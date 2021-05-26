Для людей с прививками: Собянин предложил создать в ресторанах «свободные от коронавируса» зоны

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в ресторанах Москвы «свободную от COVID-19 зону», в которой будут находиться люди с прививками. В ходе встречи с предпринимателями он подчеркнул, что столица за год потеряла половину туристов, что стало проблемой в том числе для сферы общепита. Тем временем правительство выделило Роспотребнадзору около 3,3 млрд рублей на производство тест-систем для обнаружения COVID-19 и расшифровку геномов вируса SARS-CoV-2. Кроме того, в Госдуму был внесён законопроект о включении прививки от коронавируса в национальный календарь вакцинации, что позволит закупать препараты за счёт средств федерального бюджета. При этом в Минпромторге отметили способность производителей отечественных вакцин обеспечить потребности РФ в случае увеличения спроса.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с предпринимателями в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ предложил создать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса».

«Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — сказал он.

По его словам, Москва за год потеряла половину туристов, что стало проблемой для сферы торговли, услуг и общепита

«Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого всё есть», — приводит его слова РИА Новости.

В свою очередь, предприниматели в ходе встречи предложили не сразу выписывать штраф, а сначала проводить профилактику, выписывать предупреждение и только затем штрафовать. Мэр Москвы пообещал обсудить это с профильными ведомствами.

За прошедшие сутки в России было выявлено 8373 новых случая коронавирусной инфекции, большинство — в Москве (2416) и Санкт-Петербурге (839).

За минувшие 24 часа в стране выздоровели 9135 человек, 406 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 5 026 168, с начала пандемии умерли 119 600 человек, 4 642 090 пациентов вылечились от заболевания.

Согласно данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже более 136,4 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области сообщила об открытии в регионе 30 пунктов вакцинации, где прививку можно сделать в любое время суток и без предварительной записи, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

«Мы понимаем, что график работы у людей разный. Кому-то удобно прийти в поликлиники или торговый центр и сделать прививку там, но есть также жители, кто не может найти время на вакцинацию в течение дня», — заявила глава подмосковного Минздрава Светлана Стригункова.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

В свою очередь, её коллега из Крыма Александр Остапенко сообщил о намерении республиканских властей вакцинировать от коронавируса 90% жителей региона старше 60 лет: «Вакцинация особенно важна для наших жителей с хроническими заболеваниями дыхательной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также сахарным диабетом».

По его словам, в Крым поступило около 260 тыс. доз вакцины от COVID-19, привились уже более 210 тыс. человек, из них оба укола сделали 150 тыс. человек. Как отмечает ТАСС, в регионе работает свыше 100 стационарных пунктов вакцинации, организована деятельность мобильных пунктов и выездных бригад.

Кроме того, глава Якутии Айсен Николаев опроверг информацию о том, что в республике вводится обязательная вакцинация от коронавируса. Накануне пресс-служба регионального правительства опубликовала материал, в котором говорилось о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для отдельных групп населения. Вдобавок сообщалось, что при необоснованном отказе от прививки сотрудника предприятия могут не допустить к работе, а работодателя оштрафовать. Позднее статья была отредактирована: слово «обязательная» поменяли на «массовая».

«Вчера, конечно, средства массовой информации всё с ног на голову поставили, что тут всех силой будут заставлять прививаться, обязательно прививку делать. Мы за массовую вакцинацию, чтобы люди массово прививались, в особенности в труднодоступных территориях, чтобы там распространение болезни дальше не пошло», — сказал он.

Помимо этого, кабмин распорядился выделить Роспотребнадзору около 3,3 млрд рублей на производство тест-систем для обнаружения COVID-19 и «на проведение фрагментного и полногеномного секвенирования». Согласно документу, на выделенные средства будет произведено не менее 29 млн тест-систем и взято не менее 48,1 тыс. проб «от лиц с новой коронавирусной инфекцией».

РИА Новости

© Кирилл Брага

Также накануне правительство внесло в Госдуму законопроект о внесении прививки против коронавируса в национальный календарь вакцинации. В пояснительной записке к документу говорится, что Минздрав считает необходимым обеспечить охват вакцинацией не менее 60% (69,5 млн человек) взрослого населения страны для «уверенного контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией».

Отмечается, что принятие законодательной инициативы позволит осуществлять закупку профилактических лекарственных препаратов против COVID-19 за счёт средств федерального бюджета РФ.

В то же время в Министерстве промышленности и торговли указали, что производители способны обеспечить население России своими препаратами от коронавируса в случае увеличения спроса.

«Ну это тоже немного закрытая информация, поэтому я ограничиваюсь коротким ответом: сможем. Тут ещё такая история: дело в том, что площадки работают в зависимости от заказа системы здравоохранения и выстраивают свои мощности в зависимости от потребности. Мощности есть, обеспечить в состоянии», — сказал первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в эфире радиостанции «Комсомольская правда», подчеркнув, что на данный момент нет каких-либо проблем с поставками вакцин в регионы.