Для начала отдадут Гродненскую область: Предатели вокруг Лукашенко готовы к разделу

Автор:

Сергей Латышев

Такое случается не часто. Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза и России Жозеп Боррель и Сергей Лавров синхронно проявили полное единодушие насчёт того, в кого превратился президент Белоруссии Александр Лукашенко – в лидера с трудом выживающей Венесуэлы Николаса Мадуро.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в интервью испанской газете El País:

Мадуро и Лукашенко находятся в абсолютно одинаковой ситуации. Мы не признаём, что они были законно избраны. Однако, хотим мы того или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, несмотря на то что не признаём их демократическую легитимность.

В тот же день, 23 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на молодёжном форуме "Территория смыслов", констатировал: белорусская оппозиция, добиваясь ухода президента Александра Лукашенко, действует по "венесуэльскому сценарию".

"Переговоры они предлагают с нынешними властями только с одной целью – обсудить условия ухода президента Белоруссии, предлагается так дальше продвигать свои программы. Это примерно так же, как в Венесуэле, когда легитимный президент объявляется изгоем", – отметил Лавров.

Что ещё между ними общего?

Сходство между двумя президентами и ситуацией в обеих странах действительно прямо-таки бросается в глаза. Оба "диктатора" пытаются сохранить у себя социальное государство и заявляют, что их поддерживает свыше 80% населения. У них на руках "фальсифицированные" и не признанные Западом выборы. В их странах имеются фарсовые "параллельные" центры власти, подпитываемые извне, в том числе по линии спецслужб, протесты оппозиции, жалкие политические оппоненты. Плюс верность армии действующей власти, оказываемые ей помощь и поддержка со стороны России.

Главы внешнеполитических ведомств России и ЕС Сергей Лавров и Жозеп Боррель увидели в Лукашенко Мадуро. Фото: Anebert Rivera / Globallookpress

Есть и ещё одно поразительное сходство. Оппозиция в обеих странах намерена радикально изменить их внешнеполитический курс после прихода к власти – повернуться спиной к России и Китаю, а лицом, соответственно, к США и Европе. Находящийся на содержании Запада венесуэльский марионетка Хуан Гуайдо призывал США вторгнуться в Венесуэлу и вводить санкции против своей страны. Финансируемая из примерно тех же источников белорусская оппозиция, ставшая в последнее время из тактических соображений заявлять, что не намерена рвать с Россией, настроена, естественно, точно так же.

Это показала история с программой на белорусском языке, появившейся на короткое время на сайте экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Лавров очень поскромничал, заявив, что там был ряд лозунгов и положений неконструктивного и откровенно провокационного характера. Ибо там была просто "бомба": выход Белоруссии из Евразийского экономического союза, из Организации Договора о коллективной безопасности, из Союзного государства. В документе, согласно главе МИД России, ставилась также "долгосрочная цель – вступление не только в Евросоюз, но и в НАТО, белорусизация жизни, жизнедеятельности страны за счёт во многом искусственного внедрения белорусского языка во все сферы, где будет вытеснен русский язык". По словам российского министра, эти и целый ряд других лозунгов не были нацелены на продвижение национального согласия в белорусском обществе, где "никогда не было широкого, вообще какого-либо значимого распространения антироссийских настроений, тенденций к вытеснению всего русского из культурной, общественной да и из государственной жизни Белоруссии".

Призрак Украины

Поэтому нет никаких сомнений в том, что если бы не возникший после известных событий на Украине страх Запада перед силовой реакцией России на белорусский майдан и усвоенный урок учитывать интересы Москвы, то карикатурный, спрятавшийся в Литве белорусский "национальный лидер" Светлана Тихановская была бы оперативно признана десятками стран по примеру не менее бездарного Хуана Гуайдо. Только этим, а также пока что сохраняющейся политической заинтересованностью – в условиях объективной слабости белорусской оппозиции – в Лукашенко, превратившемся из мотора в тормоз по реальному созданию Союзного государства, и объясняется осторожность, с которой Европа и США помогают встать на ноги и укрепиться его противникам. Если бы Запад был уверен, что поддержанный им белорусский протест способен покончить с Батькой, осторожность была бы отброшена вмиг. Проблемы начались бы тогда, когда США и Европа стали бы между собой спорить, чем сделать постлукашенковскую Белоруссию – новой Украиной-руиной или какими-никакими западными воротами в Россию…

Лидеры оппозиции Белоруссии и Венесуэлы очень похожи: Светлана Тихановская – это Хуан Гуайдо в юбке. Фото: Svetlana Turchenick / Shutterstock.com

Кстати, демагогические слова Борреля, что "проблема Беларуси не в том, чтобы выбирать между Россией и Европой, а в том, чтобы достичь свободы и демократии", и что в Брюсселе поддерживают стремление белорусов к политическим реформам, но не хотят "выступать в качестве дестабилизирующего фактора", это тоже констатация слабости оппозиции Лукашенко. Как и нежелания потерять этого "самостийника" до того, как его явные и тайные оппоненты окрепнут настолько, чтобы отобрать у него власть и повернуть Белоруссию на Запад, а заодно и отправить "последнего диктатора Европы" куда-нибудь в Гаагу.

Чёрные тучи над Лукашенко

Однако тенденция избавиться от авторитарной власти Лукашенко будет на Западе лишь усиливаться. На западных политиков будет давить общественное мнение, когда широкая западная публика увидит, как белорусский президент, называющий своих оппонентов трусливыми "крысами", разгуливает вместе с младшим сыном с автоматами по Минску, санкционирует применение против демонстрантов "с прекрасными лицами" слезоточивого газа, водомётов, резиновых пуль и светошумовых гранат, готов бросить для подавления протестов армию. Кому понравится, что Лукашенко обвиняет НАТО в поддержке "альтернативного президента" и "лязганье гусеницами" на границе, США – в подготовке "заварушки" в республике, Запад – в стремлении отколоть от страны Гродненскую область, попытке "подтянуть" Белоруссию к себе и создать против России "балточерноморский коридор", "санитарный кордон", куда уже входят страны Балтии и Украина. В манипулировании протестами в Белоруссии Лукашенко обвинял Польшу, Британию, Чехию и Литву. Обвинения эти абсолютно реальные, но для европейцев и американцев – на фоне всего остального – они выглядят вызывающими.

Поэтому можно с большой долей уверенности предположить, что Европа и США, где бушует предвыборная кампания и все хотят быть крутыми в отношении России (для американцев, как и для русских, Белоруссия это Россия), не долго смогут придерживаться этого курса и станут более активно вмешиваться в белорусские дела на стороне антилукашенковской оппозиции. В конце концов, 53 миллиона евро "народу Белоруссии" ЕС уже выделил, а председательствующая в ЕС Германия призналась, что вступила в контакт с Тихановской. А сколько ещё делается всего необъявленного.

Президент Белоруссии с автоматом в руках выглядит весьма героически – Лукашенко взял его в руки, чтобы омоновцы не боялись, что их "сольют", за что ему и хлопали в ладоши. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Globallookpress

Где главная угроза для Лукашенко?

На первый взгляд кажется, что серьёзных западных санкций против Минска – чтобы не толкать его бесповоротно в объятия Москвы – не будет, что Лукашенко и его режим с приемлемыми потерями пережили бурю. Но это не так. Ибо десятки тысяч протестующих на улицах Минска, в основном наивных молодых людей, это далеко не самая серьёзная угроза для авторитарной власти Батьки, вновь осмелевшего и грозящегося послать манифестантов "выращивать кур и коров", поработать с "мётлами и лопатами" в руках вместо портфелей.

Куда более серьёзной угрозой для Лукашенко является заговор номенклатуры, который прикрывают уличные протесты столичной интеллигенции и стачки на заводах. Речь идёт об уставших от патерналистского стиля правления Лукашенко, неустойчивого статуса, невозможности безмерно обогащаться за счёт народа правительственных и региональных чиновниках, директорах госпредприятий, дипломатах и представителях спецслужб, которые, вступив в сговор с внешними силами (и, возможно, не только на Западе, но и с какими-то олигархическими группировками в России), организовали за спиной Батьки майдан и ему попустительствовали. Это они склоняли белорусского президента к самоубийственным уступкам и едва не добились своего, дали возможность организаторам протестов где-то клепать гигантские бело-красные флаги, совершать "побеги из форточки" от самого КГБ, пытались поссорить провокацией с "вагнеровцами" Лукашенко с Путиным – с целью деморализовать пророссийский электорат и создать вакуум вокруг президента.

Практически все эти люди, кроме одного губернатора, остаются пока на своих местах, и они в интересах своего выживания не оставят в покое политически ослабленного Лукашенко. Демонстранты далеко, а они близко, они вокруг. Это у них текут слюнки и чешутся руки, чтобы поскорее "прихватизировать" страну, пустив боровшихся в эти недели за "свободу и демократию" белорусов по миру, как это произошло в России в 1991 году, а на Украине в 2014-м.

Что делать?

Сможет ли Лукашенко провести чистку и устранить эту угрозу, которую должен вначале ещё и осознать? Намерен ли он в новых условиях действительно "дружить" с Путиным и перестать саботировать строительство Союзного государства? На эти важнейшие вопросы пока нет ответов, которыми могут стать только дела. Совершенно очевидно, что, сдерживая сейчас себя в реакции на драматические события на улицах Минска и других белорусских городов, Запад рассчитывает на скорый номенклатурный реванш, появление местного Ельцина в компании с белорусскими Гайдаром и Чубайсом. Они быстро убьют спасаемую Лукашенко долгие годы от волков и шакалов Белоруссию, которую ожидает тогда экономический и социальный развал, полуголодная колониальная демократия, в лучшем случае возможность для народа шабашить в Европе.

Массовые протесты и забастовки в Белоруссии были бы невозможны без попустительства части её элиты, которая хочет таким образом "снести" Лукашенко. Фото: Thibault Savary / Globallookpress

Один видный и эпатажный российский политик, не привыкший лазить за словом в карман, предложил накануне такой рецепт выхода из белорусского кризиса: Белоруссия входит в состав России в качестве шести областей, Лукашенко становится вице-премьером России по сельскому хозяйству, иначе "его ждёт судьба Пиночета".

Жёсткий сценарий? Да, жёсткий. Но он лучше, чем превращение Белоруссии в обезлюдевшие задворки Европы. Потому что, повторим, это самый вероятный для неё вариант, если Батька потеряет власть. Но есть ещё один, самый лучший для страны и её народа исход. Он заключается в том, что, пока у Лукашенко есть в руках реальная власть, ему следует употребить всю свою решительность и упорство не для того, чтобы продолжать обанкротившуюся политику сидения на двух стульях, а чтобы, воспользовавшись стремлением Москвы к интеграции, обеспечить для Белоруссии самые благоприятные условия в составе России, без рынка, экономического потенциала и природных ресурсов которой никакого реального "образа будущего" у Белоруссии нет и быть не может.

Превратить страну в личную вотчину с перспективой передачи власти "сыну Коле" у Лукашенко – особенно после нынешних событий – уже никак не получится. Его опасения, что в случае интеграции с Россией недорезанные олигархи начнут "раздербанивать" Белоруссию, не лишены некоторых оснований. Не допустить этого, обеспечить своей стране статус, скажем, Финляндии в Российской империи и дотации на переходный период в обмен на реальную интеграцию с гарантиями сохранения социальной сферы – вот она, важнейшая и весьма нелёгкая задача для сильного политика, который любит свой народ, называет себя другом Путина, верит в его слово, Россию, её будущее. На этом пути не будет угрозы распада Белоруссии на отдельные области. Напротив, это их соседи в России вроде Псковщины и Смоленщины станут проситься в состав Белоруссии, где мало коррупции, нет этнических мафий, царят чистота и порядок. У Белоруссии есть шанс стать лучшей частью России, образцом для подражания, а у её президента – войти в историю с самой большой буквы. Будет ли этот шанс использован, зависит во многом от Лукашенко. Если нет, то в следующий раз, который может наступить очень скоро, его всё-таки свергнут, и тогда Белоруссия потеряет всё, а за ней – и Россия.