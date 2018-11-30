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Для отмены надуманный предлог: Пушков объяснил, почему США не настроены на серьезный диалог
30 ноября 2018, 04:54 • 120 • Политика
По мнению сенатора Алексея Пушкова, решение президента Трампа отменить переговоры с Владимиром Путиным из-за трех украинских кораблей является просто надуманным предлогом для того, чтобы не идти на контакты с российской стороной. «Отмена Трампом встречи с Путиным под явно надуманным предлогом показывает, что США не настроены на серьезный диалог с Россией», - суммирует ситуацию он.
Свою позицию российский парламентарий обозначил в микроблоге Twitter. Напомним, ранее предполагалось, что президенты России и США встретятся в столице Аргентины Буэнос-Айресе для переговоров на полях саммита G20.
Тем не менее в этот четверг данный дипломатический раут был отменен по инициативе американской стороны. Как пояснил президент Трамп, он ознакомился с докладом по ситуации в Керченском проливе и посчитал случившееся достаточным поводом для отмены переговоров.
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