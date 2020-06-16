Для отчёта перед Москвой власти Карелии строят концлагерь

В карельском городе Кондопога местный предприниматель при поддержке властей решил обустроить на городской набережной бутафорский концлагерь времён войны. С бараками, колючей проволокой и конвойными вышками. Всё это он собирается назвать «Музеем скорби» и водить туда туристов. Вот только местной общественности (включая бывших узников концлагерей) эта идея не очень понравилась.

Карельской Кондопоге стабильно не везёт с туристическими достопримечательностями. До последнего времени кондопожане могли гордиться уникальной Успенской церковью, памятником деревянного зодчества, построенным ещё в конце XVIII века. Однако в августе 2018 года храм сгорел. Недосмотрели, понимаешь, глаз не хватает следить за всем! В итоге местная власть оказалась в сложном положении. Региональное начальство делает ставку на развитие туризма в респуб­лике, а кондопожской мэрии нечем заманивать в город гостей и, что важнее, отчитываться перед губернатором Артуром Парфёнчиковым (на фото) об успехах. Гости – ладно уж, не было их и не надо. А вот за плохую статистику спросят так, что мама не горюй – можно и без должности остаться. И как в этой ситуации быть? Не показывать же туристам Кондопожский ЦБК, который хоть и производит треть всей газетной бумаги в стране, но выхлопами из заводских труб способен распугать даже привычных ко всему местных жителей. Тут-то на выручку мэрии и пришёл местный предприниматель Александр Королёв.

Земля за 7 тысяч

Для начала он предложил обустроить на городской набережной целую «национальную деревню» с шашлыками, оленями и чумом Деда Мороза. Почему чумом? А это национальный колорит, понимаете ли. «В апреле 2020 года на берегу Онежского озера начнётся возведение подворий – домов, построенных в стиле, характерном для различных регионов России и стран ближнего зарубежья. В деревне будут представлены национальная кухня и образцы растений, встречающихся в нескольких природных зонах. На этой территории также планируют возвести бани, бассейн, трассу для езды на оленьих и собачьих упряжках, два лыжных спуска с подъёмником, площадку для хоккея, сцену, причал с лодочной станцией и медицинский реабилитационный центр. Предполагается, что реализация проекта завершится летом 2023 года и позволит создать 47 рабочих мест», – рассказывал в конце прошлого года государственный интернет-портал «Республика».

На самом деле этим проектом Александр Королёв будоражит общественное мнение с 2017 года, с того самого момента, как Кондопога официально приобрела статус территории опережающего социально-экономического развития

(ТОСЭР). Четыре гектара земли, участок на берегу Онежского озера были арендованы им за сумму всего 7 тыс. рублей в год под обещание возвести здесь тот самый туркомплекс. Стоимость всего проекта бизнесмен оценил в полмиллиарда рублей. Интересы предпринимателя и местных властей совпали – один по дешёвке получил землю, другие смогли рассказать о том, что ТОСЭР востребован у бизнеса.

Декорации пропадают!

Однако время шло, а никакая «национальная деревня» на берегу Онежского озера так и не появилась. У горожан, понятно, возникли вопросы – и к бизнесмену, и к мэрии: а может, и нам взять в аренду землю за 7 тысяч? Тут-то власти и выдали новую идею: а давайте сделаем проект «Музей скорби», вписав его в тот самый будущий туркомплекс.

Если называть вещи своими именами, то в одном из самых живописных мест города предложили воссоздать финский концлагерь времён Великой Отечественной войны. Хотя, по сути, воссоздавать особо ничего не требовалось. Дело в том, что в 2019 году недалеко от Кондопоги снимали художественный фильм «Весури», посвящённый судьбам малолетних узников финских концлагерей. Кинолента получила субсидию от Министерства культуры РФ на софинансирование производства, а в самой Карелии организационную поддержку фильму оказало правительство региона и республиканское министерство культуры. Денег, в общем, ухлопали немало. Однако в большой кинопрокат фильм так и не вышел и вообще остался почти незамеченным и зрителями, и кинокритикой. Впрочем, если начать разбираться в нюансах финансирования отечественного кинопроизводства, можно написать не одну статью, а целый Уголовный кодекс. Потому остановимся на кондопожской истории.

После съёмок остались декорации к фильму – бараки для узников, помещение лагерной администрации, колючая проволока и т.д. Всё это бутафорское и большой ценности не имеет. Если уж действительно стремиться создать памятный мемориал, посвящённый узникам финских концлагерей, то для этого ничего не надо строить – в столице Карелии, Петрозаводске, до сих пор сохранились те самые лагерные бараки. Кстати, в них до последнего времени благополучно проживали петрозаводчане. Но предприимчивые граждане догадались, как заработать и на этих киношных постройках. Местная благотворительная организация заручилась поддержкой региональных властей и выиграла президентский грант на создание «Музея скорби». «Теперь эти декорации станут своеобразным музеем памяти: созданием на их основе исторической реконструкции жизни и быта финских лагерей на территории Карелии занялся детский благотворительный фонд «Открытые возможности». Его участники активно помогали творческой группе фильма во время съёмок. Фонд выиграл президентский грант – почти 3 млн рублей. И сейчас подготавливает декорации к «переезду» на новое место – в деревню Шайдома Кондопожского района», – рассказал в социальных сетях руководитель Карелии Артур Парфенчиков. Глава республики также обещал, что в эти бараки будут водить на экскурсии школьников.

Главное – отчитаться

И вот теперь пункт назначения изменился – декорации решили поставить на набережной самой Кондопоги.

Вот только местные жители идею совершенно не оценили. Те самые узники концлагерей, страшной судьбе которых вроде бы и собирались посвятить музей, назвали задумку кощунством.

«Размещение «Музея скорби» в самом красивом месте города не только неуместно, но и вызывает шквал возмущений горожан и жителей Карелии! Этот нелепый антигуманный проект, собранный из остатков бутафории киношников, кто-то умело использует как грант, желая пристроить его. Но ради чего? Разве ради людей? Ради благоустройства набережной, которой так недостаёт городу? В Кондопоге и районе проживают 160 бывших малолетних узников концлагерей. Они требуют остановить этот проект!» – сказано в открытом письме на имя местных депутатов, под которым стоят подписи, в том числе руководителя Кондопожского союза бывших малолетних узников Ивана Васюкова и бывшей узницы немецкого Шнайдемюля Маргариты Шараповой.

Бывшие заключённые при этом оговаривают, что они ни в коем случае не возражают против патриотического воспитания и даже готовы лично участвовать в создании настоящего музея, посвящённого тем страшным событиям, но не заниматься профанацией в виде «строительства бутафорского концлагеря».

Хотя зачем понадобился этот музей, предположить несложно. На данный момент из всего запланированного великолепия будущего туркомплекса (того самого – с чумом Деда Мороза) есть только несколько ямок под будущие постройки. И потому сомнительно, что к 2023 году здесь реально что-то появится. А отчитываться за предоставленные преференции надо будет и бизнесмену, и властям. Фактически даровой киношный концлагерь, который надо лишь аккуратно разобрать и перевезти на несколько десятков километров, позволяет убить двух зайцев – и властям продемонстрировать, что работа идёт, и заодно отчитаться по тому самому Президентскому гранту, согласно которому и должен был появиться «Музей скорби».

Сажаем в будочку кассиршу, приглашаем какой-нибудь военно-исторический клуб в финских гимнастёрках для фотосессии, берём на практику пару девочек-студенток местного истфака в качестве гидов-экскурсоводов – и вуаля. Можно оформлять документацию и претендовать на новые гранты и преференции, отодвигая срок реализации проекта ещё на несколько лет. А там, глядишь, после какой-нибудь «киношки» останется ещё груда мусора, который можно будет притащить на набережную и пафосно назвать «музеем».