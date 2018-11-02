«Для них это будет еще более неудачно»: США перечислили последствия возможного разрыва Турции с НАТО

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео уверен, что Анкара не захочет выходить из НАТО.

США рассчитывают, что Турция не выйдет из НАТО. Об этом заявил американский госсекретарь Майкл Помпео. По его словам, для военного блока это станет неудачным решением.

Впрочем, добавил он, для США и для самой Турции это окажется не столь хорошим вариантом развития событий. Как выразился Помпео, это «будет неудачно» и для НАТО с США, и для народа Турции.

По словам главы Госдепа, Турция и действующее руководство страны понимают, что «США являются лучшим партнером, чем Иран».

При этом глава американской дипломатии отметил, что турецкой стороне следовало бы направить свои усилия на улучшение отношений с Вашингтоном и «поддерживать более глубокие взаимоотношения с США, Европой и НАТО».

В американском Госдепе ранее предупредили Анкару о последствиях закупки у России систем С-400. В США отметили, что приобретение Турцией российских систем может повлечь за собой введение санкций и «серьезные последствия» в оборонной сфере.