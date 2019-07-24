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Для начала – учения: Депутат оценил варианты военного сотрудничества России и Китая
24 июля 2019, 04:24 • 45 • В мире
В правительстве утвердили распоряжение о проведении переговоров между министерствами обороны РФ и Китая для заключения соглашения о военном сотрудничестве. В Госдуме отмечают, что данное соглашение весьма перспективно. В частности, стороны для начала могут договориться о проведении совместных военных учений.
Россия и Китай намерены провести переговоры о военном сотрудничестве. Ранее премьер-министра РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении переговоров в данном направлении.
Сам документ был опубликован в базе данных нормативно-правовых актов.
В тексте распоряжения сказано, что согласованное с МИД России предложение Минобороны о возможности переговоров о сотрудничестве с военными КНР принимается.
Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат Юрий Швыткин в комментарии РИА ФАН оценил перспективы взаимодействия двух стран.
В частности, отметил он, военное сотрудничество с Китаем может проходить в рамках совместных учений с армией Китайской Народной Республики. С другой стороны, страны могут обсуждать в рамках сотрудничества и вопросы по продаже вооружения.
"Я думаю, что в области военной составляющей взаимодействие и сотрудничество с Китаем несет в себе перспективные направления", - подчеркнул он, добавив, что укрепление взаимовыгодного сотрудничества служит положительным моментом для России и Китая.
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