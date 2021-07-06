Для них дети - агрессивные белые лица: Школьников затравили за поддержку сборной Англии

Британским школьникам устроили травлю в Сети за ролик в поддержку сборной Англии на Евро-2020. "Море агрессивно настроенных белых лиц... Неужели это и есть глобальная Британия?" - гласит один из гневных комментариев.

Безобидное видео английских школьников вызвало скандал в Великобритании. Дети сняли клип в поддержку английской сборной на Евро-2020, и столкнулись со шквалом ненависти.

На видео дети бегают и размахивают английскими флагами под песню Vindaloo группы Fat Les. Лица ребят раскрашены в цвета английского флага. Школьники улыбаются и желают английской сборной успехов на чемпионате.

Однако после публикации данного ролика на детей и школу, в которой они учатся, полились невообразимые потоки ненависти. Комментаторам не понравилось, что на видео все дети - белые.

Крайне депрессивное зрелище. Бедным детям уже промыли мозги. Море агрессивно настроенных белых лиц... Неужели это и есть глобальная Британия?

- гласит один из комментариев.

У меня нет ни малейшего желания, чтобы [моя дочь] сталкивалась с подобным бессмысленным хулиганством,

- говорится в другом.

Школа заставляет детей принимать участие в этом безобразии!

- отмечается в третьем.

Из-за волны нападок школе пришлось временно заблокировать свою страницу в Twitter. Спустя некоторое время работа страницы была восстановлена, сообщает RT.