Для ликвидации русских на "Крокодилах" военные США вооружили моджахедов - The Aviationist

Ми-24 - "Крокодил", разработанный ещё в советское время, прекрасно показал себя в ходе Афганской войны как высокоэффективная оружейная система и теперь стал одним из идеалов в обзоре американского специализированного издания The Aviationist. Эксперты в США рассказали, на что советская машина заставила их пойти.

Чтобы перебить эффективность "Крокодилов", в Афганистан решили отправлять зенитно-ракетные комплексы "Стингер". Причём передали их афганским моджахедам, чтобы именно они боролись с советскими солдатами, отмечено в материале издания.

Почему подобные признания решили опубликовать, сказать трудно. Тем не менее сказанного не вычеркнуть.

Добавим, конструкторское бюро "Миля", как стало известно ранее, совместно с "Роствертолом" завершило модернизацию ударного вертолета Ми-24. Таким образом, новый "Крокодил" уже на подходе - пока под рабочим названием Ми-35П+.