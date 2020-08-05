«Для патриотического воспитания»: Зеленского просят утвердить закон о сжигании шин в школах и детсадах

Президенту Украины Владимиру Зеленскому подали петицию с просьбой начинать учебный день в школах и детских садах со сжигания шин для патриотического воспитания. Ее автором выступил Бураков Виталий. На данный момент, за сутки, она собрала 40 из 25 000 нужных голосов.Соответствующая петиция появилась на сайте Офиса президента, во вторник, 4 августа.Автор петиции заявил, что сжигать шины нужно с целью воспитания граждан Украины как символ борьбы за европейские ценности., — говорится в тексте петиции.Напомним, 30 июля Киевская городская государственная администрация поддержала проект о внесении обязательного исполнения гимна Украины в каждой школы для патриотического воспитания детей.Однако на следующий день, 31 июля, стало известно, что выполнение решения киевских депутатов образовательными учреждениями города не является обязательным.