«Для открытой и честной борьбы мнений»: Путин поддержал более активное участие волонтёров в политике

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает более активное участие волонтёров в политической жизни страны. В ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» глава государства пояснил, что волонтёрское движение включает в себя людей различных взглядов, которые способны предложить разные подходы к решению проблем. Путин также высказался об опасности воздействия на детей в интернете и об успехах России в борьбе с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин выступил за более активное участие волонтёров в политической жизни страны. Об этом он заявил в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

«По поводу того, чтобы волонтёры принимали больше участия в политической жизни, — я за», — отметил он.

Глава государства пояснил, что волонтёрское движение включает в себя людей различных взглядов, и, войдя в политические структуры, они станут носителями разных подходов к решению проблем.

«Нужно давать возможность людям разных взглядов и разных убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе открытой, честной, но не деструктивной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения для того, чтобы страна шла вперёд», — заявил президент.

Об использовании детей в интернете

В ходе разговора с одним из участников встречи, руководителем движения «Молодёжка ОНФ» Игорем Кастюкевичем, президент поднял тему манипуляции детьми в сети.

Кроме прочего, Кастюкевич рассказал о помощи подростков в организации одного из корпусов больницы для пациентов с COVID-19.

Путин положительно отозвался об инициативе объединения молодых людей вокруг идеи поддержать нуждающихся, и призвал занимать подростков «позитивным контентом», чтобы дать им возможность развиваться. В этой связи глава государства вспомнил, что в стране велось много дискуссий на тему введения ограничений в интернете.

«Интернет проник уже во все сферы нашей жизни. По большому счёту он должен всё-таки подчиняться даже не просто законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живём, иначе это общество будет разрушаться изнутри», — подчеркнул Путин.

Российский лидер обратил внимание, что в сети люди сталкиваются не только с призывами выходить на улицу в рамках несанкционированных мероприятий, но также с такими явлениями, как детская порнография, детская проституция, распространение наркотиков, нацеленное на детей и подростков.

«С вытаскиванием на ту же улицу, чтобы похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперёд на самом деле», — отметил он.

Всё вышеперечисленное, по словам президента, является примером использования детей в качестве инструмента для достижения чьих-то эгоистических целей, в том числе для получения прибыли.

Кроме того, Путин указал, что те, кто подталкивает несовершеннолетних к суицидам, находят возможность на этом заработать. Глава государства назвал промышляющих подобной деятельностью «уродами», отметив, что такие люди быстро меняются, как только до них добираются сотрудники правоохранительных органов.

«Как только полиция зашла, в штаны наложил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете? Букашка, раздавить его не жалко. Девочек и пацанов подталкивает к суицидам. И при этом выстраивают всю работу таким образом, что на этом ещё и зарабатывают. В чём дело-то? Зарабатывают на этом: рекламу размещают, ещё что-то делают. Вот в чём дело», — высказался Путин.

Он добавил, что понимание опасности, которая может исходить от интернета, должно быть у подавляющего числа граждан России.

«Потому что если этого не будет, изнутри нас всегда будут раскачивать», — отметил Владимир Путин.

О пандемии коронавирусной инфекции

В ходе встречи с волонтёрами Владимир Путин заявил, что распространение коронавируса в России снижается, но ещё остается много опасных вызовов. Для полной победы над пандемией, по его словам, необходимо объединить усилия, в том числе на международной арене.

«Но то, что нам удалось решать стоящие перед нами вопросы эффективнее, чем во многих других, причем достаточно развитых с точки зрения системы медицины странах, это абсолютно очевидная вещь сегодня», — подчеркнул он.

Путин также отметил качество разработанных российскими учёными препаратов, без которых, по мнению специалистов, справиться с эпидемией будет невозможно.

«Действительно, есть чем гордиться. Наша вакцина («Спутник V») и вакцины (два других зарегистрированных в РФ препарата) являются наиболее безопасными и наиболее эффективными в мире», — сказал президент.

В частности, российский лидер отметил, что «Спутник V» показал эффективность на уровне в 91,6%, в то время как вакцина AstraZeneca — только 61%. Он также напомнил о случаях летальных исходов после вакцинации препаратом Pfizer.

«У нас, слава богу, ни одного тяжёлого случая побочного нет, у 10% может подняться температура на второй день, но уровень защиты высокий, безопасность высокая», — заявил глава государства.

Он добавил, что с вакцинацией от COVID-19 ещё есть проблемы, но «все-таки достаточно быстро коллеги реагируют и ситуацию поправляют».

Путин рассказал, что по его данным, на сегодняшний день в России свыше 2 млн человек получили обе дозы вакцины, ещё примерно столько же сделали первый укол.

«Мы будем развивать это дальше. Разумеется, это генеральный путь борьбы с эпидемией», — добавил глава государства.