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Для мигрантов из Центральной Азии пора ввести визы - депутат Миронов

05 декабря 2021, 18:30  •  36 • Политика
Депутат Сергей Миронов считает, что в России пора ввести визы для мигрантов из Центральной Азии.
Депутат Государственной Думы Сергей Миронов предложил властям ввести визовый режим со странами Центральной Азии. Это позволит бороться с наплывом гастарбайтеров.
Парламентария беспокоит возможный рост преступности из-за притока мигрантов. Кроме того, дешевая рабочая сила сильно тормозит развитие экономике.
Согласно задумке, временный визовый режим должен начать действовать на границе с Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Туркменией и Таджикистаном.
"Кроме того, мы должны максимально снизить вероятность проникновения в Россию новых штаммов коронавируса", - добавил Миронов.
В конце ноября правоохранительные органы Подмосковья провели рейд по квартирам и нелегальным хостелам, в которых проживают мигранты. В результате были задержаны трое граждан России (находились в федеральном розыске) и 275 иностранцев, из которых 23 были вынуждены покинуть страну.
"Большинство проверенных строений были возведены без разрешительной документации, что в первую очередь опасно для жизни проживающих", - цитирует телеканал "360" заявление чиновников.

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