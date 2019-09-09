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Для них надежды на будущее нет: В США 60 тысяч детей каждый день попадают в тюрьмы
09 сентября 2019, 23:39 • 40 • В мире
Согласно статистике, в США 60 тысяч детей каждый день попадают в тюрьмы. Из-за особенностей системы правосудия в стране многие несовершеннолетние лишаются надежды на будущее.
Ежедневно в США около 60 тысяч несовершеннолетних жителей страны попадают в тюрьмы для детей или взрослых. Об этом пишет РИА ФАН.
Согласно отчётам Американского союза защиты гражданских свобод, показатели очень разнится по штатам. Эксперты проанализировали данные за период с 1997 по 2013 год.
В итоге выяснилось, что хуже всего дела обстоят в Вайоминге (430 несовершеннолетних заключенных на 100 тысяч человек), Небраске (337) и Южной Дакоте (493). Что характерно, все три эти штата граничат друг с другом.
Как отмечают журналисты, проблема заключается в том, что суды чересчур сурово и даже предвзято относятся к малолетним правонарушителям. А после освобождения молодые люди лишаются возможности на нормальное будущее. Вместо исправления те становятся на путь насилия, буквально учась на рецидивистов.
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