Для отмены надуманный предлог: Пушков объяснил, почему США не настроены на серьезный диалог

По мнению сенатора Алексея Пушкова, решение президента Трампа отменить переговоры с Владимиром Путиным из-за трех украинских кораблей является просто надуманным предлогом для того, чтобы не идти на контакты с российской стороной. «Отмена Трампом встречи с Путиным под явно надуманным предлогом показывает, что США не настроены на серьезный диалог с Россией», - суммирует ситуацию он.

Свою позицию российский парламентарий обозначил в микроблоге Twitter. Напомним, ранее предполагалось, что президенты России и США встретятся в столице Аргентины Буэнос-Айресе для переговоров на полях саммита G20.

Тем не менее в этот четверг данный дипломатический раут был отменен по инициативе американской стороны. Как пояснил президент Трамп, он ознакомился с докладом по ситуации в Керченском проливе и посчитал случившееся достаточным поводом для отмены переговоров.

«Отмена Трампом встречи с Путиным под явно надуманным предлогом показывает, что США не настроены на серьезный диалог с Россией. Арест трех украинских кораблей и моряков несоизмеримы по значению с такими темами, как судьба ДРСМД или урегулирование в Сирии», - подводит итог Алексей Пушков.