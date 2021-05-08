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«Для оружейного лобби»: почему в Пентагоне обвинили РФ в способности препятствовать работе космических объектов США
08 мая 2021, 00:50 • 35 • В мире
В Минобороны Соединённых Штатов считают, что российское оружие может препятствовать деятельности американских средств космического базирования. По этой причине в Пентагоне предложили ввести «общие руководящие принципы» для работы в космическом пространстве, подчеркнув, что «моделью поведения» в космосе служит политика и практика космических операций США. По мнению экспертов, заявления о «российской угрозе» нужны, чтобы простимулировать американский военно-промышленный комплекс и получить дополнительное финансирование для разработки новых видов вооружений.
AFP © Samuel Corum-Pool / Getty Images
В Пентагоне считают, что российское оружие может препятствовать работе американских средств космического базирования. С таким заявлением выступил генерал-лейтенант космических сил США, руководитель Командования космических операций Стивен Уайтинг во время слушаний в комитете Палаты представителей по вооружённым силам конгресса США.
«У России есть несколько лазеров наземного базирования, способных вызывать помехи у наших спутников или ослеплять их. Возможно, в этом десятилетии они примут на вооружение ещё больше лазеров», — выдвинул предположение Уайтинг.
По его словам, российские спутники показали, что могут препятствовать работе американских объектов в космическом пространстве. Уайтинг также отметил, что некоторые из них могут синхронизироваться с орбитой американского спутника, причём не один раз.
«Россия — продвинутый субъект космической области, поэтому они должны были понимать, что они делают. И очевидно, что мы не поддерживаем испытание вооружения рядом с нашими спутниками, — заявил Уайтинг. — Позвольте уточнить: даже при такой военизации космоса, мы не хотим, чтобы война перешла и на космос, и мы хотим делать всё, чтобы этому помешать».
При этом, как отметил исполняющий обязанности помощника министра обороны по политике в космической области Джон Хилл во время тех же слушаний, поскольку всё больше государств используют космос в коммерческих и оборонных целях, необходимы правила, которые позволят всем работать безопасно, а также помогут определять, что считать угрозой.
«У наличия общих руководящих принципов для работы в космосе множество преимуществ, — заявил он. — Среди них — более безопасная, более устойчивая, стабильная и предсказуемая обстановка для всех субъектов, действующих в космической сфере».
По мнению Хилла, такая обстановка «поспособствует выявлению и оповещению о враждебных намерениях и действиях». При этом и. о. помощника главы Пентагона заявил, что в настоящее время «моделью поведения в космическом пространстве служит политика и практика космических операций Минобороны США».
«Минобороны США создаёт модель ответственного поведения на примере наших повседневных операций в космосе, а также тщательно работает над тем, чтобы наша деятельность в космосе не противоречила международным мерам, которые США поддерживают, соответствующим нормам национального и международного права, в том числе нормам права вооружённых конфликтов и неотъемлемому праву на самооборону», — сказал он.
Театр военных действий
Напомним, на прошлой неделе командующий Космическими войсками США генерал ВВС Джон Реймонд заявил в интервью The Washington Post, что Россия и Китай создали оружие, способное вывести из строя американские спутники «либо уничтожить их с Земли или из космоса, либо через киберпространство». Исходя из этого, Соединённые Штаты рассматривают космос в качестве такой же области «ведения боевых действий, как и воздух, земля и море».
Подобный тезис содержится и в национальной космической стратегии Соединённых Штатов, обнародованной Белым домом в декабре 2020 года. В документе отмечается, что из-за стремления «соперников» бросить вызов интересам Вашингтона и его союзников в космосе это пространство превратилось в зону военных действий. При этом авторы стратегии особо подчеркнули, что космическая сфера является для США приоритетной областью «с точки зрения разведывательной и военной деятельности».
Кроме того, обозначение космоса как полигона для боевых действий значится и в «Оборонной космической стратегии» Соединённых Штатов. Аннотацию к соответствующему документу Пентагон обнародовал летом 2020 года. В ней отмечается, что первое место среди приоритетных направлений деятельности США в космическом пространстве занимает обеспечение «американского военного превосходства в космосе», а использование космического пространства Вашингтоном и его союзниками должно быть подкреплено военной силой. В частности, речь идёт о «нанесении поражения противнику при враждебном использовании космического пространства».
Стоит отметить, что уже во втором абзаце аннотации к документу Пентагон сразу же определил основных противников. По мнению Вашингтона, именно от России и Китая исходит основная «стратегическая угроза», поскольку эти государства посредством укрепления собственной боеспособности якобы бросают вызов свободе действий Соединённых Штатов в космосе.
Москва категорически отвергла подобные обвинения. Как заявило Министерство иностранных дел РФ, в отличие от агрессивных устремлений США, указанных в стратегии, Россия «занимает диаметрально противоположную позицию, отдавая приоритет использованию и исследованию космоса исключительно в мирных целях, предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». При этом, чтобы оправдать реализацию своего деструктивного курса в космической сфере, «Вашингтон прибегает к привычной тактике обвинения других», подчеркнули в российском МИД.
«Деньги на разработки»
Как отметил военный эксперт Иван Коновалов в разговоре с RT, стремление США «вынести гонку вооружений в космическое пространство становится всё более очевидным».
«Вашингтон даже не скрывает, что рассматривает космос как сферу для ведения боевых действий. Свою деятельность по этому направлению Соединённые Штаты активизировали при Дональде Трампе, и при Джо Байдене этот курс будет продолжен, о чём свидетельствуют недавние заявления американских военных и представителей Пентагона», — считает аналитик.
В то же время, говоря о «российских лазерах», которые могут «заглушить или ослепить» американские спутники, Пентагон «подпитывает искусственно культивируемую российскую угрозу».
«Минобороны США пугает американское общество Россией, которая якобы ведёт деятельность по милитаризации космоса. На самом же деле главная роль в этом процессе принадлежит Соединённым Штатам. Однако американские военные идут на любые ухищрения, делают любые пугающие заявления об РФ, чтобы как-то простимулировать военно-промышленный комплекс США, получить деньги на новые разработки вооружений и боевых платформ, чтобы хотя бы отчасти удовлетворить оружейное лобби», — считает аналитик.
Схожей позиции придерживается и руководитель Института космической политики Иван Моисеев. В беседе с RT он отметил, что США по милитаризации космоса «опережают все другие страны вместе взятые».
«В итоге Пентагону трудно получить средства на это направление. Поэтому они и используют антироссийские заявления, чтобы выбить дополнительное финансирование. И им это успешно удаётся», — полагает эксперт.
По словам Моисеева, присутствие российских спутников в космосе обусловлено главной целью — обеспечить обороноспособность России и защитить её.
«Американские же заявления на эту тему продиктованы тем же стремлением подпитать антироссийскую истерию, не предъявляя при этом никаких доказательств», — сказал аналитик.
Недавнее выступление представителя Пентагона о нарастающей опасности, якобы исходящей от России, свидетельствует о том, что «тренд в США во всём обвинять РФ только набирает обороты», считает Иван Коновалов.
«Американским военным это выгодно — на этом фоне легче увеличить военный бюджет», — отметил эксперт.
По его мнению, США продолжат активно разрабатывать вооружения, способные действовать в космическом пространстве, что в конечном итоге может привести к выходу Вашингтона из соглашений, касающихся мирного космоса.
«Речь идёт о ракетах-перехватчиках и другом оружии, а также о соответствующих военных программах. Всё это пока разрабатывается, но рано или поздно желание разместить данные вооружения в космическом пространстве приведёт к тому, что США разорвут соглашения, связанные с мирным освоением космоса», — заключил Коновалов.
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