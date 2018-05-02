Для Навального много хайпа не бывает

Среди достаточно большого количества участников мероприятия в защиту детища Павла Дурова, которое накануне прошло на проспекте академика Сахарова, было весьма удивительно встретить Алексея Навального. Известно, что он не очень любит чужие «праздники», даже перестал в свое время ходить на «Русские марши», хотя раньше разве что не целовался с вождями националистов в уста сахарные.

Да и адрес акции в защиту свободы интернета его не должен был вдохновлять – проспект Сахарова. Ну что такое проспект Сахарова для самого Навального? Ему давеча мэрия предлагала провести там свою акцию протеста, на которую он подавал заявку, так Алексей лишь плечиками передернул только что не брезгливо. Не годится дескать, владычице морской по Сахарова дефилировать, это для обычных смертных цариц и царей. А Навальному подавай Тверскую. Чтобы, как русская литература, начинал чистить себя под Пушкиным. Да и Кремль оттуда виден, если что. А с Сахарова совсем и не видать ничего, даже Центризбирком не видно, не то что Кремль.

Однако, Алексей Навальный пришел к защитникам свободы интернета на Сахарова и даже речь толкнул. Думаете, про необходимость свободы в сети? Ага, как же! Может, вы еще хотите, чтобы он своим хайпом с другими поделился? Нет, уважаемые, Алексей сосредоточился на амплуа зазывалы. Естественно, на свое мероприятие на Тверской, на которое получил отказ от мэрии и предложение о переадресации на Сахарова.

Одно дело – всех в сети призывать на протест с винтиловом. Другое совсем – выступить перед и без того разогретой атмосферой протеста толпой. И пусть устроители митинга ошалело переглядываются: «А о чем это он? А зачем? А кто пустил?» Алексей уже свое дело сделал, кто смел, тои съел, что называется.

Теперь он вместе со своими соратниками (которых очень хочется назвать подельниками, но вот уже не знаешь, дождемся ли?) с удвоенной силой продолжают звать свою паству на выход на Тверскую. А зачем на Тверскую, Алексей? Ведь был уже на Сахарова, посмотрел, что не страшно там и не тесно.

Да нет, оно все понятно. Требуется именно, чтобы было меньше места и теснее толпе. Требуется винтилово ОМОНом, желательно, с кровью. И чтобы возрастом протестующие были поменьше. Чтобы можно было с надрывом кричать: «Что вы, гады, с детьми делаете?» Детей по-жесткачу подставить, благо, разум еще не устоялся. Естественно, самому - в комфортных условиях. У нас Алексей же обычно под дубинки не попадает, не царское дело. Либо в подъезде задерживается, либо в самом начале. Бросая на прощание своим сектантам, что-нибудь типа «не расходитесь» и «боритесь дальше».

А ведь некрасиво, Алексей. Когда не надо, то и Сахарова сгодится. А когда надо – даешь Тверскую!!! Или для Навального много хайпа не бывает? Так что ли, Алексей?