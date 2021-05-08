«Для оружейного лобби»: почему в Пентагоне обвинили РФ в способности препятствовать работе космических объектов США

В Минобороны Соединённых Штатов считают, что российское оружие может препятствовать деятельности американских средств космического базирования. По этой причине в Пентагоне предложили ввести «общие руководящие принципы» для работы в космическом пространстве, подчеркнув, что «моделью поведения» в космосе служит политика и практика космических операций США. По мнению экспертов, заявления о «российской угрозе» нужны, чтобы простимулировать американский военно-промышленный комплекс и получить дополнительное финансирование для разработки новых видов вооружений.

В Пентагоне считают, что российское оружие может препятствовать работе американских средств космического базирования. С таким заявлением выступил генерал-лейтенант космических сил США, руководитель Командования космических операций Стивен Уайтинг во время слушаний в комитете Палаты представителей по вооружённым силам конгресса США.

«У России есть несколько лазеров наземного базирования, способных вызывать помехи у наших спутников или ослеплять их. Возможно, в этом десятилетии они примут на вооружение ещё больше лазеров», — выдвинул предположение Уайтинг.

По его словам, российские спутники показали, что могут препятствовать работе американских объектов в космическом пространстве. Уайтинг также отметил, что некоторые из них могут синхронизироваться с орбитой американского спутника, причём не один раз.

«Россия — продвинутый субъект космической области, поэтому они должны были понимать, что они делают. И очевидно, что мы не поддерживаем испытание вооружения рядом с нашими спутниками, — заявил Уайтинг. — Позвольте уточнить: даже при такой военизации космоса, мы не хотим, чтобы война перешла и на космос, и мы хотим делать всё, чтобы этому помешать».

При этом, как отметил исполняющий обязанности помощника министра обороны по политике в космической области Джон Хилл во время тех же слушаний, поскольку всё больше государств используют космос в коммерческих и оборонных целях, необходимы правила, которые позволят всем работать безопасно, а также помогут определять, что считать угрозой.

«У наличия общих руководящих принципов для работы в космосе множество преимуществ, — заявил он. — Среди них — более безопасная, более устойчивая, стабильная и предсказуемая обстановка для всех субъектов, действующих в космической сфере».

По мнению Хилла, такая обстановка «поспособствует выявлению и оповещению о враждебных намерениях и действиях». При этом и. о. помощника главы Пентагона заявил, что в настоящее время «моделью поведения в космическом пространстве служит политика и практика космических операций Минобороны США».

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«Минобороны США создаёт модель ответственного поведения на примере наших повседневных операций в космосе, а также тщательно работает над тем, чтобы наша деятельность в космосе не противоречила международным мерам, которые США поддерживают, соответствующим нормам национального и международного права, в том числе нормам права вооружённых конфликтов и неотъемлемому праву на самооборону», — сказал он.

Театр военных действий

Напомним, на прошлой неделе командующий Космическими войсками США генерал ВВС Джон Реймонд заявил в интервью The Washington Post, что Россия и Китай создали оружие, способное вывести из строя американские спутники «либо уничтожить их с Земли или из космоса, либо через киберпространство». Исходя из этого, Соединённые Штаты рассматривают космос в качестве такой же области «ведения боевых действий, как и воздух, земля и море».

Подобный тезис содержится и в национальной космической стратегии Соединённых Штатов, обнародованной Белым домом в декабре 2020 года. В документе отмечается, что из-за стремления «соперников» бросить вызов интересам Вашингтона и его союзников в космосе это пространство превратилось в зону военных действий. При этом авторы стратегии особо подчеркнули, что космическая сфера является для США приоритетной областью «с точки зрения разведывательной и военной деятельности».

Кроме того, обозначение космоса как полигона для боевых действий значится и в «Оборонной космической стратегии» Соединённых Штатов. Аннотацию к соответствующему документу Пентагон обнародовал летом 2020 года. В ней отмечается, что первое место среди приоритетных направлений деятельности США в космическом пространстве занимает обеспечение «американского военного превосходства в космосе», а использование космического пространства Вашингтоном и его союзниками должно быть подкреплено военной силой. В частности, речь идёт о «нанесении поражения противнику при враждебном использовании космического пространства».

Стоит отметить, что уже во втором абзаце аннотации к документу Пентагон сразу же определил основных противников. По мнению Вашингтона, именно от России и Китая исходит основная «стратегическая угроза», поскольку эти государства посредством укрепления собственной боеспособности якобы бросают вызов свободе действий Соединённых Штатов в космосе.

Москва категорически отвергла подобные обвинения. Как заявило Министерство иностранных дел РФ, в отличие от агрессивных устремлений США, указанных в стратегии, Россия «занимает диаметрально противоположную позицию, отдавая приоритет использованию и исследованию космоса исключительно в мирных целях, предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». При этом, чтобы оправдать реализацию своего деструктивного курса в космической сфере, «Вашингтон прибегает к привычной тактике обвинения других», подчеркнули в российском МИД.

«Деньги на разработки»

Как отметил военный эксперт Иван Коновалов в разговоре с RT, стремление США «вынести гонку вооружений в космическое пространство становится всё более очевидным».

«Вашингтон даже не скрывает, что рассматривает космос как сферу для ведения боевых действий. Свою деятельность по этому направлению Соединённые Штаты активизировали при Дональде Трампе, и при Джо Байдене этот курс будет продолжен, о чём свидетельствуют недавние заявления американских военных и представителей Пентагона», — считает аналитик.

В то же время, говоря о «российских лазерах», которые могут «заглушить или ослепить» американские спутники, Пентагон «подпитывает искусственно культивируемую российскую угрозу».

Reuters

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«Минобороны США пугает американское общество Россией, которая якобы ведёт деятельность по милитаризации космоса. На самом же деле главная роль в этом процессе принадлежит Соединённым Штатам. Однако американские военные идут на любые ухищрения, делают любые пугающие заявления об РФ, чтобы как-то простимулировать военно-промышленный комплекс США, получить деньги на новые разработки вооружений и боевых платформ, чтобы хотя бы отчасти удовлетворить оружейное лобби», — считает аналитик.

Схожей позиции придерживается и руководитель Института космической политики Иван Моисеев. В беседе с RT он отметил, что США по милитаризации космоса «опережают все другие страны вместе взятые».

«В итоге Пентагону трудно получить средства на это направление. Поэтому они и используют антироссийские заявления, чтобы выбить дополнительное финансирование. И им это успешно удаётся», — полагает эксперт.

По словам Моисеева, присутствие российских спутников в космосе обусловлено главной целью — обеспечить обороноспособность России и защитить её.

«Американские же заявления на эту тему продиктованы тем же стремлением подпитать антироссийскую истерию, не предъявляя при этом никаких доказательств», — сказал аналитик.

Недавнее выступление представителя Пентагона о нарастающей опасности, якобы исходящей от России, свидетельствует о том, что «тренд в США во всём обвинять РФ только набирает обороты», считает Иван Коновалов.



Reuters

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«Американским военным это выгодно — на этом фоне легче увеличить военный бюджет», — отметил эксперт.

По его мнению, США продолжат активно разрабатывать вооружения, способные действовать в космическом пространстве, что в конечном итоге может привести к выходу Вашингтона из соглашений, касающихся мирного космоса.

«Речь идёт о ракетах-перехватчиках и другом оружии, а также о соответствующих военных программах. Всё это пока разрабатывается, но рано или поздно желание разместить данные вооружения в космическом пространстве приведёт к тому, что США разорвут соглашения, связанные с мирным освоением космоса», — заключил Коновалов.