«Для меня это последний день работы в компании»: правительство рекомендовало уволить Чубайса с поста главы «Роснано»

Правительство России рекомендовало совету директоров «Роснано» проголосовать за досрочное прекращение полномочий на посту главы компании Анатолия Чубайса, одновременно назначив на эту должность на пять лет зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова. Об этом говорится в соответствующей директиве кабмина. Ранее Владимир Путин предложил Куликову возглавить «Роснано». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, уход Чубайса — результат естественного ротационного процесса.

3 декабря Анатолий Чубайс завершает работу на посту главы «Роснано». Об этом сам чиновник сообщил во время выступления на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии.

«На конгрессе состоится масса важных и, надеюсь, интересных заявлений, дискуссий. Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», — сказал Чубайс.

Он выразил благодарность сотрудникам возглавляемой им компании.

«Мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили», — сказал он.

Чубайс был избран председателем правления АО «Роснано» в июле 2011 года. Сама компания была создана посредством реорганизации государственной Российской корпорации нанотехнологий в целях содействия реализации госполитики в сфере нанотехнологий.

В апреле Чубайс в программе «Действующие лица» на канале «Россия 1» рассказал, что задумывается об уходе на пенсию. По его словам, правильно и пора — «отойти от десятичасового графика работы».

В октябре РБК со ссылкой на источники утверждало, что чиновник получил предложение «заняться Арктикой».

«Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, вовсе не повод назначать меня начальником Арктики», — таким образом Чубайс отреагировал на появившуюся в СМИ статью.

РИА Новости

© Евгений Биятов

Накануне президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу в режиме видеоконференции с первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым. В ходе неё глава государства предложил ему возглавить «Роснано».

«Это, без всякого преувеличения, одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики. Я сейчас не буду вдаваться в детали, в подробности, вы наверняка об этом хорошо знаете», — сказал российский лидер.

По словам Путина, с момента существования «Роснано» было немало сделано, к настоящему времени в 38 регионах работают 115 предприятий с 40 тыс. сотрудников.

В свою очередь, Куликов указал на первоочередные задачи на новой должности. По его словам, необходимо научиться превращать идеи в продукты, продажи — в контракты жизненного цикла с сервисом, а экспериментальные производства — в промышленное производство для перевода этого в другой масштаб.

«Нам очень не хватает развитого математического моделирования свойств материалов для сокращения сроков проектирования и обратного инжиниринга от свойств. Я считаю, это очень важный для конкурентоспособности инструмент. У нас сегодня от пяти до десяти лет срок получения нового материала, его можно сократить до двух-трёх лет, то есть до модельных и натурных испытаний всё рассчитать в математике», — пояснил он.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отставка Чубайса — результат естественного ротационного процесса.

«Анатолий Борисович — он уже достаточно давно возглавляет «Роснано», он, собственно, создавал «Роснано». И поэтому здесь, скорее, речь идёт о ротационном процессе, вполне естественном», — сказал он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что «профиль компании очевиден, поэтому никаких изменений» в направлении работы «Роснано» ожидать не стоит.

«Что касается стиля работы, то, конечно, у каждого руководителя свой стиль работы», — заметил Песков.

В четверг, 3 декабря, правительство рекомендовало назначить Сергея Куликова на пост председателя правления «Роснано» сроком на пять лет. Директива для представителей государства подписана вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В состав совета директоров из 13 человек входят представители правительства: заместители глав Минфина, Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторга.

Согласно документу, они должны поддержать проект решения об избрании Куликова и одновременно с этим проголосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Анатолия Чубайса.

23 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о намерении провести оптимизацию институтов развития. Так, на базе ВЭБа будет создан крупный инвестиционный блок, под его управление будут переданы «Роснано», «Корпорация МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР и четыре фонда: «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

До 4 декабря 2020 года ведомства должны представить правительству России соответствующие планы-графики («дорожные карты») по реформированию институтов развития в 2021 году.