат помогает именно заражённым с тяжёлой формой коронавирусной инфекции. У тех, кто переносит COVID-19 в лёгкой форме, таких показателей учёные не наблюдали.
"Это первое лечение, которое, как было показано, снижает смертность у пациентов с COVID-19, нуждающимся в кислородной или искусственной вентиляции лёгких", - заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Полученные британцам результаты исследования препарата он расценил как "научный прорыв".
Отмечается также, что дексаметазон - "это стероид, который используется с 1960-х годов для уменьшения воспаления в ряде состояний, включая воспалительные заболевания и некоторые виды рака".

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