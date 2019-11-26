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Для мира с Россией Зеленский должен подчинить три группы влияния. Но не может - экс-депутат Рады
26 ноября 2019, 23:09 • 88 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский должен поставить на место неподконтрольные ему группы влияния, чтобы наладить отношения с Россией. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.
Бывший депутат отметил, что 75% украинцев выступают за мирные отношения с РФ. Однако Владимиру Зеленскому удастся улучшить отношения с Россией, только выполнив ряд условий, считает политик.
Во-первых, нужно начать переговоры по вопросу Донбасса, и с Донбассом тоже нужно вести переговоры напрямую, считает бывший депутат. Далее надо восстанавливать торговые отношения, восстанавливать в России рынки, которые перекрыты в Европе, глубокую кооперацию предприятий "Антонов", "Турбоатом", "Южмаш" и других, считает Олейник.
Украиной управляют три группы влияния, отметил экс-депутат.
"Зеленский и его "95-й Квартал", который почти всем составом у власти. Вторая группа - миллиардер Джордж Сорос и птенцы его гнезда. Это самая влиятельная группа. Это кабинет министров Украины - Алексей Гончарук, который голосовал за Петра Порошенко. Как правило, премьером становится соратник. Третья группа - Игорь Коломойский. У меня к нему претензий нет. Он вложил деньги, раскрутил Зеленского. А что должен делать Зеленский? Он должен поставить всех на место. Но, к сожалению, Зеленский этого сделать не может", - заключил Владимир Олейник в своём комментарии РИА ФАН.
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