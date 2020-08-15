Для оперативников Росгвардии и МВД: что представляет собой новый российский пистолет «Полоз»

«Ростех» представил новый самозарядный пистолет «Полоз», предназначенный для оперативного и скрытого ношения сотрудниками служб МВД и Росгвардии. Новинка позволяет использовать магазины ёмкостью 15 и 18 патронов, и с её помощью можно вести прицельную стрельбу на расстоянии до 50 м. Пистолет отличают компактность и небольшой вес. Как отмечают эксперты, разработка рассчитана для ближнего боя и городских условий. В перспективе «Полоз» может потеснить знаменитый пистолет Макарова, считают аналитики.

Российские конструкторы представили новый самозарядный компактный пистолет «Полоз» калибра 9 х 19 мм. Новинка была разработана в Подольском ЦНИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в госкорпорацию «Ростех») и предназначена для «оперативного и скрытого ношения сотрудниками служб МВД и Росгвардии», сообщили в пресс-службе корпорации.

Как сообщается на сайте «Ростеха», «Полоз» предназначен для прицельной стрельбы на расстояние до 50 м. При этом его можно использовать при широком диапазоне температур от -50 до +50 °С.

«Для стрельбы применяются пистолетные патроны 9 х 19 мм федеральных органов и патроны 9 х 19 мм с пулей со стальным сердечником», — сообщают в пресс-службе «Ростеха».

В пистолете могут использоваться магазины ёмкостью 15 или 18 патронов. Разработчики отмечают, что ресурс оружия «не менее 10 тыс. выстрелов». Масса «Полоза» с магазином без патронов составляет 730 г, его длина — 180 мм.

"Ростех" представил самозарядный пистолет «Полоз»

Автоматика пистолета основана на принципе отдачи с коротким ходом ствола, сообщают в «Ростехе». Двусторонний флажковый предохранитель даёт возможность использовать оружие как правой, так и левой рукой.

«Предохранитель обеспечивает безопасный спуск с боевого взвода и постановку пистолета на предохранительный взвод», — говорится в демонстрационном видеоролике «Ростеха».

Рукоятка «Полоза» выполнена из высокопрочного полимерного материала — армамида. На пистолете расположена планка Пикатинни, с помощью которой на него может устанавливаться дополнительное оборудование.

«Данная компактная модель меньше и легче стандартного армейского образца и может быть использована как оружие для скрытого ношения. Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной ёмкости. Он удобен, надёжен и неприхотлив в использовании, что крайне важно для сотрудников оперативных служб», — приводит слова генерального директора ЦНИИточмаша Альберта Бакова сайт «Ростеха».

Отмечается, что широкой публике новинка будет представлена в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020», который пройдёт с 23 по 29 августа в подмосковной Кубинке. Пистолет планируется показать как на стенде компании в статике, так и в действии на стрельбище многофункционального огневого центра парка «Патриот».

«Отточенные характеристики и эргономика»

Как сообщал ранее RT, пистолет «Полоз» создавался на базе пистолетного комплекса «Удав», также разработанного по заказу Минобороны РФ в ЦНИИточмаш.

Пистолет «Удав» с глушителем

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Разработка «Удава» началась в 2014 году, а 5 августа этого года стало известно, что предприятие после успешных испытаний приступило к его серийному производству.

«Получен заказ на первую серийную партию. Уверен, отточенные характеристики и эргономику этого пистолета оценят по достоинству не только российская армия, но и другие силовые ведомства, а также любители практической стрельбы как в России, так и за рубежом», – сообщил генеральный директор ЦНИИточмаш Альберт Баков.

Масса «Удава» с пустым магазином составляет 780 г, его длина — 206 мм. Эффективная дальность стрельбы достигает 100 м. Магазин пистолета рассчитан на 18 патронов.

Как отмечают в ЦНИИточмаш, в конструкции «Удава» был применён ряд решений, которые обеспечивают ему преимущество над пистолетами зарубежного производства схожего класса — CZ, Glock, Walther и Colt.

В числе запатентованных при разработке «Удава» технологий создатели выделяют конструкцию магазина, которая как визуально, так и тактильно позволяет определять, полностью ли он заряжен.

С данным пистолетом можно использовать два типа патронов: повышенной пробиваемости и с уменьшенной скоростью пули.

Первый способен «пробивать бронежилет второго класса защиты, в том числе тканевый, на большей дальности, чем аналоги, и обеспечивать высокое убойное действие», говорится на сайте «Ростеха». В конструкции второго патрона, несмотря на увеличенную массу, удалось уменьшить скорость полёта пули, «что значительно снизило уровень звука выстрела и беспламенность при использовании прибора бесшумной стрельбы».

«Незаметный, лёгкий, небольшой»

Теперь «Полозу» предстоит пройти период испытаний, в ходе которых он должен подтвердить заявленные характеристики, отмечают эксперты. При этом, по их мнению, использование в условиях реального боя также может внести коррективы в конструкцию.

По словам аналитиков, в случае удачных испытаний «Полоз» в перспективе может сменить легендарный пистолет Макарова (ПМ).

«ПМ прост в использовании, надёжен, но его время давно прошло. Пистолет «Полоз» достаточно лёгкий, имеет две съёмные рукоятки на 15 и 18 патронов, он подходит для ближнего боя и городских условий. В отличие от пистолета Макарова он удобен в применении. «Полоз» многократно превосходит ПМ, у которого меньше магазин и на который нельзя ставить дополнительное оборудование», — подчеркнул в интервью RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Пистолет Макарова

© Rostec

Напомним, ПМ был сконструирован в 1948 году под руководством советского конструктора Николая Макарова и принят на вооружение советских силовых структур в 1951 году. Пистолет до сих пор используется в качестве табельного оружия в ВС РФ и правоохранительных органах. Масса ПМ без патронов составляет 730 г, длина — 161 мм. Прицельная дальность достигает 50 м. Магазин рассчитан на восемь патронов.

В модернизированной версии было увеличено поражающее действие при стрельбе по живой силе, использующей средства индивидуальной защиты. Для это был разработан на базе штатной пистолетной гильзы длиной 18 мм патрон большей мощности с новой пулей. Кроме того, в обновлённом ПМ был увеличен боезапас до 12 патронов.

Однако обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин считает, что массового перехода на новое оружие в ближайшее время ждать не стоит. Это объясняется как большим количеством произведённых единиц Макарова, так и тем, что ПМ в целом пока ещё соответствует тем задачам, которые на него возложены.

«В одночасье взять и заменить — это экономически очень накладно будет. Пистолет Макарова стоит на вооружении в частях и подразделениях различных видов родов войск. Куда их потом деть? Экономическая составляющая тут играет роль», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Похожей точки зрения придерживается и Юрий Кнутов. По его словам, появление нового пистолета не означает, что все другие, которые сегодня используют в МВД, в том числе пистолет Ярыгина (ПЯ) «Грач» и ГШ-18, будут вытеснены.

«Росгвардии и МВД необходим незаметный, лёгкий, небольшой по габаритам пистолет, подходящий для ближнего боя и городских условий. «Полоз» отвечает этим требованиям, но это не означает, что ПЯ или ГШ-18 будут сняты с вооружения. Скорее всего, они будут дополнять друга», — заключил аналитик.