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Для обсуждения снижения ипотечной ставки в Госдуму приглашены представители банковского сектора
12 мая 2019, 17:24 • 48 • Политика
На парламентских слушаниях, которые должны пройти в Госдуме во вторник, 14 мая, депутаты рассмотрят вопросы снижения процентных ставок на жилищные кредиты, а также доступность самой ипотеки для российских граждан.
Как напомнил спикер парламента Вячеслав Володин, эти вопросы были озвучены в Послании президента России Федеральному собранию, по итогам которого было сформировано поручение Владимира Путин о снижении процентной ставки по ипотеке до 8% и ниже этого уровня.
"На следующей неделе Комитет [Госдумы] по финансовому рынку проведёт парламентские слушания, куда мы пригласили представителей Центрального Банка РФ, банковского сообщества, экспертов, где обсудим меры, необходимые для того, чтобы банковские ставки по ипотеке были снижены, а возможность купить собственное жилье появилась у ещё большего количества наших граждан», — цитирует слова спикера "Парламентская газета".
По словам спикера, с реализацией этой меры нельзя затягивать – население ждет это решение. Кроме того, необходимо рассмотреть меры адресной социальной поддержки и субсидирования отдельных групп граждан.
Ранее подписанный Владимиром Путиным закон об "ипотечных каникулах", напомнил Володин, должен помочь людям, которые оказались в критической ситуации.
Также в ближайшее время на рассмотрение Думы поступит законопроект, согласно которому семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, государство выделит дополнительную компенсацию для погашения жилищного кредита в размере 450 тысяч рублей. Этот документ депутаты будут рассматривать в ускоренном порядке, а под его действие попадут семьи, в которых дети родились уже с 1 января 2019 года.
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