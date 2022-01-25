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Для отражения «агрессии России» США направили на Украину не оборонительное, а наступательное вооружение

25 января 2022, 09:20  •  67 • Украина

На фоне продолжающейся антироссийской истерии и заявлений западных СМИ о том, что Россия вот-вот вторгнется в Украину, Вашингтон начал поставлять Киеву вооружение.

Уже два американских военно-транспортных самолета приземлились на международном аэродроме украинской столицы, доставив ракетные комплексы M141 Bunker Defeat Munuitions и ПТРК Javelin.

Стоит отметить, что в отличие от «Джавелинов», которые, по сути, являются оборонительным вооружением, M141 Bunker Defeat Munuitions представляют собой 83-мм реактивные снаряды предназначенные для поражения бункеров, блиндажей и различных неподвижных позиций противника. То есть, они предназначены в первую очередь для наступления, так как в США относятся к многоцелевому штурмовому оружию Корпуса морской пехоты. Таким образом, такое вооружение будет очень полезно ВСУ для штурма, например, Донецко-Горловской агломерации.

«M141 BDM (Bunker Defeat Munition) — это индивидуальное оружие пехоты американского производства, конструкция которого ориентирована на атаки на укрепленные сооружения, такие как доты и блокпосты. Это одноразовая ракетная установка с 83-мм реактивным снарядом на основе ракеты Mk.153 SMAW , загруженной в новую пусковую установку. Первоначально разработанный Talley Defense Systems, M141 BDM в настоящее время является продуктом Nammo AS», — отмечают военные эксперты.


M141 Bunker Defeat Munuitions является вторым поколением американских аналогов «Шмеля». В российской армии ему примерно соответствует МРО-А «Бородач», но, при этом, у русской версии меньшая термобарическая, но большая взрывная сила.

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