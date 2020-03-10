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Для обслуживания долгов Украине придется продать землю

10 марта 2020, 16:35  •  144 • Украина



Более девяти миллиардов долларов США. В такую сумму Национальный банк Украины оценил потребность стран в валюте на 2020 год. И эта сумма необходима только на обслуживание и погашение валютной части государственного долга.

Это приблизительно 6% ВВП. Огромная для Украины сумма. А обеспечение притока валюты в бюджет страны является весьма и весьма тяжелой задачей.

В прошлом году очень хорошим подспорьем оказался выплаченный Газпромом долг в три миллиарда евро. Он обеспечил почти половину валютных вливаний в бюджет.

В этом году такого подарка ждать не откуда. И одним из значимых активов, способных обеспечить необходимый приток валюты в бюджет является выставление на продажу сельскохозяйственных земель.

В настоящее время основными источниками поступления валюты являются: перечисления трудовых мигрантов из-за рубежа, кредитные средства и активы иностранных инвесторов.

А в настоящее время по всем этим направлениям возникают затруднения.

За последние шесть лет в поисках лучшей жизни в Европу уехало более трех миллионов украинцев. И дальнейшего роста не предвидится. В последнее время в мировой экономике наблюдается тенденция к спаду. Так называемой рецессии. И в случае возникноваения финансовых трудностей у европейских работодателей трудовые мигранты окажутся первыми, кто попадет под удар. Да и сам факт их существования значительно повышает добавленную стоимость для продукции других государств. При этом сама Украина несет убытки.

В прошлом году гривневые и валютные облигации государственного долга размещались под огромные проценты. До 20% по гривневым и до 7% по валютным облигациям. И это было очень привлекательное предложение для иностранных инвесторов. В текущем году ставки сократились вдвое. Теперь гривневые облигации пока удается размещать под 9,5-10%, а первое размещение ценных бумаг в долларах состоялось под 3,4%.

Поэтому Национальному банку Украины пока что удается выполнять план заимствований на внешних рынках только на 55-80%. В то время как в прошлом году спрос превыщал предложение.

Украинское руководство рассчитывает возобновить сотрудничество с МВФ. При положительном решении будет принята программа в 5,5 миллиардов сроком на три года. При этом первый транш будет скорее всего сопоставим с размером выплаты долга за текущий год (1,4 миллиарда). То есть основной объем финансирования будет потрачен на обслуживание ранеее выданных коредитов. И одним из основных условий выделения средств является снятие моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Страна нуждается в крупных финансовых вливаниях. А обеспечить их можно либо снова увеличив проценты по облигациям гос займа или открыв рынок земель для внешних агентов.

И похоже, что выбор уже сделан. В настоящее время Верховная Рада рассматривает законопрект о снятии маратория на продажу сельскохозяйственных земель. Закон предложен президентом. Депутаты внесли более 4000 поправок. Рассматривается тяжело. Но рано или поздно его примут. И украинские земли могут стать не совсем украинскими.

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