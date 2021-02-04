Для людей старше 60: в центре «Вектор» сообщили о завершении исследований «ЭпиВакКороны» для вакцинации пожилых

ГНЦ «Вектор» получил позитивные результаты исследований вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» на лицах пожилого возраста. Представители центра также рассчитывают, что иммунитет от COVID-19 после прививки препаратом будет сохраняться в течение года. Наряду с этим в Минздраве РФ утвердили стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2, который будет задействован для улучшения качества результатов диагностики. Тем временем в западных СМИ были опубликованы новые положительные рецензии российской вакцины «Спутник V».

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщил о завершении исследований вакцины «ЭпиВакКорона» на добровольцах пожилого возраста. Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя генерального директора центра по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих в ходе выступления в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Буквально несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования на возрастной группе 60+, то есть людей старше 60 лет. Как известно, в случае с COVID это одна из наиболее уязвимых категорий наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь… Мы получили положительные результаты», — сказала Непомнящих.

По её словам, в большинстве своём люди жаловались на небольшую болезненность в месте инъекции, но в целом легко переносили вакцину, без сильных нежелательных реакций.

Она также рассказала о том, что иммунитет после вакцинации «ЭпиВакКороной», вероятно, будет сохраняться в течение года. Напомним, что разработка центра «Вектор» была зарегистрирована в России 14 октября 2020 года.

Последние данные о заболеваемости

За последние сутки в России выявили 16 714 новых случаев коронавируса. Были выписаны 24 546 пациентов, 521 человек умер от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 3 917 918. Выздоровели 3 389 913 человек, скончались 75 205.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (2095), Санкт-Петербурге (1571) и Московской области (831).

Наряду с этим в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва сообщили РИА Новости, что пока в регионе не планируется снятие ограничительных мер, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. При этом в Московской области прививку от коронавируса сделали уже более 100 тыс. человек.

«С начала кампании по вакцинации от новой коронавирусной инфекции свыше 100 тысяч человек в Подмосковье привились от COVID-19. Вакцинация проводится абсолютно бесплатно современной, безопасной отечественной двухкомпонентной вакциной «Спутник V», — заявили в областном Минздраве. Текст сообщения приводит ТАСС.

От разработчиков вакцины «Спутник V» получены сведения о том, что, предварительно, в препарате нет ничего запрещённого с точки зрения последователей ислама, сообщил зампредседателя Духовного управления мусульман РФ муфтий Ильдар Аляутдинов.

«Пришёл ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещённого с точки зрения ислама там нет», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, на следующей неделе должно пройти совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин, также ведётся подготовка «богословского-правового заключения — фетвы».

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 103,2 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 626 тыс. человек.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения сообщили о создании специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи «стандартного образца штамма коронавируса».

«Наличие эталона, которым является стандартный образец, является залогом качества и постоянства результатов диагностики с использованием разрабатываемых и производимых в России тест-систем для выявления коронавируса SARS-CoV-2», — заявила руководитель лаборатории биоинформационных технологий Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы Росстандарта Елена Кулябина.

По её словам, регистрация «стандарта» позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 «к одному знаменателю».

Reuters

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«Спутник V»

Публикация в журнале The Lancet результатов третьей фазы клинических исследований «Спутник V», которые продемонстрировали высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности, привела к появлению положительных рецензий на отечественный препарат в западных СМИ.

Так, в статье немецкой газеты Welt подчёркивается, что Россия впервые за долгое время смогла удивить Запад «с технической точки зрения», создав вакцину от COVID-19. В свою очередь, интернет-издание Politico напомнило, что в мировом сообществе с недоверием встретили новость о регистрации Россией первой в мире вакцины от коронавируса.

«Однако впечатляющие результаты клинических исследований на поздней стадии, которые совсем недавно были опубликованы в одном из самых престижных медицинских журналов в мире, привели к тому, что научное сообщество в целом приняло «Спутник V», — говорится в материале. Его текст приводит ИноТВ.

При этом директор Центра исследований России, Европы и Азии Тереза Фэллон, заявила, что российская вакцина вступила в «престижный клуб из трёх вакцин по всему миру, эффективность которых подтверждена и составляет более 90%».

Публикацию в The Lancet информации, подтверждающей высокую эффективность «Спутник V», также приветствовали во Всемирной организации здравоохранения.

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН поддержал идею выдвинуть создателей вакцины «Спутник V» на Нобелевскую премию.

Напомним, 2 февраля в международном медицинском журнале The Lancet опубликовали материал с подтверждением высокой эффективности вакцины «Спутник V» со стороны международных экспертов. Эффективность разработки центра Гамалеи составила 91,6% на основе анализа данных 19 866 добровольцев.