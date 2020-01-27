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Для ликвидации русских на "Крокодилах" военные США вооружили моджахедов - The Aviationist
27 января 2020, 17:24 • 26 • Политика
Американские эксперты заявили о вооружении моджахедов для ликвидации русских пилотов на "Крокодилах". О командовании Вооруженных сил США рассказали The Aviationist.
Ми-24 - "Крокодил", разработанный ещё в советское время, прекрасно показал себя в ходе Афганской войны как высокоэффективная оружейная система и теперь стал одним из идеалов в обзоре американского специализированного издания The Aviationist. Эксперты в США рассказали, на что советская машина заставила их пойти.
Чтобы перебить эффективность "Крокодилов", в Афганистан решили отправлять зенитно-ракетные комплексы "Стингер". Причём передали их афганским моджахедам, чтобы именно они боролись с советскими солдатами, отмечено в материале издания.
Почему подобные признания решили опубликовать, сказать трудно. Тем не менее сказанного не вычеркнуть.
Добавим, конструкторское бюро "Миля", как стало известно ранее, совместно с "Роствертолом" завершило модернизацию ударного вертолета Ми-24. Таким образом, новый "Крокодил" уже на подходе - пока под рабочим названием Ми-35П+.
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