Для мира с Россией Зеленский должен подчинить три группы влияния. Но не может - экс-депутат Рады

Бывший депутат отметил, что 75% украинцев выступают за мирные отношения с РФ. Однако Владимиру Зеленскому удастся улучшить отношения с Россией, только выполнив ряд условий, считает политик.

Во-первых, нужно начать переговоры по вопросу Донбасса, и с Донбассом тоже нужно вести переговоры напрямую, считает бывший депутат. Далее надо восстанавливать торговые отношения, восстанавливать в России рынки, которые перекрыты в Европе, глубокую кооперацию предприятий "Антонов", "Турбоатом", "Южмаш" и других, считает Олейник.

Украиной управляют три группы влияния, отметил экс-депутат.

"Зеленский и его "95-й Квартал", который почти всем составом у власти. Вторая группа - миллиардер Джордж Сорос и птенцы его гнезда. Это самая влиятельная группа. Это кабинет министров Украины - Алексей Гончарук, который голосовал за Петра Порошенко. Как правило, премьером становится соратник. Третья группа - Игорь Коломойский. У меня к нему претензий нет. Он вложил деньги, раскрутил Зеленского. А что должен делать Зеленский? Он должен поставить всех на место. Но, к сожалению, Зеленский этого сделать не может", - заключил Владимир Олейник в своём комментарии РИА ФАН.