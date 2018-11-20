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«Для крымчан - это очередное доказательство, что там, за Перекопом, враги»: Экс-депутату Крыма на Украине дали 12 лет тюрьмы

20 ноября 2018, 22:09  •  126 • В России

Больше трех лет тому назад, в апреле 2015 года, украинские пограничники задержали Василия Ганыша на пропускном пункте Каланча в Херсонской области.

И вот стало известно, что в Киеве вынесли приговор - экс-депутата Верховной Рады АР Крым VI созыва лишили свободы на 12 лет.

Василия Ганыша обвинили в государственной измене, потому что в 2014 году он был на заседании по принятию Конституции Республики Крым.Также народный избранник участвовал и в выборах Феодосийского горсовета.

Решение суда незалежной широко обсуждается на Крымском полуострове. Своим мнением с "Комсомольской правдой. Крым" поделились известные в Республике Крым люди.

«Двойные стандарты украинского правосудия»

Григорий ИОФФЕ, председатель Общественной палаты РК:

- Я хорошо знаком с Василием - мы с ним два созыва подряд были депутатами крымского парламента еще при Украине. Он никогда не скрывал своей проукраинской ориентации. По сути он - украинский националист: говорил на украинском языке, выступал в его защиту и считал Крым неотъемлемой частью Украины. И он совершил огромную глупость, когда уехал на Украину. Ганыш считал, что он, как украинский националист, там будет в полной безопасности.

Что ему ставят в вину на Украине?! То, что он находился в зале, когда голосовали за референдум, потом за новую конституцию?! Но обвинять за нахождение в зале, это совсем не правовой путь. Голосование же было тайным, и поэтому кто точно может знать, как голосовал Ганыш? Лично я абсолютно уверен, что он был против референдума и новой Конституции. В то время я возглавлял конституционную комиссию крымского парламента и Василий, общаясь со мной, всячески выступал против новой Конституции. При тайном голосовании несколько депутатов было против, и возможно, что среди них был и он.

В этом же зале, когда шло голосование, находился и некто господин Ленур Ислямов (один из организаторов и спонсоров блэкаута Крыма в 2014 году. - Авт.), который в то время был заместителем председателя крымского (уже российского!) правительства. Однако Ислямову никаких обвинений не предъявляют! Так ярко проявились двойные стандарты в украинском «правосудии».

Просто надо же Украине хоть кого-то из депутатов осудить. Ведь по отношению почти сотни депутатов Крымского полуострова возбудили уголовные дела, в том числе,- и против меня. Но, мы им не по зубам, вот они и воспользовались тем, что Ганыш появился в Киеве. Схватили, и, невзирая на его проукраинскую позицию, осудили. Это сделали, чтобы показать украинское «правосудие» в действии.

Как себя обезопасить?! Просто не нужно ездить на Украину. Не только депутатам, но и простым гражданам. Есть риск быть задержанными и испытать все прелести нынешней украинской власти. Я считаю, что для крымчан Украина должна быть закрытой территорией. Если есть там родственники, друзья, знакомые - пусть они приезжают в Крым - им у нас ничего не грозит.

А на Украину, пока там этот нацистский режим, - ни ногой. Как вы знаете, из нацистской Германии уехали многие деятели литературы, искусства, кино, науки и культуры, и они не возвращались туда. Если наложены на нас санкции в зарубежных странах - и нам нечего туда ездить!

«Для крымчан - это очередное доказательство, что там, за Перекопом - враги»

Владимир ДЖАРАЛЛА, политолог:

- Эта история подтверждает старое правило, что хуже всего оказаться в положении «свой среди чужих, чужой среди своих», когда ты никому не нужен и никто не выступит на твою защиту. Ганыш пытался быть объективным, поддерживая в условиях 2014 года общий порыв крымчан. Но при этом пытался сохранить то понимание Украины, которая уже перестала существовать.

Как нам обойтись без новых революций

Он оказался не у дел в новом российском Крыму и, помыкавшись, поехал искать счастья на Украину. Но для этой страны уже давно мы - россияне, только признаться в этом они еще не могут, а потому и там, такие как Василий не нужны.

Только каратели из спецслужб оказались ему рады. Отличный повод доказать необходимость существования всех этих странных структур с приставкой «крымская»: прокуратура, милиция…Вот чем и вызван такой суровый приговор - Ганыш - это прекрасный повод, в условиях выборной компании, продемонстрировать жестокость.

Перемены в его жизни возможны лишь после падения нынешнего режима, либо через большие взятки. А для крымчан, приговор Василию Ганышу- это очередное доказательство, что там, на севере, за Перекопом - враги.

Другой земли, кроме Крыма, у нас нет. Здесь и надо пытаться что-то менять, а не искать призрачного счастья на чужбине.

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