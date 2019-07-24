Для начала – учения: Депутат оценил варианты военного сотрудничества России и Китая

Россия и Китай намерены провести переговоры о военном сотрудничестве. Ранее премьер-министра РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении переговоров в данном направлении.

Сам документ был опубликован в базе данных нормативно-правовых актов.

В тексте распоряжения сказано, что согласованное с МИД России предложение Минобороны о возможности переговоров о сотрудничестве с военными КНР принимается.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат Юрий Швыткин в комментарии РИА ФАН оценил перспективы взаимодействия двух стран.

В частности, отметил он, военное сотрудничество с Китаем может проходить в рамках совместных учений с армией Китайской Народной Республики. С другой стороны, страны могут обсуждать в рамках сотрудничества и вопросы по продаже вооружения.

"Я думаю, что в области военной составляющей взаимодействие и сотрудничество с Китаем несет в себе перспективные направления", - подчеркнул он, добавив, что укрепление взаимовыгодного сотрудничества служит положительным моментом для России и Китая.