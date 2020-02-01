«Для обеспечения безопасности государства»: кабмин РФ приостановил безвизовые турпоездки для групп из Китая

Кабмин РФ принял решение приостановить безвизовые поездки для групп из Китая из-за коронавируса 2019-nCoV. Распоряжение вступит в силу с полуночи 2 февраля. Кроме того, временно прекращена выдача гражданам КНР рабочих виз. Ранее Владимир Путин поручил привлечь самолёты ВКС к эвакуации российских граждан из китайских регионов, наиболее поражённых вирусом. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, вывоз россиян военными бортами начнётся 3—4 февраля.

Кабмин РФ временно приостановил безвизовые групповые туристические поездки для граждан Китая, а также выдачу им рабочих виз.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации временно приостановить безвизовые туристические поездки, предусмотренные Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил привлечь самолёты Воздушно-космических сил к эвакуации российских граждан из Китая в связи с эпидемией коронавируса.

«По приказу президента России Верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее поражённых коронавирусом, будут привлечены самолёты ВКС России», — заявил Дмитрий Песков.

Позже он уточнил, что эвакуация начнётся 3—4 февраля, поскольку необходимо было завершить согласование полётной информации с китайской стороной и на это ушло определённое время.

В Минобороны пояснили, что за россиянами направят пять самолётов с военными медиками и специалистами-вирусологами. В ведомстве добавили, что эксперты будут располагать современными средствами диагностики и медицинскими препаратами.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с китайским коллегой Ван И и обсудил с ним меры по борьбе с эпидемией.

«С российской стороны дана высокая оценка мерам, принимаемым Китаем в борьбе с распространением заболевания, вызванного коронавирусом. Обсуждены вопросы российско-китайского взаимодействия в данной сфере», — сообщили в ведомстве.

Российское посольство в КНР сообщило, что приступило к формированию списков тех, кто намерен в срочном порядке покинуть территорию китайской провинции Хубэй, где находится очаг заболевания. Диппредставительство напоминает, что после возвращения в Россию граждане будут помещены на 14-дневный карантин.

На фоне распространения заболевания власти Австралии запретили въезд на территорию страны всем прибывающим из Китая, за исключением собственных граждан, которых также ждёт карантин. В свою очередь, Вьетнам заявил о полной приостановке авиасообщения с КНР. Управление гражданской авиации страны аннулировало все ранее выданные разрешения на осуществление перелётов между Вьетнамом и Китаем. Принятые меры распространяются в том числе на Тайбэй, Гонконг и Макао. Власти также обсуждают возможность приостановить выдачу туристических виз иностранцам, посетившим КНР за последние две недели.

Между тем руководство Киргизии приняло решение закрыть границу с Китаем, а также приостановить авиасообщение. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе правительства страны.

В свою очередь, глава МИД Китая Ван И резко осудил транспортную блокаду страны из-за вспышки коронавируса. В ходе телефонного разговора с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши Ван И отметил, что подобные действия подрывают международное сотрудничество.

«Такие меры, принимаемые тогда, когда для кого-то настали тяжёлые времена, в рамках международного взаимодействия неприемлемы», — цитирует министра ТАСС.

Также на russian.rt.com Карта RT: в каких странах зафиксирован новый коронавирус

Тем временем в китайской провинции Хубэй для борьбы с эпидемией продлили каникулы по случаю празднования лунного Нового года до 13 февраля. Праздники должны были закончиться 31 января. Число заражённых новым типом коронавируса превысило 12 тыс., от заболевания скончались 259 человек, сообщил Госкомитет по вопросам здравоохранения страны.

Напомним, Россия с 1 февраля 2020 года временно приостановила осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных пассажирских воздушных перевозок между странами. Исключения составляют рейсы авиакомпании «Аэрофлот» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Посольство России в Китае, а также Минтранс в очередной раз попросили россиян воздержаться от поездок в Китай. В министерстве добавили, что при отказе от поездки российские авиаперевозчики вернут стоимость билета.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что состояние двух китайских туристов с коронавирусом, госпитализированных на территории России, удовлетворительное. Лица, с которыми контактировали заражённые, также были изолированы, однако анализы не выявили у них признаков инфекции.

Также 1 февраля стало известно, что вернувшийся в Карелию китайский студент был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Об этом рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

«Сегодня студента Петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — подтвердил он.

Молодой человек находится в изоляторе в стабильном состоянии, результаты его анализов будут готовы вечером 2 февраля.

Помимо эвакуации своих граждан из КНР и приостановки полётов, российские власти приняли решение ограничить пересечение гражданами КНР границы с Монголией. Также готовится постановление правительства о запрете выдачи рабочих виз гражданам Китая. В настоящее время специалисты двух стран работают над созданием вакцины от заболевания.