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Для них дети - агрессивные белые лица: Школьников затравили за поддержку сборной Англии
06 июля 2021, 02:10 • 59 • Политика
Британским школьникам устроили травлю в Сети за ролик в поддержку сборной Англии на Евро-2020. "Море агрессивно настроенных белых лиц... Неужели это и есть глобальная Британия?" - гласит один из гневных комментариев.
Безобидное видео английских школьников вызвало скандал в Великобритании. Дети сняли клип в поддержку английской сборной на Евро-2020, и столкнулись со шквалом ненависти.
На видео дети бегают и размахивают английскими флагами под песню Vindaloo группы Fat Les. Лица ребят раскрашены в цвета английского флага. Школьники улыбаются и желают английской сборной успехов на чемпионате.
Однако после публикации данного ролика на детей и школу, в которой они учатся, полились невообразимые потоки ненависти. Комментаторам не понравилось, что на видео все дети - белые.
- гласит один из комментариев.
- говорится в другом.
- отмечается в третьем.
Из-за волны нападок школе пришлось временно заблокировать свою страницу в Twitter. Спустя некоторое время работа страницы была восстановлена, сообщает RT.
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