Для мигрантов из Центральной Азии пора ввести визы - депутат Миронов

Депутат Сергей Миронов считает, что в России пора ввести визы для мигрантов из Центральной Азии.

Депутат Государственной Думы Сергей Миронов предложил властям ввести визовый режим со странами Центральной Азии. Это позволит бороться с наплывом гастарбайтеров.

Парламентария беспокоит возможный рост преступности из-за притока мигрантов. Кроме того, дешевая рабочая сила сильно тормозит развитие экономике.

Согласно задумке, временный визовый режим должен начать действовать на границе с Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Туркменией и Таджикистаном.

"Кроме того, мы должны максимально снизить вероятность проникновения в Россию новых штаммов коронавируса", - добавил Миронов.

В конце ноября правоохранительные органы Подмосковья провели рейд по квартирам и нелегальным хостелам, в которых проживают мигранты. В результате были задержаны трое граждан России (находились в федеральном розыске) и 275 иностранцев, из которых 23 были вынуждены покинуть страну.

"Большинство проверенных строений были возведены без разрешительной документации, что в первую очередь опасно для жизни проживающих", - цитирует телеканал "360" заявление чиновников.