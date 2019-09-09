Для них надежды на будущее нет: В США 60 тысяч детей каждый день попадают в тюрьмы

Ежедневно в США около 60 тысяч несовершеннолетних жителей страны попадают в тюрьмы для детей или взрослых. Об этом пишет РИА ФАН.

Согласно отчётам Американского союза защиты гражданских свобод, показатели очень разнится по штатам. Эксперты проанализировали данные за период с 1997 по 2013 год.

В итоге выяснилось, что хуже всего дела обстоят в Вайоминге (430 несовершеннолетних заключенных на 100 тысяч человек), Небраске (337) и Южной Дакоте (493). Что характерно, все три эти штата граничат друг с другом.

Как отмечают журналисты, проблема заключается в том, что суды чересчур сурово и даже предвзято относятся к малолетним правонарушителям. А после освобождения молодые люди лишаются возможности на нормальное будущее. Вместо исправления те становятся на путь насилия, буквально учась на рецидивистов.